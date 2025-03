Šéf Seatu jako drsňák nejen vypadá. Přes tlak říká, že do roku 2030 nenabídne ani elektromobil, nedá se na nich vydělat před 8 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Seat

Žijeme v opravdu bizarní době, když je člověku vyčítáno ekonomicky racionální jednání vycházející vstříc zákazníkům. Ale zjevně je pořád možné takový přístup ustát, jak dokazuje Wayne Griffiths, a to i v rámci struktur koncernu Volkswagen.

Současná nabídka Seatu nevypadá zle. Vybírat je možné mezi hatchbacky, kombíkem a SUV, přičemž ceny startují na 440 tisících korunách. Za ně přitom dostáváte 4 138 milimetrů dlouhý model Arona, který již ve standardu počítá kromě litrového tříválce a pětistupňového manuálu také s 16palcovými litými koly nebo manuální klimatizací. Nechybí samozřejmě ani plejáda bezpečnostních prvků, a tak už v základu najdete i víc než jen vyložené nezbytnosti.

Seat se dnes víc než čím jiným zdá být volbou rozumu. Přičemž vzhled španělských aut dokáže rozdmýchat i ty správné emoce. Není tedy nakonec překvapivé, že loni znovu zaznamenal růst - značka si připsala 310 tisíc prodaných aut, tedy o 7,5 procenta víc než v roce 2023. Šéf značky Wayne Griffiths tak kolegům z Autocaru sdělil, že „Seat je v současné době ve skvělé pozici“.

To bychom poznali i bez něj zajímavější ale je jeho postoj k elektrickým autům. Griffiths si sice neodpouští obvyklé obraty o budoucnosti aut, která je i podle něj elektrická, taková je ale už déle než 100 let a dalších 100 let být může. Pro jakkoli dohlednou budoucnost šéf značky elektrická auta kupodivu odmítá.

Než se dostaneme k dalším detailům, připomeňme, že Seat dnes žádné elektromobily nenabízí - o to se stará jeho prémiově koncipovaná sesterská Cupra. Pokud by nicméně nedošlo na její založení, dočkal by se španělského loga Volkswagen ID.3. Tedy jeden z největších koncernových propadáků. Automobilka by tedy jen stěží byla v černých číslech, spíš než co jiného by jí hrozil návrat do ztrátových vod, v nichž se koupala hodně dlouho.

Griffiths se této pozice kupodivu snaží využít a navzdory zřetelným tlakům, aby se přidal k elektrické internacionále, zůstává v tomto ohledu stejně skeptický jako dřív. Dokonce si troufl říci, že Seat nenabídne žádný elektromobil až dokonce této dekády. Proč? Protože se na nich nedá nic vydělat a on zůstává toho zpátečnického názoru, že „auta musí být zisková“. „Hledáme způsoby, jak vydělat peníze, které následně budeme moci investovat,” říká s tím, že prodej ztrátových modelů by značce jednoduše nepomohl.

Něco takového zní jako závan zdravého rozumu, který se v branži už moc nevídá, je to dnes odvážný postoj. Griffiths tedy hodlá počkat na chvíli, kdy elektrifikace bude spojena s nižšími cenovými segmenty a poptávka po takových produktech bude vyšší. Stane se to někdy? Ví bůh, na takovou chvíli ale budou Španělé připraveni, dřív se do nesmyslů po hlavě hnát nebudou.

Auta jako Seat Arona možná nejsou žádné luxusní krasavice, ale copak všechna musí taková být? Arona vypadá jako solidní hodnota za peníze a jako taková jde na odbyt velmi dobře. Jakákoli elektrická alternativa by v podání Španělů na trhu propadla, tak proč se s ní obtěžovat? Foto: Seat

Zdroje: Autocar, Seat

Petr Prokopec

