Šéf ostrých Mercedesů opravdu nepochopil nic. Spásu pro váznoucí zájem o jeho auta hledá ve výraznějším designu včera | Petr Prokopec

Pro úspěšné obchodování s čímkoli bylo vždy klíčové respektovat jedno základní pravidlo: Znejte svého zákazníka. Mercedes v posledních letech opakovaně dává najevo, že své zákazníky nezná a o divizi AMG to platí dvojnásob. Pokud její klienti dostanou místo motorů V8 agresivnější vizáž, co to asi změní?

U spousty aut je mi celkem jedno, jaký mají pohon, podstatné je pouze to, zda se s nimi dostanu do místa určení, v jakém pohodlí, bezpečí a za jakou cenu. Pro nadšence to pochopitelně nikdy nejde zcela bez emocí, ale není to klíčové, základní racionální úvaha bere bank. Pak ale existují také vozy, v jejichž případě je konkrétní řešení pohonu součástí jejich DNA a cestou k jejich uspokojivosti. Ostatně takové Porsche 911 si bez plochého šestiválce asi jen málokdo dokáže představit. Stejně jako třeba k Lamborghini patří motory V12, k BMW R6 a k Mercedesům V8, zejména pak těm od AMG.

Třícípá hvězda ale v posledních letech dospěla k názoru, že jejím majitelům na pohonu nikdy moc nesešlo. A že když i u dříve osmiválcových modelů přijde s náhradou v podobě čtyřválcového hybridu, nikdo neřekne ani popel. Downsizing spolu s elektrifikací proto následně začala tlačit takovým způsobem, jako kdyby před firemním ústředím ve Stuttgartu stály davy zákazníků prosící jen a pouze o takový krok. Protože ale zrovna klientela Mercedesu je poměrně konzervativní, nemohlo to dopadnout jinak než fiaskem.

Zejména čtyřválcový C63 AMG se totiž nedaří prodávat ani s výraznými slevami, s těmi navíc do kopru zamíří i zůstatková hodnota, která by přitom šla do háje už kvůli hybridizaci a obecnému nezájmu. To ovšem znamená, že kde dnes zaplatíte nějaké tři miliony korun, tam za nějaké tři čtyři roky dostanete klidně i méně než milion. Jaká pak bude vaše ochota vrátit se k takové značce a koupit si znovu cosi, co je koncipované podle jejích představ a nikoli podle té vaší? Konkrétních odpovědí zde asi netřeba.

Pracovat tedy v Affalterbachu na výše postaveném místě, biji už dávno na poplach a snažím se vrátit věci do normálu. A na změny skutečně dojde, jak kolegům z Motor Trendu přiznal šéf ostrých Mercedesů Michael Schiebe. Nicméně pokud předpokládáte, že třeba C63 se díky tomu znovu dočká osmiválce, čeká vás znovu hořké zklamání. Pokud totiž v případě faceliftu dojde na změny pod kapotou, pak nanejvýš v tom ohledu, že čtyřválec bude nahrazen šestiválcem.

AMG se totiž hodlá snažit trochu jinde. „Zákazníci milují výrazný vzhled AMG a to, jak se naše vozy odlišují. Ty budoucí proto v daném ohledu budou ještě výraznější. Pokud se tedy podíváme do budoucnosti, mohu potvrdit, že naše auta budou vizuálně daleko víc odlišena - AMG zkrátka bude hodně sázet na design,“ uvedl Schiebe s tím, že „během příštích dvou tří let můžete očekávat největší rozšíření portfolia AMG za dlouhé dekády“.

Affalterbach nám má nadělit spalovací i elektrické novinky, Schiebe pak nepřekvapivě vychvaluje hlavně druhé zmíněné, které prý budou „schopné na okruhu, kde je třeba neustále zrychlovat i brzdit“. Něčemu takovému se ale dá jen stěží věřit, neboť právě na závodních tratích elektromobily rychle odhalí své slabiny, protože v rychlém tempu zvládají jen pár kol. Poté jim buď dojde „šťáva“, popř. se jednoduše přehřejí nebo dají najevo svou vysokou hmotnost.

I když tedy třícípá hvězda zredukovala své plány, které korespondovaly s rychlým přechodem na elektromobilitu, její cíl se nezměnil - jen se k bateriovému pohonu chtějí Němci uchýlit za trochu delší dobu, než předpokládali. Veškerou kritiku směřující na jejich nedávné počiny pak hází za hlavu, ostatně dle Schiebeho za ní stojí „zapřisáhlí fanoušci osmiválců, které čtyřválcovou hybridní technologií jen těžko přesvědčíme“.

Jenže pokud se AMG odřízne od léta loajální klientely, kdo mu zůstane? Zákazníci svolní k hybridizaci a elektrifikaci? Na úvod možná, než zjistí, že je jejich touha po „zeleném” pohonu připravila o pár milionů korun a nedala jim nic navíc. Následně tak obrátí a zamíří ke konkurenci, která jim prodá klidně i nenápadně působící vůz s objemným motorem, zatímco v Affalterbachu budou na ocet stát agresivně střižená nedochůdčata. Pokud tohle šéf AMG nechápe, nemá ve své pozici co dělat, nezná ani to základní, co takový člověk má znát - charakter zákazníků entity, kterou obhospodařuje.

Vzhled čtyřválcového C63 nám přijde patřičně agresivní, tlačit v tomto směru ještě víc na pilu může být snadno i kontraproduktivní. Co by prodeje rozhodně nakoplo, to je návrat osmiválce, Mercedesu ho nikdo nezakazuje. Automobilka si ho ale zakázala sama. Foto: Mercedes-Benz

Zdroj: Motor Trend

