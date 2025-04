Šéf Porsche přiznal hořkou prohru, značka může s elektrickými auty úplně skončit na jejich největším světovém trhu před 7 hodinami | Petr Miler

Je to doslova jen pár měsíců, kdy německá automobilka stále plánovala prodávat v roce 2030 už pomalu jen elektrická auta, měla tvořit 80 procent jejích prodejů. Nyní její šéf se vší vážností říká, že v Číně může takových aut prodávat přesně 0 procent, tomu se říká obrat.

„Flames to dust, lovers to friends...” Nejen Nelly Furtado ví, že dobré věci mívají nezřídka špatný konec, což v poslední době platí hlavně o od začátku absurdních plánech velkých světových automobilek na elektrifikaci svých portfolií. Roky to připomínalo mariáš - někdo řekl 2035, další vytáhl 2033, přišlo číslo 2031, 2028, padlo dokonce 2026, neděláme si legraci. Ke všem těmto a mnohým dalším termínům chtěly automobilky se vší vážností prodávat jen a pouze elektrická auta, na tuto jejich dogmatickou zabedněnost bychom nikdy neměli zapomenout.

Porsche se vedle toho drželo podstatě vzadu, plánovalo k roku 2030 prodávat na elektřinu „jen” 80 procent svých vozů. Když se ale podíváme na portfolio automobilky, je zjevné, co by to znamenalo - elektrifikovat prakticky úplně všechno krom 911, kterou by devastovala jen podobně vynucená hybridizace. Bylo to tedy stejně bláhové a nesmyslné jako všechny ostatní záměry, přesto firmě trvalo až do července 2024, než to definitivně uznala a tento nesmyslný plán zrušila.

Jinými slovy - nacházíme se jen asi 9 měsíců od chvíle, kdy se to stalo, ještě před 9 měsíci a pár dny pořád platil onen 80procentní cíl, který dozajista mohutně spoléhal na Čínu coby největší, vlastně jediný opravdu hodně velký trh s elektrickými auty na celém světě. Co se za tak krátkou dobu může změnit? Reálně prakticky nic, v hlavách manažerů automobilek ale zjevně úplně všechno.

Dokazuje to Oliver Blume, šéf Porsche i koncernu VW, který je v obzvlášť delikátní pozici. Sám totiž rozhodl o nacpání pro firmu drastické sumy do elektrických aut „první den v práci”, takže se nemohl přetrhnout, aby záměry s nimi spojené zase zrušil, přiznal by tím kardinální omyl. Tržní realita ale dožene každého - trh ve výsledku nikdo nepřemůže, je jen otázkou času, než situace přes různá uměle způsobená vyosení skončí tam, kde od začátku musí. A Porsche je takovému stavu blízko - elektromobily také nemusí na některých místech vůbec nabízet, protože je od něj prostě skoro nikdo nechce.

Být řeč třeba o USA, je to významné, ale nepřekvapivé, „yankees” prostě chtějí své spalováky a basta. Jenže tak to není - Blume v rozhovoru pro Auto News přiznává hořkou prohru a konstatuje, že Porsche může s elektrickými auty zcela skončit v Číně. Tedy na jejich největším světovém trhu, o který naopak chtělo jejich odbyt opírat a žehlit jím rozpačité výsledky tohoto typu aut jinde.

Nic takového se ale neděje a odbyt Porsche v Číně masivně klesá. Prodeje firmy za velkou zdí loni klesly o 28 procent na 79 283 aut a první letošní kvartál dopadl ještě hůř - propad o dalších 42 procent znamená odbyt už jen 9 471 vozů. A opravdu to není tím, že by lidé přestali kupovat 911, Cayenny a další „přežité” spalovací modely. Nekupují hlavně elektromobily - pokud už nějaký Číňan elektrické auto chce, vystačí si s Xiaomi za zlomek ceny, od Porsche čeká prestiž. A tu si tamní klientela spojuje se spalovacími motory, v této zemi panují trochu jiné pořádky než u nás.

Blume tak na autosalonu v Šanghaji kapituloval a řekl, že firma chvíli počká a uvidí, jestli se situace nezmění, jinak s elektromobily končí. „Uvidíme v příštích dvou až třech letech, zda tu Porsche bude dál existovat jako výrobce elektromobilů,“ řekl generální ředitel Porsche a uznal, že odbyt těchto aut značky v Číně je „relativně nízký“. A protože si nechce kazit ceny, raději se z trhu těchto vozů stáhne - platit miliony za spalovací Porsche lidé dál chtějí, za ta elektrická ne.

Co k tomu dodat? Neříkali jsme přesně tohle roky? Je to navíc jen první dějství, tím druhým není, že se situace v Číně zázračně otočí, ale že i lidé v Evropě či jinde poznají, že elektromobil je ve své dnešní podobě (a roky se na tom nemůže nic změnit) obecně problematičtější auto, které jsou ochotni akceptovat leda za malé peníze, ne cosi vysněného, za co jsou ochotni platit. A takové levné vozy jim znovu budou schopni nabídnout je Číňané, protože v Evropě už konkurenceschopně neumíme vyrobit ani gumu, myšleno pneumatiku. I když... Takhle smutné to je a nevyžaduje zase tolik bystrosti, aby si člověk spojil dvě a dvě dohromady a uvědomil si, kdo to čím primárně způsobil.

Elektrický Macan má stále více zaděláno stát se fiaskem prvního kalibru. Pokud se zcela přestane prodávat v Číně, Porsche už opravdu nezbude mnoho míst, kde by jej dlouhodobě mohlo prodávat ve větších počtech. A jiný brzy mít nebude. Foto: Porsche

