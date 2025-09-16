Šéf Škody potvrdil, že ostrá Fabia se vrátí. Přijde ještě letos, levnější auta ale nebudou
Petr ProkopecJe to překvapivý krok, neboť v třídě Fabie už jsme se od Škody takového auta dlouho nedočkali. A popravdě řečeno jsme už žádné další ani nečekali. Nebude to pravověrné RS, šéf ovšem říká, že se mu firma přesto pokusí přiblížit, jak to jen půjde.
Home > Rubriky a sekce > Představení > Článek
Šéf Škody potvrdil, že ostrá Fabia se vrátí. Přijde ještě letos, levnější auta ale nebudou
před 2 hodinami | Petr Prokopec
Je to překvapivý krok, neboť v třídě Fabie už jsme se od Škody takového auta dlouho nedočkali. A popravdě řečeno jsme už žádné další ani nečekali. Nebude to pravověrné RS, šéf ovšem říká, že se mu firma přesto pokusí přiblížit, jak to jen půjde.
V roce 1895 se nadšenci Václav Laurin a Václav Klement rozhodli, že v Mladé Boleslavi začnou vyrábět jízdní kola. Položili tak základy jedné z nejstarších stále fungujících automobilek světa, přičemž na čtyři kola doplněná spalovacími motory přešli o deset let později. V roce 1925 pak došlo na sloučení se Škodovými závody, pročež jména zakladatelů z názvu společnosti zmizela. Automobilka na ně začala znovu odkazovat až v posledních dekádách, kdy se označením Laurin a Klement pyšnily některé luxusní verze jejích novodobých modelů.
Z výše zmíněného je patrné, že Škoda letos slaví hned několikeré výročí - od oné akvizice uplynulo sto let, od položení základního kamene firmy pak dokonce sto třicet roků. To je opravdu velmi pádný důvod k pořádným oslavám, přičemž jedním z dárků pro fanoušky se stane ostrá Fabia. Podezřelý vývojový prototyp se ostatně už dříve proháněl po Severní smyčce Nürburgringu, kde jej od běžné produkce odlišovaly aerodynamické prvky jako čelní splitter, střešní křídlo nebo červeně lakované třmeny brzd. Právě to dalo za vznik spekulacím, zda se do nabídky nevrátí Fabia RS. A vrátí, tedy napůl.
„Velmi se těšíme na speciální verzi Fabie, se kterou oslavíme naše 130. výročí. Nebude označena jako RS, ale geny RS v sobě mít bude,“ uvedl na adresu těchto spekulací šéf značky Klaus Zellmer pro Drive. Ten zároveň naznačil, že očekávat máme vyšší výkon, než jaký má na kontě stávající provedení Monte Carlo. V jeho případě přední kola roztáčí přeplňovaná jedna-pětka naladěná na 150 koní. Je ale vysoce nepravděpodobné, že by Škoda pod kapotu strčila dvoulitrové turbo z Volkswagenu Polo GTI.
Spíš než co jiného se zdá, že Škoda půjde jakousi španělskou cestou. Tamní divize se totiž spojila se společností ABT Sportline a vyrukovala s verzí Rally2, u které podvozek klesnul o 15 milimetrů blíže k zemi, zatímco výkon zmíněné jedna-pětky narostl n 190 koní. Tentokrát očekáváme spíš tovární modifikaci s kompletní zárukou, jakkoli garanci na posílené ústrojí nabízí přímo i ABT Sportline, a to na 100 tisíc kilometrů.
Limitka pro španělský trh se dále dočkala 17palcových litých kol, oslavná edice přímo z ústředí Škody by ale nejspíše měla dorazit dokonce s osmnáctkami. Očekávat pak nejspíše můžeme i speciální laky či grafické polepy, stejně jako pár zajímavých detailů v interiéru. Uvnitř ale nejspíš oproti verzi Monte Carlo mnoho změn nebude. Otázkou je pak počet dostupných exemplářů. V souladu s oním výročím se hodí číslo 130, ale to je na Fabii moc málo - 1 300 nebo 13 000 by to být mohlo.
V tomto ohledu můžeme připomenout, že současná Fabia je na trhu již od roku 2021. Značka tedy zjevně chystá facelift a nová limitka může být jeho předvojem, přičemž z jednotlivých úprav by následně profitovaly i ostatní verze. Zatím to ale berte jen jako spekulaci, byť jasno budeme mít velmi brzy - dle Zellmera novinka dorazí během pár měsíců. Ostatně později by jako oslava 130. výročí nedávala smysl.
