Šéf největšího evropského autoklubu s okamžitou platnosti skončil, jeho šílená vyjádření přiměla už 60 tisíc lidí k odchodu
Petr MilerVeskrze absurdní událost má nepřekvapivé důsledky, jeho pozice se stala neudržitelnou až do té míry, že vedení klubu na hodinu opouští. Šéfové automobilek a vrcholní politici by si měli dělat poznámky - jednají úplně stejně a úplně stejně budou jednoho dne také potrestáni.
Home > Rubriky a sekce > Představení > Článek
Šéf největšího evropského autoklubu s okamžitou platnosti skončil, jeho šílená vyjádření přiměla už 60 tisíc lidí k odchodu
před 9 hodinami | Petr Miler
Veskrze absurdní událost má nepřekvapivé důsledky, jeho pozice se stala neudržitelnou až do té míry, že vedení klubu na hodinu opouští. Šéfové automobilek a vrcholní politici by si měli dělat poznámky - jednají úplně stejně a úplně stejně budou jednoho dne také potrestáni.
U nás se ozývaly spíš jen ozvěny, německým veřejným prostorem ale koncem loňského roku silně rezonovaly reakce na postoje největšího německého a vlastně i evropského autoklubu ADAC vyjádřené jeho dopravním šéfem Gerhardem Hillebrandem. Ten se v rozhovoru s médii postavil proti naprosté většině platících členů této organizace, tedy asi 96 procentům z nich, když začal volat po ještě vyšším umělém zdražování benzinu a nafty, aby se v zemi prodalo víc elektromobilů.
Nedávalo to žádný smysl. Vlastně takové volání nedává smysl skoro nikdy, pokud je nepronese člověk z nějaké velmi úzce zaměřené organizace v boji o bůhvíco, asi zachování dotací od té či oné instituce s vlastními krátkozrakými zájmy, která vrtí psem za ocas. Dnes podobné věci chtějí politici - ač je kvůli tomu skoro nikdo nebude volit -, dělají je šéfové automobilek - ač taková auta skoro nikdo nechce kupovat. Už to je bizarní, ale aby je chtěl člen nejvyššího vedení zájmové organizace, která stojí za desítky miliony motoristů, jež jistě chtějí jezdit co nejlevněji, nikoli co nejdráž? To nedává opravdu ani špetku smyslu, to je řezání si větve, na které sedíte.
Není tedy nakonec divu, že se proti takovému krok zvedla vlna odporu. Také o ní jsme informovali jako o zcela nevídané bouři, tedy aspoň na německé poměry. ADAC byl kvůli zmíněnému konfrontován s bojkotem široké veřejnosti, který měl za následek odchod platících členů. „Očekáváme, že Hillebrand v nejbližších dnech rezignuje,” psali jsme tehdy. Trvalo to ještě skoro měsíc, během nějž klub podle jeho vlastní evidence opustilo nemalých 60 tisíc lidí. Ale stalo se to.
ADAC včera cestou tiskové zprávy oznámil, že Gerhard Hillebrand na funkci prezidenta ADAC pro dopravu rezignoval s okamžitou platností. A to právě kvůli prohlášením z konce loňského roku, která vyvolala ostrou nespokojenost mezi členy klubu, vlnu stížností a desítky tisíc zrušených členství. Sám Hillebrand uznal, že jeho slova vedla ke ztrátě důvěry a způsobila poškození reputace ADAC. Dospěl tedy k závěru, že v zájmu klubu a zachování jeho autority je nutné převzít osobní odpovědnost a odejít. Na závěr poznamenal, že svého jednání, které vyvolalo podráždění a nejistotu mezi členy organizace, lituje.
Něco takového se v Německu úplně nenosí, zvlášť když se Hillebrand postavil „na správnou stranu”. Už z tónu tiskové zprávy, ve které je dosavadní prezident, mimochodem právník a jinak uznávaný expert na trestní a dopravní právo, označován pouze příjmením, je patrné, jak mocná reakce členů na jeho slova byla. A jako taková je varováním pro všechny, kteří jdou úplně stejně proti zájmům těm, jež mají zastupovat.
