Šéf Mercedesu přiznal, že situace je horší, než čekal, oznámil „drastické" snížení platů | Petr Prokopec

/ Foto: Archiv Autoforum.cz

To není naše interpretace, ale doslovná citace Oly Källenia. Dle něj zasáhl koronavirus automobilovou branži více, než sám Mercedes původně myslel a šetřit je třeba na všech úrovních.

Mercedes bojuje s zásadními problémy už přes rok. Potrápili ji zejména dieseloví kostlivci a těžkosti, které představoval a nadále představuje jeho elektrický program. A jelikož do toho byly investovány miliardy, asi nikoho nepřekvapilo, když Mercedes začal zmiňovat úspory a propouštění. To bylo ovšem v době předkoronavirové, kdy automobilka věřila, že v letošním roce si již začne spravovat chuť a definitivně tak odstraní hrozbu obřích pokut ze strany EU za nadlimitní emise.

Co ale člověk míní, to pandemie mění. A nikde jinde to není vidět tak jako právě u Mercedesu. Šéf třícípé hvězdy Ola Källenius během webcastu pořádaného odborovou organizací IG Metall oznámil, že koronavirus zasáhl výrobce aut mnohem více, než si kdokoliv původně myslel. Z toho důvodu bude třeba mnohem větších restrukturalizací, aby byla odvrácena hrozba bankrotu. Nesmíme zapomínat na to, že aktuálně se očekává globální 25procentní pokles registrací, a to vlastně při naplnění toho nejoptimističtějšího scénáře.

Källenius proto již oznámil, že tato „značně zhoršená realita“ si vyžádá opravdu „drastickou“ redukci platů. Mzdy se budou snižovat všem, více pak zaměstnancům zastávajícím kancelářskou práci. Jinak to dle šéfa Mercedesu nejde, bez těchto škrtů by zakrátko byl ohrožen finanční status i tak velké automobilky, jakou třícípá hvězda je. Firma navíc potřebuje i nadále investovat do elektromobility, neboť ona hrozba pokut ze strany EU nebyla odvrácena, ale naopak je větší než kdy dříve.

Ukazuje se tak, že jakkoliv se o koronaviru mluvilo v Číně již na sklonku minulého roku, na jeho globální rozšíření nebyl naprosto nikdo připraven. Stejně jako se nepočítalo s tím, že dojde na celosvětové uzavření továren a showroomů. Ač tedy Källenius ještě v březnu mluvil o tom, že průmysl byl před příchodem koronaviru v relativně dobré kondici, v dubnu již naznačoval, že veškerá dosavadní úsporná opatření nebudou dostatečná. A že po problémech v prvním čtvrtletí přijde ještě horší, ztrátové druhé čtvrtletí.

Přesně tato slova se nyní naplnila, přičemž zejména v Americe může přijít ještě problematický třetí kvartál. To by pro automobilky doufající v obrat a opětovný růst byla doslova katastrofa, která by stoprocentně přinesla další propouštění, uzavírání továren a dodatečné škrty. Doufejme tedy, že pandemie brzy poleví, jinak branži skutečně čekají problémy, jaké tu nikdy v historii nebyly.

K naplnění těchto prognóz ale snad nedojde. Aktuálně tak už jen dodáme, že v rámci škrtů Mercedes dal dočasně k ledu spolupráci s BMW, jejímž cílem byl vývoj nové generace autonomních technologií a parkovacích systémů. Ty se měly na produkčních vozech objevit v roce 2024. To se přitom může i nadále stát, neboť obě značky zatím upouští od společného programu a těmto elektronickým berličkám se budou věnovat individuálně a tedy v menší míře.

Zdroj: Auto News

