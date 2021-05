Šéf Mercedesu otevřeně řekl, co čeká benziny a diesely, jak si reálně stojí elektromobily před 4 hodinami | Petr Prokopec

Třícípá hvězda sice ráda deklaruje svou oddanost elektrické mobilitě, když ale přijde na jasná slova o budoucnosti toho či onoho řešení, mluví ústy svého šéfa o mnoho rozumněji.

V poslední době pomalu neuplyne týden, aby některá z významných automobilek neohlásila, že končí s vývojem spalovacích motorů a hodlá se soustředit jen na elektromobily, na které plně „přepne” v tu či onu chvíli. Daná prohlášení nás již nechávají chladnými, neboť jsou reakcí hlavně na evropské politické tlaky a s realitou z podstaty nemají mnoho společného. I kdyby se naznačované nakrásně stalo v Evropě, taková Afrika je od možné elektrifikace aut na hony vzdálená, zatímco třeba Jižní Amerika fandí spíše biopalivům. Fanoušky alternativního pohonu pak nejsou ani motoristé z USA či Austrálie, přičemž tak razantní jako Evropa není ani Čína.

Co přesně to znamená? Zejména to, že elektromobilita je enormní měrou tlačena pouze na jednom kontinentu, kde se ročně prodá zhruba 10 milionů aut. Tedy asi sedmina celosvětové produkce. Z této porce pak na elektromobily připadá jen velmi malý podíl, který sice posledních pár let výrazně rostl, ovšem pouze díky dotacím. Jakmile neexistují, neštěkne po elektrických autech ani pes, jak vidíme třeba u nás. A diví se někdo, když automobilky takto nabízí dražší a méně praktická auta?

Tím nechceme říci, že se elektromobilita jednoho dne nestane vládnoucím pohonem. Možné to je, ale rozhodně to nebude v roce 2030. Možná i proto je takový Mercedes ve svých prohlášeních opatrnější než konkurence, pakliže dojde na jasná slova. Šéf německé automobilky Ola Källenius totiž uvedl, že produkce spalovacích motorů bude pokračovat tak dlouho, jak jen to bude komerčně schůdné a na elektromobily přehodí výhybku teprve v momentě, kdy to bude dávat smysl. To už není zdaleka tak nadšené vyjádření, navíc se Källenius zdráhá říci, kdy by se to mohlo stát - pochopitelně, to dnes nemůže nikdo vědět.

„Nezvolili jsme žádný konkrétní termín, ale ve chvíli, kdy nová technologie bude dominantní a kdy exponenciální růst bude tak rychlý, že se bude odehrávat o své vlastní vůli, pak budeme připraveni. A nebudeme ani z nostalgických důvodů váhat, abychom na novou technologii přesedlali stoprocentně,“ uvedl Källenius. Zároveň pak dodal, že kvůli jistější budoucnosti spalovacích jednotek dochází na partnerství s čínskou automobilkou Geely, jejíž zakladatel a majitel je ostatně jedním z největších akcionářů Daimleru.

Oba výrobci již odsouhlasili, že výroba čtyřválcových motorů Mercedesu se přesune do Číny, kde poté následně vznikne nová rodina hybridizovaných čtyřválců. Zajímavé přitom je, že tyto agregáty dost možná bude využívat i Volvo. Tedy další značka, která již vyjádřila svou plnou odevzdanost elektromobilitě. Ani tato slova tedy zjevně nejsou tak žhavá. Spíše v tomto ohledu věříme Källeniusovi, že vítěznou formulí je spojování značek na společných spalovacích projektech.

„S Geely máme velmi dobré partnerství. Projekty, do kterých vstupujeme, musí mít jasné východisko, a to vítězství. Pokud obě strany mohou zvítězit po ekonomické a technické stránce, jdeme do toho. A je chytřejší kráčet touto cestou společně než osamoceně, a to kvůli rozmělnění nákladů, zvláště v této dekádě transformace, kdy se části výroby přesouvají k plné elektrifikaci,“ upřesnil šéf Mercedesu.

Z jeho slov tak vyplývá, že ukončen nejspíše bude pouze vývoj čistě benzinových a dieselových agregátů, ty už jsou ale dnes u konce s dechem, nahrazují je tzv. mild-hybridy. A právě hybridní motory mají pokračovat i po roce 2030, neboť svět zkrátka není pouze Evropa. A jak se zdá vypadá, třícípá hvězda nebude jedinou automobilkou, která bude novou generaci pohonných jednotek vyvinutých pod její taktovkou používat.

Nová třída Mercedesu třídy C s ničím jiným než se čtyřválci nepočítá. Právě tyto motory by se nyní měly začít vyrábět v Číně, a to ve spolupráci s tamní značkou Geely. Třícípá hvězda je totiž díky partnerství bude moci snáze udržet při životě. Foto: Mercedes-Benz

Zdroj: Autocar

Petr Prokopec