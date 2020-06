Šéf Škody má skončit ve vedení firmy a vrátit se po pěti letech tam, odkud přišel před 5 hodinami | Petr Prokopec

Některé značky koncernu VW potřebují v těžkých časech nové impulsy a několik dílčích změn ve vedení tak rozhýbalo velká škatulata. Ta se mají týkat i Škody, Bernhard Maier v jejím vedení údajně končí.

V koncernu VW se podle všeho chystá zemětřesení. Německý magazín Auto Motor und Sport totiž přišel s tvrzením, že dosavadní šéf Volkswagenu jako značky Herbert Diess hodlá svůj post opustit. Ke konkurenci však neodchází, místo toho se bude plně soustředit na svou vedoucí úlohu hlavy celého koncernu. V jeho méně významné pozici by jej měl nahradit šéf Porsche Oliver Blume, který se u „lidového vozu” bude v první řadě snažit vyřešit potíže, které mají elektrický hatchback ID.3 a Golf osmé generace.

Je samozřejmě otázkou, zda toto střídání stráží povede k úspěchu. Diess i Blume totiž shodou okolností oba mají vysokoškolský titul v oblasti mechanického inženýrství. Nicméně pod taktovkou druhého zmíněného bylo bez problémů vypuštěno na trh elektrické Porsche Taycan, se kterým žádné problémy nejsou. Ba naopak je vůz celým světem vnímán jako první vůz, který v řadě ohledů překonává Tesly. Stejným směrem přitom mířil i VW ID.3, mezi něj a zákazníky se však postavil haprující software.

Pokud tedy ona rošáda bude potvrzena, Blume bude muset hned na úvod řešit opravdu nelehký úkol. Zajímavé nicméně je, kdo přijde na jeho místo. Podle německého magazínu by se totiž nový šéfem Porsche měl stát Bernhard Maier, tedy dosavadní hlava Škody. A jakkoliv pro nezasvěcené může tento krok být překvapivý, dává smysl. Maier totiž v Zuffenhausenu již působil, a to dokonce v letech 2001 až 2015, kdy se přesunul právě do Mladé Boleslavi.

Kdo by nastoupil na Maierovo místo, dosud nebylo zmíněno, koncern VW se prozatím nevyjádřil k žádné ze spekulací. Nicméně se dá předpokládat, že celý svět bude velmi pozorně sledovat, kdo se dané role ujme. Ohledně budoucnosti mladoboleslavské značky se totiž v poslední době vyrojila řada spekulací a budoucí realitu do značné míry napoví právě volba nového šéfa. Maier změnu zaměření značky odmítal, jiný šéf může přijít právě s tím cílem.

Situaci tedy budeme velmi pozorně sledovat. Aktuálně tak jen dodáme, že výše popsaná rošáda zdaleka není kompletní. Dle magazínu by totiž řady Volkswagenu měl opustit Jochen Sengpiehl, dosavadní šéf marketingu. Ten by dle všeho měl být zodpovědný za reklamu na nový Golf, která byla shledána rasistickou. Do Škody naopak přichází Axel Andorf jako nový šéf vývoje, který odešel ze Seatu, kde jej nahradil Werner Tietz. Ten pro změnu působil v Bentley. Škodu pak opouští také Matthias Glodny, který byl odpovědný za vývoj elektromobilů a nyní míří dělat totéž do Volkswagenu. I jejich odchody resp. příchody pak způsobí další změny, škatulat tedy čekejme ještě celou řadu.

Šéf Škody Bernhard Maier se má po pěti letech v Mladé Boleslavi vrátit do Zuffenhausenu, kde nahradí Olivera Bluma v roli CEO Porsche

Zdroj: Auto Motor und Sport

Petr Prokopec