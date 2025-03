Šéf Nissanu přiznal, že bez pomoci zvenčí už automobilka nepřežije, sám to nejspíš zabalí příští týden před 6 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Nissan

A to jsou smutná slova. Ještě před pár týdny Makoto Uchida hrdě odmítl pomocnou ruku Hondy s obavami o nezávislost Nissanu, dnes se obává o jeho samotnou existenci. A potápějící se loď nejspíš sám zavčas opustí.

Na počátku letošního dubna Nissan oznámí finanční výsledky za uplynulý fiskální rok, který pro něj končí 31. březnem. Šéf japonské automobilky Makoto Uchida nicméně již akcionářům sdělil, že očekává ztrátu ve výši 536 milionů dolarů, což dle stávajícího kurzu odpovídá 12,3 miliardám korun. Na první pohled to není zase tak mnoho, v automobilové branži jsme zvyklí i na horší cifry, pozitivní to ale pořád zdaleka není.

Je ale třeba si uvědomit, že když Nissan vyrukoval s čísly za fiskální rok 2023, pohyboval se docela jinde. Čistý zisk automobilky tehdy činil 568,7 miliard yenů, tedy 88,9 miliardy korun. Ani na horské dráze nezažijete takový sešup, i proto kdokoli, kdo má alespoň špetku zdravého rozumu, již hezkých pár měsíců bije na poplach. Pád z výšin na dno pak ostatně stál za snahou Nissanu vytvořit spolu s Hondou zcela novou společnost, v níž by každá strana vlastnila polovinu.

V únoru bylo ovšem nepřekvapivě oznámeno, že dohoda padá. Hlavně proto, že Honda nechtěla vystupovat jako rovnocenný partner, neboť jím nakonec není, chtěla Nissan spíš převzít. S tím však Uchida nechtěl mít nic společného, neboť „jsme neměli jistotu, jak moc bude zajištěna nezávislost Nissanu a zda bude vytěžen náš plný potenciál, pokud se Nissan stane filiálkou plně vlastněnou Hondou“.

Je sice hezké, že si Nissan zkouší zachovat hrdost, jenže na tu se ve světě byznysu nehraje. Prioritou jsou peníze a ty automobilce dochází, pročež by vlastně měla přijmout jakoukoli podanou ruku, jaká se nabízí. Bez ohledu na to, zda jsou u toho třeba postranní úmysly. To přitom Uchida nejspíše již pochopil, protože nově zmiňuje, že bez cizí pomoci Nissan již nemá šanci přežít, jak uvádí Nikkei.

„V současné době je těžké, aby Nissan jen na vlastní triko udržel krok s konkurencí,“ uvedl. Honda přitom stále zůstává ve hře, ovšem tentokrát jako ta silnější z obou automobilek. A může dojít na Uchidovu rezignaci, kterou byl podmiňován návrat k jednacímu stolu. Sám šéf firmy připouští, že příští týden rezignuje. Jeho nástupcem by pak mohl být jmenován finanční ředitel Jeremy Papin, který by tentokrát měl celou věc dotáhnout do úspěšného konce.

Je tedy možné, že se nám tu začíná rodit opravdu velký konglomerát. O spolupráci s Hondou má totiž velký zájem i Mitsubishi, které pod Nissan spadá, stejně jako tchajwanský Foxconn, který původně převzetí Nissanu rovněž zvažoval. Takové seskupení by najednou mělo v ruce poměrně dost trumfů, jen čas ale ukáže, co se skutečně stane.

Příští týden možná dojde na rezignaci šéfa Nissanu, čímž by mohlo dojít k obnovení jednání o partnerství s Hondou. Ta ale již nebude vnímána za rovnocenného partnera, nýbrž za zachránce, který má navrch. Uchida toto připustit nechtěl a nechce, nový člověk ve vedení k tomu může být svolný. Foto: Nissan

Zdroj: Nikkei

