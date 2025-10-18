Šéf Porsche po sérii fiasek skončil, investoři už dál nechtěli snášet miliardové ztráty
Petr MilerStačilo snad už jen pár měsíců pokračování stejným směrem a jedna z dlouhodobě nejziskovějších automobilek světa by se stala strojem na ztráty. Dosavadní šéf Porsche udělal příliš mnoho chyb a jednoduše musel jít, jeho náhrada je jeden velký comeback.
před 10 hodinami | Petr Miler
Stačilo snad už jen pár měsíců pokračování stejným směrem a jedna z dlouhodobě nejziskovějších automobilek světa by se stala strojem na ztráty. Dosavadní šéf Porsche udělal příliš mnoho chyb a jednoduše musel jít, jeho náhrada je jeden velký comeback.
Býval dobrý manažerem, ale spáchal ten největší hřích, když podlehl elektrické iluzi, dalo by se začít ve stylu seriálového Odpadlíka. Tím je nyní Oliver Blume, dnes už bývalý generální ředitel automobilky Porsche, kterou vedl od roku 2015. Byl tak nepochybně u kormidla firmy v dobách jedné z jejích nejlepších ér a nemá smysl se tvářit, že na tom neměl svůj podíl. Současně se ale skoro hned první den v práci upsal ďáblu svého druhu, který si jej s sebou nakonec vzal do manažerského pekla.
Stejně jako v motorsportu tady zkrátka platí, že jste jen tak dobří, jak dobrý byl váš poslední závod. A ten Blume drtivě prohrál přesně z těch důvodů, které nedávno probíral jeden německý profesor. Porsche pod vedením Olivera B. začalo ignorovat to, co si zákazníci firmy přáli, ale naprosto. A zahájil cestu po sestupné trajektorii, která se zastavila až na hranici propadu společnosti do červených čísel.
Je to svým způsobem nepochopitelné. Byl jsem zrovna tento týden s kolegou v dealerství Porsche vyzvednout jeho auto ze servisu, přičemž došlo na menší debatu s lidmi z obchodu i servisních služeb. Musím říci, že mě překvapilo, jak realisticky o současné pozici automobilky uvažují - v podstatě se omlouvali, že pro kolegu nemají a hned tak nebudou mít v podstatě nic, co by se mu skutečně mohlo zamlouvat, včetně menšího spalovacího SUV. Na což kolega velmi trefně reagoval slovy: „Nevadilo by mi to, kdybych měl nějaké okrajové představy, které automobilka vyrábějící statisíce aut za rok zkrátka nemůže plnit. Ale chci v podstatě to co všichni a stejně to u vás nekoupím. Neznám ani jednoho člověka, který by si výslovně přál to, co nyní stále více nabízíte - elektrická a hybridní auta.” A to je někdo, komu táhne na 60 a zákazníků Porsche poznal za život spoustu.
Přesně takhle to je - firma začala nikoli také nabízet vozy, které si možná nikdo nevyžádal, ale někomu by se mohly zamlouvat, zamířila k nabízení pouze toho, co od ní aktivně skutečně téměř nikdo nechtěl. A to není recept na vyvolávání touhy, to je recept maximálně tak na pasivní akceptaci, což není cesta ani k maximální spokojenosti, ani k vysokým maržím. Ke zkáze to vedle hlavně v USA a v Číně, Evropané v prostředí regulacemi mnohem více zdevastovaného trhu pořád snáze spatřují krále v jednookém mezi slepými. I tak Němce začal popsaný přístup dohánět i tady.
Porsche se tak muselo chytit za nos, znovu začít naslouchat svým klientům a znovu vyrazit směrem k plnění jejich výslovných přání. Už to snad i udělalo, Blume ale ztratil důvěru investorů, aby na realizaci tohoto obratu dohlížel, což je jediné rozumné východisko.
Oliver B. by zkrátka nikdy nebyl dost razantní v rozebírání toho, co sám roky budoval. Ačkoli rozchod Volkswagenu s ním není definitivní, neboť dál vede VW Group jako celek, ve vedení Porsche po dohodě dozorčí radou vedenou Wolfgangem Porsche s okamžitou platností skončil. Stalo se tak poté, co hodnotu akcií firmy přivedl téměř na třetinu čísel na kterých se nacházely ještě v roce 2023. Pro investory to znamená miliardové, vlastně stamiliardové ztráty, zejména rodiny Porsche a Piechů přišly za tu dobu téměř o bilion korun čistého jmění. Něco takového nešlo dál snášet, a tak byl Blume nahrazen.
Jeho nástupce je zajímavou volbou, která naopak vzbuzuje v investorech velká očekávání. Jde o Michaela Leiterse, technika a manažera, který u Porsche vyrostl mezi léty 2000 a 2013 v jednoho z nejrespektovanějších technicky orientovaných šéfů automobilového světa. Po dohlížení na projekty několika modelů včetně dojné krávy jménem Cayenne se před 12 léty přesunul na pozici technického šéfa Ferrari, odkud zamířil do pozice generálního ředitele McLaren Automotive. Jeho působení ani v jedné z těchto firem nebylo plné štěstí a krásných dnů, ale proč?
Leiters měl problém se směřováním těchto značek právě k elektrifikaci, v minulosti to byl dokonce člověk, který nehořel ani pro downsizing a otevřeně mluvil o limitech turbomotorů. Je to tedy svým způsobem stará škola, kterou v jeho předchozích působištích z ideologických důvodů doháněl odpor k tomu, co nyní Porsche posílá ke dnu. Proto je jeho příchod vnímán jako velká naděje a - když už jsme u akcií - může v pondělí způsobit na burzách menší mánii.
Pochopitelně teprve uvidíme, jak si Leiters reálně povede v kulisách doby, zdá se ale být tím pravým, kdo by mohl nasměrovat Porsche znovu k růstu ke hvězdám. Přáli bychom si to - už teď je v nabídce automobilky stále těžší najít nepříliš kompromisní verze jednotlivých modelů. A obáváme se, že chvíli bude tak jako tak ještě hůř. Pak by se karta měla obrátit, Porsche zjevně konečné pochopilo, že bez zákazníka na palubě půjde parník jeho úspěchu jedině ke dnu...
„Vielen Dank für die Blumen,” zapěl by možná Udo Jürgens. Oliver Blume ve vedení Porsche podle očekávání skončil. Foto: Porsche
Jeho náhradou je známá tvář - dosud racionálně uvažující technik Michael Leiters, bývalý vývojář Porsche, technický šéf Ferrari a nejvyšší šéf McLarenu. Foto: Ferrari
Zdroje: Porsche, Autoforum.cz