Příchod této varianty pak dokládá i změnu léta ražené strategie značky, tedy odklad rychlé elektrifikace. Zellmer potvrdil, že Fabia, stejně jako Kamiq a Scala, měly dle původních plánů skončit ještě během této dekády. Nicméně pro Škodu by to znamenalo dramatický pokles registrací, proto těmto modelům hodlá dopřát další modernizace a udržet je naživu ještě dlouho. „Původně jsme předpokládali, že jejich konec přijde v roce 2027 či 2028, ale nyní je budeme nabízet i po roce 2030. Vše je už takto naplánováno,“ dodal dále šéf největší české automobilové značky.
Výraznější posun směrem dolů ale přesto nečekejte. Souběžně s tím Zellmer pro Autocar vyloučil, že by Škoda nástupce modelu Citigo a převzala třeba základy modelu ID.1 od Volkswagenu. Fabia tedy zůstane nejlevnějším modelem značky, i když levná skutečně není - litrový základ za 420 tisíc Kč a první čtyřválec za 560 tisíc, to jsou opravdu dardy. Z toho si lze vyvodit i pravděpodobnou cenu onoho „poloRS”. Pokud dnes verze Monte Carlo 1,5 TSI stojí od 610 tisíc Kč, jakákoli specialita výrazněji pod 700 tisíc korun je nepravděpodobná. Za takové peníze šlo ještě v roce 2017 koupit velmi dobře vybavenou Octavii RS. Tomu se říká pokrok...
Fabia Rally2 byla 190koňovou specialitou pro španělský trh. Nově podobné provedení dostane také standardní Fabia přímo z fabriky jako další z projevů oslav 130. výročí založení firmy. Foto: Škoda Auto
Zdroje: Drive, Autocar, Carscoops
Bleskovky
- Němec si udělal zjevně legrační napodobeninu policejního vozu s nápisem Folizei, udělali u něj domovní prohlídku a auto mu sebrali
před 4 hodinami
- VW se pokusil vylepšit svůj obraz obšlehnutím slavné Gymkhany, dosáhl ale přesného opaku toho, o co dnes usiluje
včera
- BMW začalo s poslední novinkou potichu používat nové logo, nevšiml si toho skoro nikdo
13.9.2025
Nové na MotoForum.cz
- Test MotoGP v Misanu včera 17:56
- Ducati Diavel V4 RS a Multistrada V4 RS 2026: absolutní vášeň včera 14:30
- Hlavní změny pro Moto2 a Moto3 podle nových pravidel Liberty včera 08:00
- Marquez a Bezzecchi jak z jiného světa 14.9.2025
- Moto2 kořistí lokalmatadora Viettiho, 18. Salač 14.9.2025
Nejnovější články
- Legendu Fordu zařízli po čtyřech generacích, o to levněji ji dnes koupíte ojetou. Za své ceny nabízí hromadu muziky
před 43 minutami
- Prezident Erdogan si vyzkoušel druhé turecké národní auto, na konkurenta Octavie se moc nadšeně netvářil
před 2 hodinami
- Šéf Škody potvrdil, že ostrá Fabia se vrátí. Přijde ještě letos, levnější auta ale nebudou
před 3 hodinami
- Němec si udělal zjevně legrační napodobeninu policejního vozu s nápisem Folizei, udělali u něj domovní prohlídku a auto mu sebrali
před 4 hodinami
- Podívejte se, diesely nejsou mrtvé. I na IAA v Mnichově se ukázala dvě naftová auta
před 5 hodinami
Živá témata na fóru
- Fiat a vše kolem nich 09.16. 15:35 - pavproch
- Řidiči, co to mají v ruce... 09.16. 15:06 - řidičBOB
- Zimní/letní? Už máte přezuto? 09.16. 13:16 - tommas
- Rychlodotazy 09.15. 21:09 - HondaMan
- Výběrové RZ - kdo má lepší úlovek? 09.15. 18:48 - řidičBOB
- S větrem ve vlasech.... 09.15. 14:11 - pavproch
- IT poradna 09.15. 11:37 - pavproch
- Výběr navigace do auta 09.15. 09:08 - killerbring