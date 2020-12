Šéf Škody by si přál zcela nově pojatou Octavii, v nejbližších letech ale může jen snít před 5 hodinami | Petr Prokopec

Novopečený šéf škodovky se rozpovídal o buducnosti automobilky a zmínil i dva konkrétní modely, o které by stál. Ani v jednom případě to ale neznamená, že by na nich Škoda v tuto chvíli pracovala.

Stejně jako mnohé jiné automobilky i Škoda soustavně zdůrazňuje svou elektrickou budoucnost. Jejím velkým zastáncem je nový šéf značky Thomas Schäfer, který uvedl, že by nejraději nabídl elektrickou verzi či alternativu každého z modelů, jaký dnes automobilka nabízí. Zároveň však jedním dechem dodal, že taková expanze by si vyžádala investice, které firma nemá k dispozici.

„Co se týče elektrifikace, pak momentálně je dostačující Enyaq a jeho chystaný derivát (podle všeho verze „kupé” - pozn. red.), nicméně potřebujeme něco menšího, něco o velikosti městského vozu. A také potřebujeme zástupce v kategorii sedanů, v jistém smyslu Octavii budoucnosti,“ uvedl Schäfer v rozhovoru pro britský Autocar. Nový šéf značky by si tak očividně přál vidět v nabídce zcela nově pojatou Octavii, která by přepřáhla na elektrický pohon, což zní přinejmenším zajímavě.

Může to svádět k závěrům, že automobilka na takovém autě pracuje, však jde o vyjádření jejího šéfa. Jenže není tomu tak, jde jen o přání či vizi, která v tuto chvíli nemá oporu v konkrétních krocích. Schäfer se v rozhovorech rád vyjadřuje poněkud mlhavým způsobem, jeho poněkud otevřenější kolega ale před pár týdny uvedl, že Škoda nyní žádný další elektromobil nechystá a neexistuje tak ani vzdálenější plán na rozšíření nabídky tímto směrem. Vývoj zcela nového vozu by jistě trval řadu let, i kdyby automobilka využila veškerou existující techniku koncernu VW.

Z delší časové perspektivy ale šéf automobilky vidí své přání jako realizovatelné. „Pro naši značku jsou to ty nejdůležitější elektrické vozy, které v příští dekádě uvidíme ve vývoji,” řekl dále. Elektrická Octavia tedy může přijít, dříve než v druhé „pětiletce” nadcházející dekády to ale nebude.

Hmatatelnější se tak zdají být zmínky o městském elektromobilu, který by se realitou mohl stát alespoň o něco dříve. Mateřský Volkswagen totiž momentálně vyvíjí platformu ID Lite, jenž má podepírat právě malé vozy. Posloužit má supermini ID.1 a crossoveru ID.2, dle Schäfera by nicméně Škoda měla přijít s vlastním unikátním pojetím. „Pokud zde bude platforma, rozhodně na ní něco postavíme. Půjde ale o vůz, který bude vypadat jinak, budeme hrát na zcela jiném hřišti.“

I v tomto případě ale bude na cokoli konkrétního třeba vyčkat. Zmiňovaná platforma stále neexistuje, přičemž jen koncept na ní postavený zabere Škodě dva až tři roky. Pokud se tedy městský elektromobil skutečně objeví, dříve než v roce 2025 to nejspíše opět nebude. Do té doby si tedy značka musí vystačit s modelem Enyaq i jeho stylovou variantou, stejně jako s hybridizací. Je totiž více než jisté, že tímto směrem po Superbu a Octavii zamíří také Kodiaq a nejspíše i Karoq.

Jakkoliv se nicméně Schäfer ve svých snech zabývá hlavně elektromobilitou, reálně musí momentálně řešit zcela jiné problémy. Automobilce letos dramaticky propadly prodeje a se 721 900 vozy dodanými za tři kvartály nemusí překonat ani metu 1 milionu prodaných aut. Co je nejpodstatnější, odbyt firmy v Číně kolabuje i v době, kdy trh stoupá a letos je zatím meziročním výsledkem -35,8 procenta prodaných aut v opravdu těžkém útlumu. A spokojena firma nemůže být ani s vývojem v ČR, kde přicház skoro o dvě třetiny soukromých zákazníků. Přesto prý továrny Škody jedou na 118 procent své kapacity, což je vskutku prekérní kombinace.

Ve finále pak jen dodáme reakci na spekulace o plánovaném sestupu značky do nižších pater. Schäfer zmiňuje, že nedostal žádné instrukce k posunu jakýmkoliv směrem. „Mám jediné instrukce, a to zachovat tuto společnost úspěšnou, což se nám daří poměrně dobře,“ říká. Zda ovšem totéž bude možné říci také o elektrických modelech, které jsou na škodovku extrémně drahé, je prozatím ve hvězdách.