Nebo snad někomu přijde normální, že politici plédují za totéž v zemích, kde spalovací auta často používá i víc než 99 procent lidí? Že za totéž plédují šéfové automobilek, jejichž zákazníci tu z 80, tu z 90, tu z 95 i víc procent spalovací auta kupují? Nedává to žádný smysl a vede to k iritaci, které jsme svědky dnes a denně. Jen auto ani politika nevyměníte tak snadno, jak snadno zrušíte členství v ADACu. Ale pocity a nutkání jsou nevyhnutelně stejné.
Toto jinak okrajové dění v jednom z mnoha autoklubů, třebaže v tom úplně největším, by tak neměli brát na lehkou váhu ani v Praze, Berlíně nebo Bruselu. Politici nechodí mezi lidi, kteří je neadorují, a tak se to nedozví snadno, přesto není tak těžké - dokonce ani v mém druhém domově v Nizozemsku - vnímat, že lidem v turbulentních časech dochází trpělivost s klimatickou politikou, která soustavně masivně zvyšuje životní náklady, aniž by vůbec mohla něčemu reálně prospět. Proč si myslí, že v příštích volbách nepocítí důsledky stejně jako pan Hillebrand? To, co dnes politici provádí, není nic než státem organizovaná šikana, na to už přišli i ve Velké Británii. A za šikanu se lidé mstí, netleskají za ni.
Gerhard Hillebrand v čele ADACu skončil. Jeho boj za „klimatické dobro” ocenilo přes 60 tisíc členů klubu odchodem, na webu organizace už o něm mezi nejvyšším vedením nenajdete zmínku. Pro další „pachatele dobra” by to mohlo být varováním. Foto: ADAC, tiskové materiály
Zdroj: ADAC
Bleskovky
- Miliardáři s Bugatti schopnými zrychlit na 500 km/h za 20 s se sešli v zimním letovisku, jejich řádění na sněhu bere dech
včera
- BMW za pár dnů definitivně skončí se svým dosavadním logem, srovnejte si ho s náhradou
30.1.2026
- Absurdita moderních aut nezná mezí. Obyčejná výměna vzduchového filtru u Porsche Panamera je tak složitá, že musíte sundat půl přídě
28.1.2026
Nové na MotoForum.cz
- Začaly testy MotoGP v Sepangu 14:44
- Kawasaki KX112, KX85 a KX85 L: krosky pro mladé včera 08:00
- Tým Cainam - pouhá fata morgána 1.2.2026
- Alex Marquez poprvé s továrním motocyklem 31.1.2026
- Fermín Aldeguer zmešká také první víkend MotoGP 2026 v Thajsku. 31.1.2026
Nejčtenější články
- Rozlučka konstruktérského mága Formule 1 pro „běžné” smrtelníky ukázala svou finální podobu. Vypadá, jako by mohla na silnice
5.1.2026
- Co všechno musí mít od letoška nová auta v EU ve výbavě, aby vůbec mohla do provozu? Výčet prvků je už tragikomicky dlouhý
5.1.2026
- Ceny elektrického propadáku Audi už klesly pod milion, i když jde o 500koňový sporťák od dealera se zárukami starý jen pár let
5.1.2026
- Alpina je definitivně mrtvá, roku 2026 už se automobilka nedožila. Co přijde teď, je velkou otázkou
5.1.2026
- Ptáčkům dozpívali. Řidiči elektromobilů budou v dalším státě platit za ježdění i dobíjení poté, co zelené sny silnice neopravily
5.1.2026
Tiskové zprávy
- Mio MiSentry 12T, tříkanálová autokamera, k níž se připojíte na dálku, pošle vám upozornění a ukládá videa do cloudu
tisková zpráva
- MIO uvedlo speciální SD karty pro enormní zátěž v autokamerách
tisková zpráva
- Mio MiVue R850T: zrcátková autokamera s 2.5K, antireflexním dotykovým displejem a zadní kamerou
tisková zpráva
- Mio MiVue C545: moderní verze 60snímkové autokamery s HDR nočním režimem
tisková zpráva
- OMV a Pražská energetika otevřely společně 40. nabíjecí stanici pro elektromobily na odpočívce Mikulášov
tisková zpráva
- Mio MiVue C588T: duální autokamera s pozoruhodným natáčením i ve tmě
tisková zpráva