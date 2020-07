Šéf Škody narychlo skončil, vaz mu měl srazit přílišný úspěch české automobilky před 4 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Porsche

Úspěch je obvykle tím, co špičkového manažera činí pro firmu žádoucím, nemusí to ale nutně platit tam, kde úspěch jednoho staví do horšího světla jiné. Právě to mělo Bernharda Maiera vypudit z řad Škody i VW Group.

Před zhruba měsícem se éterem šířily spekulace o velkém personálním zemětřesení v koncernu VW. Dle nich se židle začala kývat pod Herbertem Diessem, který nakonec skutečně skončil v čele Volkswagenu jakožto značky a ponechal si jen post šéfa koncernu. Nenahradil ho ovšem dosavadní CEO Porsche Oliver Blume, jenž zůstává na svém místě, nýbrž Ralf Brandstätter. Tím vzaly za své zvěsti o návratu šéfa Škody Bernharda Maiera do Zuffenhausenu, kde měl od Blumeho převzít kormidlo. Jak se ale včera provalilo, Maier v čele mladoboleslavské automobilky skutečně skončil, a to dosti narychlo.

Pokud je takový odchod plánovaným krokem, obvykle jde o měsíce trvající proces. To se zde nestane, Škoda bez dalších detailů uvedla, že Maier formálně skončí k 31. červenci 2020, tedy za tři týdny. Že jde o neplánovaný krok potvrzuje i fakt, ze kontrakt stávajícího šéfa značky měl vypršet na podzim a pokud by tedy nešlo o nic unáhleného, mohl ve funkci ještě pár měsíců vydržet a odejít bez velkého haló. To se už ale nestane.

Právě tato horečnatost naznačuje pnutí uvnitř koncernu. Dle dostupných zdrojů měl Maier dojet nikoli na neúspěch, ale paradoxně na přílišný úspěch Škody, jejíž auta začalo příliš mnoho lidí upřednostňovat před mateřským Volkswagenem. Přitom navíc generovala větší zisk než Audi, s čímž začali mít manažeři ve Wolfsburgu a Ingolstadtu problém.

Maier měl mimo to být velkým oblíbencem rodin Porsche a Piëchů, tedy faktických vládců koncernu, díky čemuž se začalo dokonce mluvit i o jeho možném přesunu do úplného čela VW Group. To se ale pro změnu nehodilo Diessovi, který měl rozehrát interní čachry a Maiera dostat do pozice, kdy pro něj v koncernu nebude k dispozici žádné adekvátní místo. To se po jeho rychlém odchodu ze Škody zda být zjevné a pokud se tak stane, půjde o vskutku smutné završení dvacetileté kariéry u VW.

Otázkou přitom je, kam by Maier mohl zamířit a kdo jej nahradí. V druhém ohledu Škoda zatím jen uvedla, že nový šéf bude jmenován v průběhu srpna a měl by vzejít z koncernových vod. Velmi čile se přitom spekuluje o Michaelu Oeljeklausovi, který má aktuálně na starosti výrobu a logistiku. Kromě toho padlo i jméno šéfa vývoje Christiana Strubeho, ten by však nakonec měl na vlastní přání u koncernu skončit a zamířit do důchodu.

Tamtéž se ale nejspíše neodebere Maier. Počítáme s tím, že pokud nezůstane u koncernu VW, stane se lákavým soustem pro asijské automobilky. Je totiž třeba si uvědomit, že v pozici šéfa Škody měl nemalý úspěch, neboť kromě vysoké ziskové marže dokázal zařídit také navyšování prodejů, stejně jako expanzi značky na nové trhy. Po něčem takovém nyní touží každá značka, zvláště pak ty čínské, které míří do Evropy. I lákavá nabídka z těchto končin mohla být nakonec tím, co hrátky okolo dalšího Maierova angažmá kvapně ukončilo. Další detaily se jistě dozvíme brzy.

Šéf Škody Bernhard Maier se po pěti letech v Mladé Boleslavi měl vrátit do Zuffenhausenu, dokonce do role šéfa Porsche. Nakonec ale nejspíše koncern VW opustí. Foto: Porsche

Zdroje: Handelsblatt, Škoda Auto

Petr Prokopec