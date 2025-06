Šéf Mercedesu pod tlakem definitivně odpískal nahrazení spalovacích aut elektrickými. Asi bude lepší nabízet obojí, říká po sérii fiasek včera | Petr Miler

Kdyby Ola Källenius uměl česky, složíme pro něj píseň „Ty jsi na mou věru ukazatel směru”. Na tohle přišel po letech trvání na „strategii” všech vajíček v jednom košíku? Vážně?

Šéfa Mercedesu dál potápí jeho někdejší sázka na elektřinu. Firmu přivedl k prodejnímu úpadku (loni další pokles o 4 % celkově a o 24 % na poli elektromobilů) i ekonomickému úpadku (zisk loni klesl o 28 %), možná ze všeho nejbolestivěji ale firma kvůli témuž utrpěla ztrátu, kterou nelze tak snadno kvantifikovat - pozbyla části své image a kredibility.

Po dekády jeden z nejpokrokovějších výrobců aut na světě a zcela jistě technologicky nejpevněji zakotvený člen německé prémiové trojky dnes tropí jednu hloupost za druhou, které v prvé řadě dráždí jeho loajální klientelu. Fiaska jako elektrické třídy S (EQS) a E (EQE) nebo naprosto absurdní devastace modelů pro nejnáročnější klientelu (C63 AMG) možná nemají až takový vliv na celkové prodeje, značně ale ovlivňují vnímání Mercedesu jako výrobce výjimečně dobrých aut šitých na míru náročných zákazníků. Však komu jsou šita na míru výše zmíněná auta? Nikomu. Skoro nikdo o taková nežádal, a tak je ani skoro nikdo nekupuje.

Jistá reflexe těchto kroků u třícípé hvězdy nastala už dřív, absurdní plán prodávat od roku 2030 jen elektrická auta firma odpískala už loni. V souladu s obdobným krokem Audi a vůbec vývoji v celém odvětví ale možná cítí potřebu podtrhnout své odhodlání, a tak sám šéf firmy Ola Källenius v rozhovoru s Auto Motor und Sport definitivně potvrdil, že firma na jediné řešení už dál nesází.

V diskuzi okolo nové generace modelu GLC Källenius mimo jiné řekl, že „vysoce technologicky vyspělé spalovací motory zůstanou v nabídce déle, než jsme původně očekávali” a prý „věří, že nejracionálnějším přístupem v současné situaci je, aby zavedený výrobce dělal obojí a nezanedbával ani jednu technologii”. Zní to skutečně racionálně, v širším kontextu ale také dost hloupě - kdyby to samé řekl Mercedes před několika léty a nesázel v mezičase nesmyslně na jediné řešení, navíc na takové, které pro jeho auta není rozumně funkční a není zákazníky žádané, působilo by to o poznání chytřeji.

Ale budiž, chybami se člověk učí a i vedení takové firmy může chybovat. Problém je v tom, že Källenius pořád nepůsobí dojmem, že se z dosavadního totálního selhání elektrické strategie - automobilka nebyla schopna nabídnout prakticky ani jeden opravdu solidně prodávaný elektrický model - opravdu poučil. Jejímu odpískání totiž teď říká „korekce kurzu”, což nezní tak úplně jako skutečná a dlouhodobá změna směru. A zaráží i jeho další slova.

Nové GLC je pro švédského manažera pomyslným nožem na krku. Je to po devastaci třídy C downsizingem a elektrifikací jasně nejprodávanější model značky, se kterým si nemůže dovolit znovu chybovat. Proto také nakonec nedostane jen elektrický pohon, jak původně měl, i tak ovšem Ola K. trvá na tom, že elektrická verze je tím pravým ořechovým: „Všechny teoretické argumenty proti elektromobilitě jsou zde vyvráceny - máme dlouhý dojezd, vynikající účinnost a velmi dobrou cenovou strukturu. Celý balíček zahrnuje také rychlé nabíjení a vynikající prostor,” říká.

Pokud je tohle po všem schopen tvrdit, je vidět, že zůstává odtržený od reality a postrádá smysl pro vnímání preferencí vlastních klientů. Navíc postrádá cit pro věc, jeho slova zní pohrdavě, trochu jako: „Holoto, tohle je to nejlepší auto, jaké může existovat, a ty ho nekupuješ.” Navíc zrovna model jako GLC - relativně velký, těžký a na dlouhé ježdění už často používaný vůz - se pro elektrifikaci při současných limitech baterií nehodí vůbec a nemá podle nás šanci oslovit víc než nějakou třetinu zákazníků, kterých se omezení daná jeho koncepcí nedotknou tolik. Říkat za takových očekávání, že „auto vyvrací všechny teoretické argumenty proti elektromobilitě” je absurdní, arogantní a nesmírně pošetilé.

Jestliže nové GLC bude koncipováno skutečně takto - tedy jako domněle skvělý elektromobil, který „nikdo nemá důvod nechtít”, do jehož nabídky se přidá nějak narychlo ušitá spalovací resp. hybridní verze, aby se neřeklo - bude to další prodejní propadák. Jsme přesvědčeni, že na dnešním trhu vyhraje v prvé řade ten, kdo dokáže nabízet spalovací auta dál jako něco víc než z nouze ctnost. „The Best or Nothing”, zní jedno z kréd Mercedesu. A není od věci, řada jeho klientů chce skutečně to nejlepší. Pokud to ale s novým GLC nedostane, nemůže se automobilka divit, až si u ní podstatná část potenciálních klientů koupí „nothing”.

Obáváme se, že Källenius se tímto definitivně odkopal jako další vysoce postavený manažer významné automobilky bez dlouhodobé vize postavené na pevných základech i smyslu pro realitu, který musí odejít, aby se věci změnily k lepšímu.

Popravdě si nedovedeme představit, jak by nový Mercedes CLA mohl být úspěšný při technickém řešení, které skýtá. A nové GLC má být koncipovaný velmi podobně. To pro automobilku opravdu nevypadá dobře - na dnešním trhu vyhraje ten, kdo nabídne spalovací auta jako něco víc než z nouze ctnost. Foto: Mercedes-Benz

