Šéf Porsche rozhodl o nacpání peněz do elektromobilů „první den v práci". Teď si může rvát vlasy, firma po fiasku propouští tisíce lidí

/ Foto: Porsche

Jsou momenty, na které v životě nezapomenete, neboť je další běh událostí vykreslí jako osudové. Pro Olivera Blumeho se jedním z takových stal jeden říjnový den roku 2015. Ještě loni na něj vzpomínal pozitivně, teď je všechno jinak.

Nejsem zrovna zatvrzelý fanoušek seriálu Simpsonovi. Ze vzniklých dílů jsem viděl jen hrstku a následující vzpomínka bude stará nejméně 20 let, takže se nadšencům předem omlouvám za případné drobné nepřesnosti. Ale v jednom z dávných pokračování seriálu Homer narukoval do americké armády, kde se po sérii nedorozumění stal velitelem atomové ponorky a jako vždy zmastil, co mohl. Nakonec málem vyvolal jaderný konflikt, v rámci celého příběhu se ale naučil dokonalou výmluvu pro každý průšvih v práci, kterou nakonec použil i po svém nezdaru v roli vojenského velitele. Nakonec řekl jen: „Jsem tu první den!”

Však co od vás kdo může čekat moudrého, když do nějaké práce či na novou pracovní pozici v rámci stejného zaměstnání zrovna nastoupíte, že? To se holt člověk musí nejprve trochu otrkat. V legendárním americkém kresleném seriálu je to samozřejmě humor vozící se jako většinou pro projevech jakési americké malosti, nyní ale po velmi podobné výmluvě může sáhnout šéf Porsche Oliver Blume. A to poté, co se z nejen jeho snu o stvoření zuffenhausenského království stylu a prestiže, které by se jako samostatná entita vyhřívalo v přízni investorů z celého světa podobně jako Ferrari, začíná stávat spíš noční můra.

Jak padlo v uplynulých dnech a týdnech nejednou, Porsche je najednou v těžké krizi a pro rodiny zakladatelů se pozvolna stává koulí u nohy. A názorně tím připomíná tím, jak ohromně tenká hranice leží v automobilovém průmyslu mezi věčnou slávou a nekonečnou hanbou.

Jde o kapitálově mimořádně náročný byznys s ohromnou setrvačností, kdy vás jedno špatné rozhodnutí staré několik let může dohnat i v momentě, kdy 9 z 10 věcí děláte správně, takovým způsobem, že najednou nevíte, kudy z toho ven. Však o Porsche byste ještě před dvěma léty mohli stěží říci křivého slova, jeho nabídka oplývala zajímavými produkty, marže i zisky byly ohromné, firma se pro akcionáře stala zlatonosnou slepicí a hodnota akcií tou dobou atakovala historicky rekordních 120 Eur za kus. Před pár dny padla až na 55 Eur za kus a firma i pro letošek odepisuje desítky miliard s hrozbou odepsání dalších desítek a pod lidmi, kteří se vedení firmy před 10 roky ujali, se najednou houpe křeslo.

Problémů je víc, jejich hlavním společným jmenovatelem je ale zpackaná sázka na elektromobily, jejíž pozadí nyní rozkrývá Autocar. Právě neúspěch elektrického Taycanu, nepřesvědčivé přijetí jen elektrického Macanu a s obojím též související patálie značky v Číně se starají o rychlý rozklad vedení vyhlídek společnosti na lepší budoucnost.

„Prodeje Taycanu se propadly o 49 %, poptávka v Číně klesla o 28 % a cena akcií firmy ztratila 53 % ze svého maxima v roce 2023,” připomíná základní fakta Autocar. Tento stav bude nejspíš stát místo finančního ředitele Lutze Meschkeho a obchodního a marketingového šéfa Detleva von Platena, s oběma ale v roce 2015 do nejvyššího vedení prodal ještě jeden muž - Oliver Blume. O jeho vyhlídkách v pozici automobilka nemluví, nakonec je to dnes i šéf celého koncernu VW, ani on si ale nemůže být ničím jistý. Už jeho dvojitá role v tak vysokých pozicích je mnoha investory zpochybňována.

