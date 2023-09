Šéf Škody připouští, že značka přestřelila, vrátit se mají levnější výbavy, motorizace i slevy před 8 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Škoda Auto

Škoda a sebereflexe? Tato dvě slova spolu ještě nedávno nesměla do jedné věty, teď se ale zdá, že se mladoboleslavská značka po letech bezmezného růstu sebevědomí konečně vrací nohama na zem. Otázkou ovšem je, kde všude budeme svědky takové změny přístupu.

V roce 2015 se Škoda pochlubila tehdy novou vrcholnou variantou Octavie RS. Za 230 koní zákazníci v té době museli zaplatit 726 900 Kč, tedy o 75 tisíc korun více než u základní verze, u které dvoulitr produkoval „jen“ 220 koní. Sportovní provedení s velmi slušnou výbavou tedy bylo k dispozici za 651 900 Kč. To z dnešního pohledu zní jako science fiction, za tyto peníze dnes nekoupíte u škodovky ani její nejlevnější kombík v úplném základu. Pokud byste chtěli RS, bez milionu korun si ani neškrtnete, i když auto je to technicky prakticky pořád stejné.

Zdražení posledních pár let je tedy opravdu neskutečné, ať už do rovnice zasadíme 8 let nebo klidně jen poloviční dobu - ještě v roce 2018 šlo koupit faceliftovanou Octavii RS 245 od 771 tisíc Kč. A nejde pouze o RS, nahoru zamířily všechny varianty. A vlastně i veškeré modely, které mladoboleslavská automobilka nabízí. Není tedy překvapivé, že prodeje zamířily dolů, i když Škoda jako oficiální důvod pochopitelně nezmiňovala své sebevědomí. Místo toho jeden manažer po druhém uváděl, kterak chybí to či ono nebo jak jiné náklady lezou nahoru. Taková tvrzení měla oporu v realitě, prostor pro tak enormní zdražení ale nikdy nevytvořila.

Ve světle nemalé kritiky a odchodu části zákazníků však značka začíná přiznávat, že přestřelila. Byť pochopitelně ne otevřeně. Její šéf Klaus Zellmer, který si tento měsíc asi pohrává se sérem pravdy totiž nově uvedl, že zrevidována bude celá cenová politika firmy. Nahoru se však již mířit nebude, ve hře je pravý opak. Toho chce Škoda docílit mimo jiné i tím, že vrátí na trh mnohé varianty, které dříve zabila - ať už jde o levnější stupně výbavy nebo motorizace.

Je nicméně otázkou, kde všude se tak stane. Zellmer svá slova vyřkl před médii z nejmenšího kontinentu, už dříve ale padlo, že se třeba s faceliftem Octavie má vrátit motor 1,0 TSI apod. Zároveň naznačil, že kromě zmíněného by se do hry mohly vrátit i slevy. Zda budou plošné nebo jen dočasné a navíc spojené s tím kterým modelem, je však zatím nejasné.

S čím Australané počítat mohou, to je plně elektrický Enyaq. Bateriovému SUV Zellmer navzdory jistému prozření dál bezmezně věří, podle něj „dosáhne vysokých prodejních čísel“. Na něco takového ale dojde leda v první vlně, za kterou budou stát hlavně firmy. Australané jsou totiž nadšenci, kteří nejčastěji sahají po sportovních verzích typu výše zmíněné Octavie RS. Jenže i ta se pro ně již stává velmi drahým zbožím. Enyaq s maximálkou dekády starých aut a mizernou použitelností tak stěží dojme masy.

„Pokud chcete zůstat nad vodou, musíte optimalizovat jak omezený počet aut, která dokážete prodat, tak zisk,“ říká dále Zellmer. My bychom jeho slova poněkud upravili. Škoda totiž opravdu nezůstane nad vodou za pomoci nechtěné a přesto předražené elektromobility. Místo toho musí zmírnit své sebevědomí u spalovacích aut, poté znovu zvládne nějaká prodat. Sice s menším ziskem na jednotku, ale snad si Škoda nemaluje, že bude se zákazníky zacházet jako Ferrari a bude si pomalu vybírat, komu prodá některé z omezeného počtu vozů, které vyrobí. V takové pozici prostě není a nikdy nebude.

Před třemi lety jste v Austrálii mohli koupit nejlevnější Fabii v přepočtu od 261 tisíc korun. Dnes potřebujete minimálně 565 tisíc, k mání je totiž pouze vrcholná varianta Monte Carlo. Není tak divu, že značka na tomto trhu razantně klesá. Proto přijdou slevy i s pomocí vrácení levnějších variant do nabídky, tuto strategii má Škoda uplatnit i jinde. Foto: Škoda Auto

Zdroj: Drive

