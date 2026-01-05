Šéf Rolls-Roycu přiznal, že bohatí už se do elektromobilů nehrnou a radši berou V12, jejich nabídku ale stejně nafoukne
Petr MilerČas her zjevně skončil. Ani samotný Rolls už se netají tím, že se prodeje jeho elektrické prvotiny nevyvíjejí podle představ a v zákaznících nevyvolávají očekávanou touhu, zájem o motory V12 oproti tomu mohutně roste. Firma to akceptuje, nezdá se ale, že by si s tím dělala velkou hlavu.
Šéf Rolls-Roycu přiznal, že bohatí už se do elektromobilů nehrnou a radši berou V12, jejich nabídku ale stejně nafoukne
před 11 hodinami | Petr Miler
Čas her zjevně skončil. Ani samotný Rolls už se netají tím, že se prodeje jeho elektrické prvotiny nevyvíjejí podle představ a v zákaznících nevyvolávají očekávanou touhu, zájem o motory V12 oproti tomu mohutně roste. Firma to akceptuje, nezdá se ale, že by si s tím dělala velkou hlavu.
Probírali jsme to naposledy o víkendu v souvislosti s aktuální kauzou ADACu. Doba, kdy fráze typu „náš zákazník, náš pán” byly ve světě obchodu vyslovovány s až posvátnou úctou, jsou pryč. Profesor Robejšek by zřejmě zašel dál a hovořil o transformaci tohoto vidění v „náš zákazník, náš zdroj”, popř. až na „náš zákazník naše surovina”, my zůstaneme méně troufalí a konstatujeme, že pány byznysu se prostě stali jiní. Nebo se jimi spíš chtějí stát.
Podobně jako v minulém článku je třeba říci, že řídit se něčím takovým, jako jsou vrtochy klientů, je některým lidem z duše nepříjemné, a tak se tomu chtějí vyhnout. Mně to přijde normální - celý život v IT pracuji přímo pro ty, kteří z mé činnosti musí mít užitek, a tak je mi jasné, že pokud ho mít nebudou, nedají mi za mou práci ani korunu. Protože pro ně jednoduše nemá žádnou hodnotu. Snažím se tedy vnímat jejich potřeby, jejich preference, fungování jejich vlastního byznysu, i když je mi jeho podstata cizí. To vše, abych nebyl přítěží, ale přínosem. V automobilovém světě jako by to v posledních letech bylo stále více automobilkám stále víc ukradené.
Přece pokud chci, aby si někdo koupil mé auto, musí z něj mít patřičný užitek. A je jedno, jestli je to svobodná matka rozvážející ráno děti do školek a škol a odpoledne zpátky, pracant ve fabrice, kam musí každý den dojíždět desítky kilometrů z místa, kde se narodil a stará se o své rodiče, živnostník, který musí objíždět zákazníky, kde se jen zrovna objeví, nebo bohatý rentiér, pro kterého je auto spíš zdrojem potěchy a chce, aby mělo ten či onen projev. Někteří kvůli tomu potřebují auto primárně levné, další s co nejnižšími provozními náklady, jiní s maximální akceschopností, další s hřejivým projevem objemného motoru s mnoha válci, jiní...
Tisíc lidí, tisíc chutí, tisíc potřeb. A pak většina automobilek jde, vezme elektrický pohon, který je dnes schopný plnit na jedničku málokteré takové zadání, a řekne, že to je ideál pro všechny? Jaký nesmysl to je? Proč se tu o tom vůbec bavíme, je přece naprosto zjevné, že jde o něco, co nemůže fungovat, protože to preference zákazníka obvykle zcela míjí a nabízí mu to řešení jeho potřeb buď zásadně horší, než jaké už tu bylo, nebo vůbec žádné. Takhle jednoduché to je.
Ani to, že se tak chovají mainstreamové automobilky, se nedá pochopit, protože si stačí na den sednout k některému z prodejců a promluvit si s reálnými zákazníky a uživateli. A poznáte, jak dalece tím míjíte optimální uspokojování jejich potřeb. Ale budiž, tohle manažeři obvykle nedělají, ani svým dealerům nenaslouchají a jedou si své od reality odtržené strategie, které je doženou až na některém z řádků výsledovky. Ovšem že se tak chovají i superprestižní značky určené pro hrstku vyvolených, se kterými jsou v kontaktu, i když nechtějí... To hlava nebere. Přesto se to děje.
