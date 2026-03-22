Šéf Porsche promluvil o návratu spalovacího Macanu, zkusí zvrátit fiasko zpackaného nástupce osvědčeným receptem

Netušíme, kde Porsche zrovna mělo hlavu, když si usmyslelo provést svému bestselleru to, co mu provedlo, ale udělalo to. Teď toho lituje a obtížně hledá cestu zpět. Bez skutečného nástupce si bude muset poradit ještě několik let, přesto to může být příliš krátká doba.

dnes | Petr Prokopec

Foto: Porsche

Netušíme, kde Porsche zrovna mělo hlavu, když si usmyslelo provést svému bestselleru to, co mu provedlo, ale udělalo to. Teď toho lituje a obtížně hledá cestu zpět. Bez skutečného nástupce si bude muset poradit ještě několik let, přesto to může být příliš krátká doba.

Když jsme po testu elektrického Porsche Macan už bez okolků začali mluvit o tom, že jde o selhání, které vyjde automobilku draho, zástupci automobilky se cítili dotčeni a pobouřeni zároveň. I v tu dobu byli schopni opakovat, že elektrický pohon je zkrátka lepší pro kohokoli a automobilku pozvedne do ještě vyšší sfér. Realitu už známe a nemůže být odlišnější - automobilka jen loni musela odepsat 93 procent zisků a přišla o desetinu zákazníků, v panice pak celou elektrickou revoluci odpískala.

Uznání chyby a nasypání si popela na hlavu ze strany těch, kteří ve svém úsudku zřetelně selhali, ale nečekáme, to se dnes v automobilovém průmyslu nenosí. Přesto je zjevné, co se děje. Jak už padlo, i Porsche pochopilo, že pokud bude pokračovat ve své dosavadní strategii, je jen otázkou času, než přijde na buben. Značka tak přehodila výhybku a našla si nového šéfa v podobě Michaela Leiterse, pod jehož taktovkou se chce vrátit do ziskovějších vod. Znamená to tedy, že dorazí i nový spalovací Macan, protože ten byl jednou z těch dojných krav, které dnes automobilce schází.

Problémem pro automobilku ale je, že už s ním skutečně vůbec nepočítala, takže žádný nemá v záloze. A teď jej chce dostat na trh co nejdřív. Podobně jako u první generace tedy dojde na spolupráci s Audi, kdy jako základ pro SUV Porsche poslouží Q5. Jeho stávající verze byla přitom představena v listopadu 2024 a stojí na platformě PPC (Premium Platform Combustion), což je evoluční verze předchozí architektury MLB. Její vůbec první verzi původní Macan používal, Němci tedy skutečně nehodlají „objevovat Ameriku“.

Novinka Porsche má na trh dorazit už v roce 2028, pojmenována ovšem bude jinak než předchůdce či elektrická verze. Nejspíš proto, aby se nemusela hned na úvod vypořádávat s rozporuplnou pověstí. „Musíme se ujistit, že půjde o skutečné Porsche. A proto potřebujeme jistý čas, než tento produkt představíme,“ uvedl Leiters. Potvrdil tak, že Zuffenhausen převezme od Ingolstadtu jen základy, na kterých postaví auto, které se od Audi Q5 bude lišit víc než jen logem či nárazníky. Tak tomu ostatně bylo i v případě první generace, kterou si s Q5 opravdu nespletete, působí jako docela jiné auto.

I když se ovšem jedná o dvě značky spadající pod stejný koncern, na rozdíl od elektrické architektury PPE, kterou Audi vyvinulo ve spolupráci s Porsche, platforma PPC patří pouze čtyřem kruhům. Jakkoli tedy Zuffenhausen využije pouze výchozí techniku, a tu si podobně jako karoserii upraví k obrazu svému, bude muset naplnit kasu Audi. Leiters přitom potvrdil, že dříve spekulovaná 1 miliarda Eur neboli 24,5 miliardy korun, kterou mělo Porsche Audi zaplatit, je sumou reálnou, spojena však není jen s chystaným SUV.

„Spolupráce se týká vícero modelů, ať již na nich Audi pracuje s Porsche, nebo naopak Porsche s Audi,“ dodal Leiters. Odkázal tak na elektrické nástupce modelů Boxster a Cayman, jejichž sourozencem je sériová verze Audi Concept C. Nicméně zatímco u čtyř kruhů hodlají myšlenku jen elektrického sporťáku dotáhnout do hořkého konce stůj co stůj, Porsche od elektrického pohonu zamířilo ke spalovacímu.


Šéf Porsche promluvil o návratu spalovacího Macanu, zkusí zvrátit fiasko zpackaného nástupce osvědčeným receptem - 1 - Porsche Macan Electric 2025 test vyber 01Šéf Porsche promluvil o návratu spalovacího Macanu, zkusí zvrátit fiasko zpackaného nástupce osvědčeným receptem - 2 - Porsche Macan Electric 2025 test vyber 03Šéf Porsche promluvil o návratu spalovacího Macanu, zkusí zvrátit fiasko zpackaného nástupce osvědčeným receptem - 3 - Porsche Macan Turbo 2024 EV oficialni 03
Elektrický Macan se nepovedl a automobilka nyní složitě hledá cestu zpět. Foto: Porsche

Šéf Porsche promluvil o návratu spalovacího Macanu, zkusí zvrátit fiasko zpackaného nástupce osvědčeným receptem - 4 - Audi Q5 a SQ5 2024 prvni sada 07Šéf Porsche promluvil o návratu spalovacího Macanu, zkusí zvrátit fiasko zpackaného nástupce osvědčeným receptem - 5 - Audi Q5 a SQ5 2024 prvni sada 09Šéf Porsche promluvil o návratu spalovacího Macanu, zkusí zvrátit fiasko zpackaného nástupce osvědčeným receptem - 6 - Audi Q5 a SQ5 2024 prvni sada 11
Základem nástupce spalovacího Macanu se tak stane Audi Q5 třetí generace, podobně jako u předchůdce. Němci ale vůz nejspíš pojmenují jinak, možná i proto, že název je nyní až příliš asociován s elektrickým fiaskem. Foto: Audi

Zdroj: Porsche

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.

