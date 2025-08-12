Šéf Mercedesu, který chtěl zakázat vlastním zákazníkům spalovací auta od roku 2030, teď volá po zrušení jejich zákazu od roku 2035
Petr ProkopecPokud si nyní intenzivně vytíráte zrak v obavách, zda vás neklame, nedivíme se, také jsme to párkrát museli udělat. Ale je to tak, tohle Ola Källenius skutečně říká souběžně s tím, že dál do prodeje tlačí jednu elektrickou novinku za druhou a popisuje je jako dokonalá auta pro všechny.
Home > Rubriky a sekce > Představení > Článek
Šéf Mercedesu, který chtěl zakázat vlastním zákazníkům spalovací auta od roku 2030, teď volá po zrušení jejich zákazu od roku 2035
před 3 hodinami | Petr Prokopec
Pokud si nyní intenzivně vytíráte zrak v obavách, zda vás neklame, nedivíme se, také jsme to párkrát museli udělat. Ale je to tak, tohle Ola Källenius skutečně říká souběžně s tím, že dál do prodeje tlačí jednu elektrickou novinku za druhou a popisuje je jako dokonalá auta pro všechny.
„Neber úplatky, neber úplatky, nebo se z toho zblázníš. Ale je to marný, je to marný, je to marný,“ pronášel z oblibou Ladislav Smoljak coby šéf autoservisu pan Karfík v kultovním českém snímku Jáchyme, hoď ho do stroje. Jeho slova v mezičase zlidověla a jsou často adaptována i na jiné věci, než jsou obálky zastrkávané do kapes mechaniků. Ostatně i my v případě Mercedesu a jeho odhodlání přestat od 2030 prodávat jiná než elektrická auta dokola opakovali, že to je sebevražedná mise, která nemůže skončit dobře. Ale bylo to marný, bylo to marný, bylo to marný.
Kdyby se Mercedes ocitl v pozici, kdy by něco takového dělal pod tlakem okolností, dalo by se to chápat, ale tak to rozhodně nebylo. Sám dělal podstatně víc, než musel, ostatně k roku 2030 mu nic takového nikdo nařizovat ani nezkoušel. Byl to tedy ve výsledku hlavně šéf značky Ola Källenius, který se stal jedním z největších zastánců elektrické transformace bez ohledu na preference zákazníků a nevynechal jedinou příležitost, aby bateriový pohon vychválil až do nebes.
Ostatně ještě nedávno se absurdně rozplýval nad chystanou novou generací GLC coby elektromobilem v době, kdy dávno věděl, že zákazníci taková auta nechtějí, však výsledky firmy jsou dokonale výmluvné. „Všechny teoretické argumenty proti elektromobilitě jsou jím vyvráceny,” řekl přesto legračně Källenius patrně v očekávání, že s tímhle autem už to Mercedesu s onou elektrickou revolucí přece jen vyjde. Nyní ale kompletně otočil a je to víc než co jiného znovu směšné.
Pro německý Handelsblatt skoro neuvěřitelně uvedl, že zákaz spalovacích aut plánovaný EU od roku 2035 by měl být zrušen. Chápete tu ironii? Nedávno chtěl sám zakázat vlastním zákazníkům to samé od roku 2030, nyní bojuje proti plošnému zákazu od roku 2035. Pokud měl tento muž někdy ve škole předmět s názvem „Konzistence”, jedničky z něj určitě neměl.
Nyní Källenius dokonce říká, že pokud Evropská unie bude trvat na zákazu spalovacích aut od roku 2035, bude to pro starý kontinent neodvratitelná katastrofa. „Potřebujeme opětovný kontakt s realitou. Jinak míříme plnou rychlostí proti zdi,“ uvedl na adresu Bruselu s tím, že evropský automobilový trh „zkolabuje“, pokud po letošní politické revizi zůstanou původní plány v platnosti beze změn. To je opravdu směšný obrat, po němž Källenius působí jako člověk způsobilý vést tak velkou automobilku ještě méně než kdy dříve.