Dokázal to Rolls-Royce už tím, že nějaké elektrické auto nabídl, neboť to s tímto pohonem v minulosti zkoušel víckrát a od zákazníků si vždy vyslechl jasné ne. Přesto to nakonec zkusil v přesvědčení, že to stejně fungovat bude. A vlastně proč ne, třeba mohl mít pravdu. Chvíli to tak i vypadalo, model Spectre se na nějakou dobu stal nejprodávanějším modelem značky, ale to jen do chvíle, než si jej koupilo určité množství lidí, které seznalo, že to prostě není auto pro ně. Nevíme, proč vlastně, ale není to nakonec jedno? Už nějakou chvíli je zřejmé, že tohle auto nejde na odbyt a v poslední době to museli uznat i ti, kteří dlouho tvrdili opak. Prostě nejde, je to dnes ležák a zdroj obrovských ztrát pro jeho kupce, kterému zákazníci ubývají skoro geometrickou řadou.
Pozoruhodné je, že už to nezastírá ani sama automobilka, jak vyplývá z rozhovoru Bloombergu s novým šéfem firmy Chrisem Brownridgem. Ten přiznal, že zájem o elektrický Spectre silně uvadá, zatímco zájem o modely vybavené motory V12 silně roste. A také uvedl, že značka bude významně investovat do péče o klienty, zejména pak o ty, kteří využívají rozsáhlé možnosti přizpůsobení aut značky a přijde dokonce s „globální sítí soukromých kanceláří pro individuální schůzky a konzultace s klienty”.
To zní jako velmi osobní přístup, který by v souladu s uvedeným měl vést k tomu, že firma nabídne méně elektrických modelů a více těch, které jsou poháněné motory V12. Ale tak to nebude: „Uvedeme na trh víc elektrických modelů Rolls-Royce, ale v první řadě to budou Rolls-Roycy,” řekl Brownridge. Víc toho, do čeho se lidé už teď nehrnou? To dává smysl. PÁ ro jistotu dodal: „Vidíme velmi silnou poptávku po motoru V12 - tam, kde bude poptávka klientů po tomto motoru pokračovat, budeme i nadále vyrábět Rolls-Roycy (s těmito motory - pozn. red.).”
Není to aspoň sázka na jednu kartu, tu Rolls přehodnotil už loni, nový šéf si ale realitu pořád maluje narůžovo. Data o hospodaření skupiny BMW, která Rolls-Royce ovládá, ukazují, že dodávky modelu Spectre se v prvních třech čtvrtletích roku 2025 meziročně propadly o 45 %, zatímco dodávky všech vozidel Rolls-Royce vzrostly o 3,3 %. To jen ukazuje míru růstu zájmu o klasická řešení, je enormní. Prodeje modelu Spectre navíc v roce 2025 tvořily méně než pětinu celkových prodejů Rollsu, což je výrazný pokles oproti třetině v předchozím roce. A dál upadá, v listopadu byl podle údajů Data Force pokles už skoro 60procentní. Rostoucí nezájem je naprosto zřejmý.
Brownridge ale dál zavírá oči před realitou: „Pokud se podíváte na takový koncept, zpočátku má velmi vysokou poptávku a poté se stabilizuje - a zůstává stabilní po celou dobu svého životního cyklu,” řekl Brownridge. „Tohle jsme v minulosti viděli u Wraithu a Dawnu,” dodal. Do jisté míry ano, ale v takové míře? Ani omylem, tohle jsou bezprecedentní ztráty a ohromně rychlý odchod ze scény.
Tady si nový šéf realitu novu nepřipouští, na rozdíl třeba od Porsche, které zcela jinou dynamiku vývoje zájmu o elektrické modely otevřené popsalo už loni. Rolls-Royce se zdá být na úplně stejné trajektorii, ať se to Brownridgovi líbí nebo ne. Přesto přijde s dalšími elektromobily, které očividně nebude schopen prodávat déle než chvíli, pokud vůbec. Poučení je smutné - co čekáte od Volkswagenu, když se i Rolls-Royce chová takto? Do elektrického ohně prostě bude strkat ruku tak dlouho, dokud nevytáhne ohořelou kost. Pak si možná řekne, že už to nemá cenu...
Rolls-Royce Spectre lidé loni masivně přestali kupovat a zastřít to nelze ničím. Ani firma už to nezastírá, ale že by na to hleděla realisticky a přizpůsobila tomu svou další nabídku? To zas ne. Foto: Rolls-Royce
Zdroje: Bloomberg, Data Force, BMW Group