Jeho hlavní problém je ale jinde - byl to on, kdo v roce 2015 rozhodl o tom, že automobilka nasype miliardy do elektrického programu, jehož výsledkem je zatím jen jeden velký bolehlav. Příprava samotného projektu nebyla jeho dílem, Autocar ale připomíná, že po jmenování Blumeho generálním ředitelem k 30. září 2015 se o této věci rozhodovalo hned na prvním jednání dozorčí rady v říjnu 2015, kdy byl Blume tím, kdo za schválení projektu horoval.

Nepopírá to a dříve své rozhodnutí schválit výrobu elektrického sedanu chválil, dnes si může rvát vlasy. „Řeč byla o miliardových investicích. Chtělo to hodně odvahy,” říká dnes. Odvahy to jistě chtělo hodně, dobrý nápad to ale nakonec nebyl. Samozřejmě, po bitvě je každý generál, dnes je ale jasné, že kdyby Porsche zůstalo stranou a drželo se svého kopyta podobně jako Toyota, do současných problémů by se nedostalo. Sekundárním následkem sázky na elektromobily se stala nepřímá devastace zbytku nabídky, kterou najednou Porsche nedokáže dostatečně bodovat. A samotné elektromobily od něj chce málokdo.

Automobilka tedy už původní strategii odpískala a investuje 800 milionů Eur, asi 20 miliard Kč, mj. na to, aby „zvrátila původní plánu na globální vyřazení spalovacího Macanu ve prospěch nového elektrického Macanu”, uvádí s odvoláním na své zdroje Autocar. Též projekty menších elektrických sporťáků coby nástupců modelů 718 Boxster a Cayman stihnou změny a zpozdí se. Jak jsme probírali nedávno, Porsche až pozdě (ale přece) pochopilo, jak ošidné zahráváni si s elektromobily je a nyní zůstává otázkou jen to, jak moc dokáže dosavadní neúspěchy obrátit v něco lepšího. A zda u toho bude Oliver Blume ve své dosavadní pozici.

„Porsche musí znovu učinit rozhodnutí s podobnou odvahou, jaké učinilo před 10 lety, a doufat, že budoucí okolnosti k němu budou přívětivější, než tomu bylo v roce 2024 - v roce, na který bude chtít zapomenout,” shrnuje trefně současnou situaci Autocar. Zatím je na začátku cesty - firma je na tom v tuto chvíli tak problematicky a v lepší zítřky věří tak málo, že ve svých hlavních německých závodech bude dál propouštět.

Už loni neobnovila kontrakt 1 500 lidem pracujícím se smlouvami na určitou dobu, dalších 500 takových končí nyní. Jak nyní informuje Reuters a potvrzuje sama automobilka, dalších 1 900 lidí bude propuštění v následujících měsících a letech. Firma přitom podle mluvčí doufá, že si z většiny vystačí s přirozenými odchody zaměstnanců jinam a odchody dalších do důchodu, aby minimalizovala přímé propouštění.

Nad Zuffenhausenem dnes zkrátka slunce nesvítí a do značné míry za to může jeden říjnový den roku 2015. Blume ale aspoň má dobrou výmluvu, po které může znovu a znovu sáhnout: „Byl jsem tu první den!” Ono osudné jednání dozorčí rady bylo skutečně tím prvním, kterého se Blume účastnil jako nejvyšší šéf firmy...

V roce 2015 se šéfovi Porsche investice do modelů jako Taycan zdála jako dobrý nápad, dnes už ví, že to byl jedno z těch nejhorších rozhodnutí, za která kdy horoval. Aspoň ale může říci, že byl před náročné rozhodování postaven velmi brzy po svém jmenování do funkce, v případě jednání dozorčí rady to pro bylo „jeho poprvé”. Foto: Porsche

Zdroje: Autocar, Reuters, Porsche, Autoforum.cz

Petr Miler