My bychom za taková vyjádření mohli být rádi. A vlastně jsme, tleskat za něj zrovna tomuto muži, který je schopen říci v libovolný den libovolnou věc podle toho, jak se mu to zrovna hodí, ale opravdu nebudeme. A potlesku se nedočkal ani z druhého konce názorového spektra, „progresivně” uvažující mu hned začali spílat za to, že mu zisky jím řízené firmy přijdou být důležitější než blaho planety. Patetické, ale skutečné.
Buď jak buď, už i Mercedes navzdory létům agresivního trvání na opaku najednou říká, že čistě elektrická budoucnost aut na počkání je nemožnou misí. Nyní Källenius uvádí, že „je sice třeba dekarbonizovat, ovšem technologicky neutrální cestou“. Přesně o tom přitom mluvíme pomalu dekádu, za tu dobu jsme ovšem pouze terči nemalé, opravdu agresivní až neurvalé averze automobilových manažerů, mimo jiné těch od Mercedesu. Nyní jejich šéf uvádí totéž, co jsme kdysi říkali my. Návštěva docenta Chocholouška by tak měla být na pořadu dne, jakkoli se zdá, že konečně přišel k rozumu - i výkyvy nálad jsou dnes diagnóza...
Ola Källenius se nad chystanými elektrickými novinkami značky pravidelně rozplývá, ještě nedávno silně podporoval plán třícípé hvězdy přepřáhnout od roku 2030 pouze na ně. Nově ale uvádí, že pokud politici budou trvat na zákazu spalovacích vozů od roku 2035, bude to pro starý kontinent ekonomická katastrofa. To jsou věci... Foto: Mercedes-Benz
Zdroj: Handelsblatt
Bleskovky
- Při hodinové honičce jako z GTA dva muži zmizeli policii s pomocí čtyřech aut včetně těžkého tahače s cisternou
před 7 hodinami
- Muž skončil v poutech za to, že si „ukradl” své vlastní auto poté, co mu bylo ukradeno
10.8.2025
- První majitel najel s novým Volvem za 21 let přes 1 milion kilometrů. Celou dobu jezdil k jednomu dealerovi, toto ho u něj čekalo za odměnu
9.8.2025
Nové na MotoForum.cz
- Debut Nagashimy v MotoGP? včera 19:20
- Manuel Gonzalez chce zůstat v paddocku MotoGP včera 16:00
- Vítězný double Marka Červeného 10.8.2025
- Druhé Superbiky vyhrál Karlsson 10.8.2025
- Vítězem Superbike v Hořicích Lukas Maurer 10.8.2025
Nejnovější články
- Moderní „obdoba Modelu T” od Fordu je fraška. O nic převratného by nešlo ani před 5 léty, a to si další roky počkáme
před hodinou
- Úchvatný nový „analogový” supersport s V12 manuálem a nízkou hmotností je nadějí, že vše ještě není ztraceno
před 3 hodinami
- Šéf Mercedesu, který chtěl zakázat vlastním zákazníkům spalovací auta od roku 2030, teď volá po zrušení jejich zákazu od roku 2035
před 4 hodinami
- Nástupci nechtěných elektromobilů Fordu jsou u ledu, dědicové firmy ale přesto dál blouzní v elektrické křeči
před 5 hodinami
- Při hodinové honičce jako z GTA dva muži zmizeli policii s pomocí čtyřech aut včetně těžkého tahače s cisternou
před 7 hodinami
Živá témata na fóru
- Policejní kontroly a měření 08.11. 23:04 - delphin
- Pneu koutek 08.11. 21:13 - M.Z.
- Policejni Passaty, Superby a neoznacena merici vozidla #2 08.10. 23:28 - Truck Daškam
- Onboard videa 08.10. 15:38 - Truck Daškam
- Toyota obecně 08.10. 10:06 - pavproch
- Řidiči, co to mají v ruce... 08.10. 01:06 - Truck Daškam
- whitelist & blacklist 08.09. 17:33 - řidičBOB
- Politický koutek 08.08. 20:53 - jerry