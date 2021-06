Šéf Škody promluvil o novém Superbu, může dorazit i ve verzi, na níž léta marně čekáme před 5 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Škoda Auto

Superb může stále vypadat svěže, faktem ale je, že po mezigeneračním faceliftu čeká na svou další iteraci. Šéf automobilky tak už řekl více, co od něj čekat, ve hře je konečně i verze označená písmeny RS.

Zájem zákazníků o tradiční karosářské varianty v posledních letech razantně klesá, a to na úkor SUV všeho druhu. Právě proto se vždy s obavami mluví o osudech toho či onoho sedanu nebo kombíku. Pokud totiž jejich výrobce nedokázal vydělat na jedné generaci, jen stěží pustí do prodeje tu následující. To ale naštěstí není případ Škody Superb, která u publika jako jedna z mála i nadále boduje. Koneckonců jen za první čtyři měsíce složitého letošního roku má na kontě více registrací, než na kolik dosáhla za celý rok 2008.

Mladoboleslavská automobilka proto již dříve uvedla, že se Superb vrátí i ve čtvrté generaci. O té se nyní trochu více rozhovořil šéf značky Thomas Schäfer, dle kterého můžeme také u novinky počítat s liftbackem a kombíkem. A co více, dost možná by tentokráte mohlo dojít dokonce na variantu RS, kterou už jsme marně vyhlíželi několikrát. Stane se tak nicméně „pouze, pokud ji zákazníci budou chtít“. Dá se tedy předpokládat, že Škoda bude zájem testovat s pomocí sportovně střiženého konceptu, který by se mohl objevit někdy v příštím roce.

Jako sériový by pak nový Superb dorazil v roce 2023, přičemž pohled na časovou posloupnost naznačuje, že čekatelé na RS se asi budou muset obrnit nemalou trpělivostí. Pokud totiž teprve v příštím roce Škoda otestuje zájem zákazníků, pak by sportovní derivát mohl dorazit nejdříve v roce 2024, spíše ale ještě později. Na druhou stranu, díky tomuto termínu bychom měli mít lepší povědomí o tom, jaké motory bude značka skutečně nabízet ve druhé polovině této dekády.

Důvodem jsou samozřejmě nové emisní normy, které vejdou v platnost v roce 2025. Dá se nicméně předpokládat, že Škoda by je splnila také u verze RS, a to s pomocí plug-in hybridního ústrojí. Nesmíme totiž zapomínat na skutečnost, že mladoboleslavská automobilka souběžně s vývojem vlastního modelu pracuje také na Volkswagenu Passat příští generace. Ten pak sice dorazí jen jako kombík, to však existenci vrcholné verze GTE nevylučuje.

Na bližší informace si pochopitelně budeme muset ještě chvíli počkat. Ovšem již nyní je jasné, že nový Superb bude opětovně využívat platformu MQB, jen v její evoluční verzi. Umocněn by tak měl být prostor v kabině i zavazadelníku, zatímco hmotnost půjde vlivem odlehčených materiálů dolů. Značka tím pochopitelně bude kompenzovat kila, jenž jsou spojená s již zmiňovanou hybridizací, která by nebyla spojena jen s vrcholným RS.

Kromě spojení spalovacího motoru a elektromotoru ovšem Škoda počítá také s plnohodnotným elektromobilem, byť ten by neměl být součástí rodiny Superb. Místo toho vyfasuje vlastní označení a nejspíše i vlastní styl. Díky tomu by se nejspíše vyráběl v Mladé Boleslavi, zatímco Superb společně s Passatem zamíří na bratislavskou montážní linku. Tím se uvolní prostor v Kvasinách, který využije nová Fabia Combi, stejně jako firemní SUV.

Škoda Superb se i v nové generaci vrátí jako liftback a kombík, v níž je nabízen nyní. Šéf značky Thomas Schäfer pak zmiňuje i možný příchod verze RS. Foto: Škoda Auto

Zdroj: Car Advice

