Šéf Pagani říká, že jeho vlastní Tesla je problém, nedá se s ní jezdit dál. Elektromobil od něj nikdo nechce před 6 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Pagani Automobili

Jen pár šéfů významných automobilových značek si udržuje od elektrických aut racionální odstup. Horacio Pagani se zdá být jedním z nich, paradoxně i proto, že vlastní Teslu Model S a dobře zná její limity.

Horacio Pagani rozhodně nepatří mezi ty, které by někdo soudný mohl považovat za nýmanda či neschopného člověk. Již ve svých dvaceti letech navrhl a postavil monopost Formule 3. Následně byl najat Renaultem, aby vylepšil jeho okruhové vozy. Když pak navštívil Lamborghini, kde se sešel s někdejším technickým šéfem značky Giuliem Alfierim, byla mu nabídnuta práce pro italskou automobilku. Tu se následně snažil přesvědčit, aby zakoupila pec, která by jí umožnila vyrábět karbonové výlisky v mnohem širší míře. Dočkal se však negativní odezvy s tím, že Ferrari něco takového rovněž nepoužívá.

Pagani si tedy nakonec vypůjčil kapitál, aby mohl koupit pec na vlastní triko. S Lamborghini se následně rozloučil a založil nejprve poradenskou společnost Modena Design, než položil základní kámen automobilky nesoucí jeho příjmení. Ta nezkrachovala jako většina moderních start-upů, nýbrž naopak ukázala Lamborghini i Ferrari, jak má vypadat a jak má být postaven oslňující supersport. Obdiv publika se dostavil záhy, dnes si tak Pagani může dovolit účtovat za své produkty za sumy, o kterých se naprosté většině ostatních italských superaut ani nezdá.

Jelikož je Horacio nadšenec, nevlastní pouze auta vyvinutá vlastní značkou, ale i ta od jiných výrobců. Před několika lety si pak dokonce koupil Teslu Model S. Právě o ní se nyní rozpovídal během online setkání špiček automobilové branže. Stejně jako o elektromobilitě jako takové. Pokud ovšem bateriový pohon vyznáváte nade vše, dále raději již nečtěte, z vašeho úhlu pohledu se nebude jednat o nic pozitivního. I když je nutné dodat, že Pagani nezmínil nic, co by se vymykalo věcné kritice. Na celou věc nahlédl jako majitel i jako technický génius.

Co se Tesly týče, tu Horacio používá jen na krátké cesty kolem Modeny, využití pro jiné účely je podle něj problematické. „Často musíme vyrážet na služební cesty do Milána, který je od továrny vzdálen asi 200 kilometrů. A nikdy jsme nejeli Teslou. Pokud se totiž dostanete do Milána a nenajdete volnou dobíjecí stanici, musíte ve městě přenocovat. Naše Tesla je velmi zajímavá, ale je to problém. Za ty tři nebo čtyři roky, co ji máme, jsem jí nikdy nevyužil na vzdálenost větší než 200 km,“ řekl konkrétně Pagani s odkazem na klíčový nedostatek elektrických aut.

I kvůli tomu italská automobilka není do bateriového pohonu až tak úplně žhavá. „Dnes existuje řada společností, které se zabývají myšlenkou elektrického supersportu. Chorvatský Rimac dělá úžasnou práci. I přesto jde o tržní segment, který naši klientelu neláká. Žádný zákazník Pagani se ještě po elektromobilu neptal. Naštěstí my supersportovní automobilky nebudeme mít problémy, protože budeme moci prodávat vozy se spalovacím ústrojím i po roce 2035,“ odkazuje Pagani pro změnu na regule Evropské unie.

Brusel totiž navzdory svému zelenému šílení usoudil, že výrobci s produkční kapacitou do tisíce aut ročně nejsou pro svět hrozbou a jen elektromobily prodávat nemusí. V jejich případě tedy žádné povinné snižování emisí nařízeno nebylo, místo toho se vše odehrává na dobrovolné bázi. Kdyby ale EU náhle změnila názor, u Pagani mají v záloze plán B. „Máme tým, který na možném elektrickém supersportu pracuje už pět let. Možná ho nikdy nebudeme prodávat, ale máme přístup k technologii Mercedesu a jde o úžasný projekt,“ říká Horacio P.

Pravidla EU by nicméně byla tím jediným, proč by Pagani s bateriovým pohonem přišel. Horacio totiž dle svých slov neočekává, že by „elektrický vůz vyřešil jakýkoli problém této planety. Nezachrání žádné ptáčky, ani nevyřeší něčí potíže. Lidstvo z něj nebude profitovat, maximálně tak jen uspokojí touhy zákazníků,“ dodává šéf malosériové italské automobilky a jeden z nejznámějších majitelů Tesly Model S na světě. Že by se jeho slova měla tesat do kamene, asi nemusíme dodávat.

Pagani užívá techniku Mercedesu i v případě spalovacích aut, jeho vozy jsou totiž poháněné dvanáctiválcem z Affalterbachu. K dispozici ale má i motor V12 vlastní výroby, také proto má spalovací jednotky nabízet i po roce 2035. Foto: Pagani Automobili

Zdroj: Auto Evolution

Petr Prokopec

