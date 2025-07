Šéf Mercedesu znovu vstoupil do stejné řeky, utopit v ní zkusí další bestseller německé značky před 8 hodinami | Petr Prokopec

S třídou C už má v podstatě hotovo, s novým CLA má zaděláno na totéž a nyní přišla řada i na nejlépe prodávaný model třícípé hvězdy. Znovu s ním přímo spojuje své jméno a vaří podle stejného receptu. Je vůbec možné, aby s ním tentokrát uspěl?

Výsledky Mercedesu za druhý letošní kvartál berou dech, v dobrém slova smyslu to ale není. Německá automobilka šla dolů prakticky ve všech myslitelných ohledech, když od dubna do června prodala 453 700 nových aut. To je o 9 procent méně než loni ve stejném období, přičemž červená čísla jsou spojená se všemi částmi její nabídky. Tedy jak ta základní (-6 %), tak páteřní středové (-16 %) i vrcholné (-8 %). Největší pokles byl nicméně zaznamenán u elektromobilů, neboť pouhých 35 tisíc registrací je o 24 procent nižší počet, než na jaký třícípá hvězda dosáhla ve druhém kvartálu loňského roku.

Nejlépe prodávaným modelem Mercedesu zůstalo SUV GLC, které si meziročně připsalo nárůst o 9 procent. Citlivého obchodníka by to zvlášť za popsané situace přimělo k tomu úspěšný recept neměnit, automobilka u něj ale přesto hodlá přistoupit ke stejné rošádě, jaké se dočkal i model CLA. Ten sice automobilka nepřímo předem označuje za úspěch, máme ale vážné pochybnosti o tom, že tato slova mají cokoli společného s realitou.

CLA totiž totiž vsadilo hlavně na elektrický pohon, který zákazník Mercedesu přes širokou nabídku takových vozů zjevně moc nezajímá. K mání nakonec bude i s hybridním pohonem od čínského Geely, ovšem jedna-pětka turbo jako náplast na všechny ostatní chybějící pohony klientelu asi jen stěží uhrane. Ač tedy Mercedes doufá v úspěch, který vylepší výsledky v už třetím kvartálu, nevěříme, že bude mít dlouhého trvání. Tedy pokud vůbec nějaký přijde.

Šéf značky Ola Källenius působí jako někdo, kdo byl najat někým zvenčí, aby automobilku rozložil zevnitř, nad jeho obchodním necitem jsme se podivovali nejednou. Přes opakovaná selhání se navíc dál osobně angažuje v odhalování nových modelů, a proto nyní podobně jako dříve právě u CLA nebo elektrické třídy G (mimochodem další obrovské fiasko), usedl za volant a s pomocí moderátorky Sarah Harman zkouší chystané GLC vykreslit v tom nejlepším světle. A začíná zmínkou o „odvážném novém designovém jazyce“, díky kterému tento elektromobil již nebude vypadat tak kontroverzně, jako tomu bylo třeba u modelů EQE a EQS.

Jen u toho ale Ola K. nezůstává, elektrickému SUV také řádně přišlápne plynový pedál. Čas potřebný ke zrychlení na stovku pak sice neupřesní, dle jeho slov však řidiči v té chvíli zažijí pocit, jako kdyby „řídili AMG GT“. Oproti tomuto supersportu ovšem GLC nabídne také praktické využití, což je demonstrováno tažením přívěsu s naloženým historickým sedanem 300 SEL. Klientela navíc může počítat s větším prostorem pro nohy a hlavu na předních i zadních sedadlech.

V rámci praktičnosti to není vše, neboť šéf Mercedesu poukáže také na zadní zavazadelník, který dokáže pobrat 570 až 1 740 litru. K tomu je navíc třeba ještě připočíst 128litrovou kapacitu toho předního. A protože GLC počítá s dobíjecím výkonem až 320 kW, může prý dočerpat energii na 260 km za deset minut, což je tradiční nicneříkající marketingová proklamace. Přihoďte k tomu ještě vzduchový podvozek spojený s řiditelnou zadní nápravou, jež vedou k vynikajícím výsledkům ve slalomu, a máte tu rázem... co vlastně?

Podle Källenia něco jako modré z nebe, co nikdo nemá důvod nechtít, reálně ale v podstatě jen mix toho, co Mercedes v bledě modrém zkusil klientele nabídnout. A totálně selhal. GLC tak má zaděláno na to stát se dalším upadajícím bestsellerem. Však čím chce skutečně nadchnout a dokázat svou nadřazenost? Ohromnou hmotností, omezenou využitelností, vysokou cenou a krátkou životností? To všechno už se ukázalo být receptem na propadák, ne prodejní hit.

Källenius tak znovu usedá na koně, kterého už několikrát zchvátil, a doufá, že jej doveze do cíle závodu jako vítěze. Proč, netušíme. Něco takového by se totiž nejspíš nepovedlo ani ve chvíli, kdyby Mercedes nabídl elektrické GLC za hubičku. Jenže tady se reálně půjde hodně vysoko přes 1 375 770 Kč, na kterých startuje stávající provedení v mnohem smysluplnější verzi 200d. Čekejme tak jen další náraz do zdi. Snad po něm šéf značky půjde konečně od válu a ne osobně propagovat další „bestseller“.

Nové GLC možná už nebude designově tak mdlé, ale co dál? Mercedes dokola vaří podle receptu, který téměř nikomu nechutná. A přesto doufá, že tentokrát lidé na jeho krmi ocení. Foto: Mercedes-Benz

