Šéf Renaultu se bojí „čínské bouře" na evropském trhu s auty, poslední vývoj mu dává zapravdu

Je to problém, které není zase tak těžké vidět, naprostá většina zástupců evropských automobilek před ním ale raději zavírá oči. Jean-Dominique Senard mezi ně zjevně nepatří.

Posledních pár let se výrazně ohrazujeme proti politicky vynucované elektrifikaci aut. Neznamená to, že bychom byli proti bateriovému pohonu jako takovému, ať si jej kdokoli vyrábí, prodává i kupuje, jak se mu zlíbí. Problémem v tom, že je politiky naprosto nesmyslně vnucován všem bez ohledu na jeho vhodnost či vůbec přijatelnost pro některá využití, což vede k obrovské ekonomické neefektivitě. A také to ve výsledku zvýhodňuje subjekty z úplně jiných zemí a kontinentů, zejména pak z Číny.

Právě před „čínskou bouří”, které můžeme být svědky na evropském trhu s auty, nyní otevřeně varuje šéf Renaultu Jean-Dominique Senard. Dle něj totiž čínské automobilky stále více pronikají na evropské trhy, přičemž stále větší podíl získávají hlavně v rámci elektrického segmentu. Stojí za tím jejich nižší ceny dané zejména lepším přístupem k vzácným kovům. „O čem tu mluvím, je silný tlak čínských aut importovaných do Evropy. Čína totiž má, a nikdo je z toho nemůže vinit, stále více a více dolů a továren na baterie,“ uvedl Senard.

Šéf Renaultu se přitom obává hlavně eskalující se mezinárodní situace. „Pokud skutečně propukne geopolitická krize, pak škody v továrnách na baterie, které mohou běžet, jenž když mají potřebný produkt zvenčí, budou značné. A to je problém,“ říká. Francouzská automobilka proto hledá všemožné způsoby, jak si vzácné kovy obstarat jinde. Něco takového je ale momentálně prakticky nereálné, neboť v Číně probíhá rafinace hned 95 procent všech vzácných kovů.

Říše středu mimo to kontroluje více než poloviční světové zásoby 17 prvků, které nejsou potřebné pouze na výrobu baterií, ale třeba i mikročipů. Patří mezi ně i gallium a germanium, jejichž vývoz byl nedávno omezen. Čína tak zareagovala hlavně na americké restrikce, což obchodní válku s USA posunulo na novou úroveň. Podle analytiků ze společnosti Eurasia Group jde navíc jen o „varovný výstřel“, který má Americe, Japonsku a Evropě připomenout význam Číny.

Je tak sice hezké, že světoví výrobci spřádají plány na výstavbu továren na baterie na starém kontinentu i v novém světě, nicméně pokud jim Čína nedodá stěžejní materiály, nemají z čeho „vařit”. Natož aby došlo na kýžené zlevňování. Evropská unie by tak celou záležitost měla znovu zvážit, ovšem bez klimatické hysterie. Jinak tu skutečně hrozí kolaps stěžejního průmyslového odvětví.

Jean-Dominique Senard evidentně jako jeden z mála vnímá riziko čínské „boudy”, kterou si ale sám na sebe ušil hlavně Brusel. Foto: Renault

