Šéf Nissanu skončil, situace firmy už je neúnosná. Jeho náhrada by si měla hlídat záda

Roky chaotického řízení přivedly japonskou automobilku až na hranici krachu a sama musela přiznat, že bez pomoci zvenčí nejspíš nepřežije. Dosavadní šéf si tak musí balit kufry. A jeho náhradník to nebude mít snadné už proto, že to není Japonec.

Makoto Uchida skončil. A nejen on, ve svých funkcích končí hned několik vrcholných manažerů Nissanu v rámci procesu, kterému japonská automobilka nazvala dobrovolnou reorganizací. „Obměněné vedení“ má podle ní dosáhnout „krátkodobých i střednědobých cílů“, stejně jako má zajistit „dlouhodobý růst“. Protože ale Nissan zatím nezmiňuje, že by jakkoli uhnul ze strategie, která jej přivedla do problémů, je otázkou, s čím lze reálně počítat. Pokud totiž máte vlak, který se řítí na konec slepé koleje, neštěstí zabrání jen a pouze přehození výhybky, nic jiného.

Pro Uchidu je to smutný konec, neboť Nissan opouští po mnoha dekádách. Ve firmě začal pracovat v roce 2003 a o šestnáct let později pak byl zvolen do jejího vedení. Automobilku přebíral v poněkud chaotickém stavu, za kterým stál vnitropodnikový puč vedoucí k zatčení někdejšího šéfa aliance Renault-Nissan Carlose Ghosna. Proto se již na konci fiskálního roku 2019 nad ním poprvé začal houpat meč, neboť investoři byli zděšeni ze ztráty ve výši 150 miliard korun, na kterou navíc došlo poprvé po dvanácti letech. Uchida však přislíbil, že do roku 2023 bude Nissan v zisku.

V černých číslech nakonec automobilka byla už o rok dřív, z návratu na výsluní se ale dlouho neradovala. Loni v květnu Uchida naznačil, že z očekávaného zisku na konci aktuálního fiskálního roku, který končí 31. březnem, nebude nic. A místo toho dojde na další zatnutí sekery do dveřních futer. Právě proto Nissan přikročil k námluvám s Hondou, ze kterých ale nakonec také nic nebylo. Jakkoli k návratu k jednacímu stolu nyní může dojít, neboť podmíněn byl ze strany Hondy Uchidovou rezignací.

Problémem pro Nissan je však fakt, že Honda nehodlá přistoupit k založení nové společnosti, ve které každá automobilka bude mít stejný podíl. Místo toho chce z této značky udělat svou dceřinou firmu. Něčeho takového se Uchida obával, i proto v obavách o nezávislost firmy jednání s Hondou opustil. Tím dal vzpomenout na onen nechvalně známý rok 2018, kdy Ghosn taktéž chtěl Nissan dostat pod větší nadvládu Renaultu, což mělo alianci lépe připravit na očekávaný boj s čínskou konkurencí i politickými regulacemi.

Historie se tedy u Nissanu tak trochu opakuje, což by mělo být varováním hlavně pro Ivana Espinosu, dosavadního šéfa plánování, který se od 1. dubna 2025 stane novým šéfem. I když jde totiž o dlouholetého zaměstnance značky, který pro ni shodou okolností začal pracovat rovněž v roce 2003, nemáme tu rodilého Japonce. Espinosa by si proto rozhodně měl hlídat záda, aby neskončil jako Ghosn. Ostatně ten byl kdysi oslavován jako zachránce Nissanu i v komiksech, ani to ale nezabránilo jeho pádu.

Jak už jsme zmínili, Uchida neodchází sám, spolu s ním si balí kufry také technický šéf Kunio Nakaguro, šéf výroby a zásobování Hideyuki Sakamoto a strategický šéf Hideaki Watanabe. Nový tedy nebude pouze strojvedoucí, ale celá posádka vlaku. Jak jsme ale zmínili, pokud v novém složení pojede stejným směrem a nezačne znovu na první místo klást zákazníka, pak se obáváme, že jde o kosmetické změny, které nepřinesou nic podstatného.

Makoto Uchida končí v roli šéfa Nissanu, přičemž jeho pravomoci od 1. dubna převezme Ivan Espinosa. A o Apríl se rozhodně nejedná, v Espinosově kůži bychom se navíc báli toho, co to pro něj může také znamenat. Foto: Nissan

