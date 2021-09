Šéf Mercedesu přiznal, jak dlouho musí zákazníci čekat na nová auta, spása je v nedohlednu před 5 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Michael Dalder, Reuters

Doba, kdy jste mohli vyrazit k dealerovi aut, vybrat si cokoli dle libosti a ještě si vymýšlet, za jakých podmínek to koupíte, je zjevně pryč i u drahých značek. A hned tak se nevrátí.

Nevíme, jak jste si před léty představovali rok 2021, pokud ale nemělo jít o období drahoty a nedostatku, pak zákonitě musíte být zklamaní. Věcí, které dnes „nejsou”, existuje spousta. A pokud přece jen jsou, jejich cena je velmi vysoká, rozhodně neúměrně tomu, kolik vám kdo v poslední době mohl přidat na platu. A nedá se čekat, že by se zaměstnavatelé v přetrvávající nejistotě v dohledné době do nějakého velkého přidávání hnali.

Tohle se týká i aut, vlastně možná hlavně aut. I když prodeje jsou mizerné, produkční kapacity automobilek jsou obvykle ještě menší, a tak si i na zboží stojící více než kdy dříve počkáte déle než kdy dříve. Kupci dnes drahých obyčejných aut by za této situace mohli mít tendenci závidět zákazníkům prestižních značek, ale nemusí. Situace je přinejmenším u některých z nich úplně stejná.

V rozhovoru pro Frankfurter Allgemeine Zeitung to přiznal šéf Mercedesu Ola Källenius. Také tahle značka trpí obrovskými, více jak 40% poklesy prodejů oproti minulému roku, podle Källenia to ale není poptávkou. Důvodem má být nedostatek komponentů, hlavně pak - zadržte dech - čipů.

Hlava celého koncernu Daimler říká, že poptávka zůstává vysoká, současně ale přetrvávají vážná omezení. „U některých modelů jsou čekací doby delší, než bychom si přáli, v některých případech i přes rok," upřesňuje Ola K. To je skutečně extrémně dlouhá doba a divíme se, že ji zákazníci vůbec snáší. Pro nás bývají obtížně akceptovatelné už dříve běžné dva až tři měsíce, rok je jednoduše k nedočkání.

Källenius si je vědom toho, že to některé zákazníky může odrazovat, řešení ale nemá. Podle něj se nedostatek čipů potáhne až do roku 2023 a čekací doby se tedy snadno mohou i dále prodlužovat. Jak dlouho se čekalo na nové auto za komunismu? Klidně pár let? Abychom na to ještě nevzpomínali se slzou v oku...

Mercedes v poslední době přišel s řadou zajímavých nových modelů, třeba novou generací třídy S. Zájem o ně být může, co je mu to ale platné, když je stejně neumí vyrobit a dodat včas? Prodeje tak míří horem pádem ke dnu. Foto: Mercedes-Benz

Zdroj: Reuters

Petr Miler