Šéf Škody upřesnil plány značky pro následující roky, slibuje v podstatě jen předražené nesmysly před 6 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Škoda Auto

Je těžké v současných záměrech Škody spatřovat cokoli, co by si mohlo tykat se slovy „Simply Clever”. A následující roky to asi nezmění, škodovka počítá jak s menším sourozencem „sportovního“ Enyaqu, tak s nástupcem Fabie, který toho dráž nabídne míň než současná Octavie.

Austrálie je první zemí, která se rozhodla na elektromobily pohlížet alespoň trochu realističtěji. Výrobci tak již mají zakázáno lhát o jejich nulových emisích, naopak musí přiznávat hlavně špinavá tajemství spojená s výrobou a energetickým mixem. V některých oblastech pak zcela končí dotace a místo nich jsou zaváděny poplatky za najeté kilometry. Majitelé elektromobilů tedy přichází o umělé výhody a platit musí stejně jako vlastníci spalovacích aut, jenž do státního rozpočtu přispívají skrze daně z pohonných hmot.

Když k tomu ještě přihodíme vysoké ceny, nízký dojezd, obří pád hodnoty a další problémy, pak Austrálii opravdu nelze považovat za elektrický ráj. Z pohledu Škody se tak zdá být rozumné, že značka na nejmenším kontinentu světa žádný bateriový vůz nenabízí. Šéf mladoboleslavské automobilky Klaus Zellmer nicméně na právě probíhajícím IAA v Mnichově oznámil, že to se velmi brzy změní. Příští rok totiž k protinožcům dorazí Enyaq, po kterém má následovat hotová elektrická smršť.

Jako první z šesti ohlášených bateriových novinek totiž dorazí Elroq, tedy elektrické SUV, které má v nabídce značky nahradit Karoq. S globální premiérou se počítá v příštím roce, konkrétní příchod do Austrálie pak Zellmer neupřesnil. Zmínil nicméně jednu dosud neskloňovanou variantu. „Dočkáte se verze RS,“ říká. Ta by měla zvládnout sprint na stovku za méně než 6 sekund, přičemž její teoretický dojezd se bude pohybovat okolo 550 km. Dostane ale baterie o kapacitě jen 86 kWh, což je ekvivalent asi 22litrové nádrže nafty, takže si dokážete představit, jakou jízdu bude oněch 550 ujetých km vyžadovat.

Nejen proto si nejsme jisti, zda zrovna Australané při pohledu na tuto nabídku zaplesají. Tamní klientela si sice oblíbila Škodu Octavia RS, za tím však stojí její spalovací ústrojí, každodenní využitelnost a příznivá cena. Elroq nedostane nic z toho, spíše to bude stejně jako v případě Enyaqu RS předražený nesmysl parazitující na slavném označení. Ani větší SUV totiž nelze považovat za pravověrné „eReSo“, Škoda místo toho jen převlékla výše postavenou verzi spřízněného Audi Q4 e-tron či Volkswagenu ID.4.

Nejspíše i proto si Zellmer více slibuje od další elektrické novinky, kterou bude malé městské SUV. Půjde o nástupce Fabie, který vzejde z letošního konceptu ID.2all. Šéf Škody přitom uvádí, že i přes 4,1metrovou délku „půjde o náš globální bestseller“. Malé SUV má totiž nabídnout zhruba 400litrový zavazadelník, což bude v dané třídě rekord. Stejně tak prostorná pak má být i kabina. Design je pak Zellmerem popisován jako „skvělý“ a „nádherný“.

Otázkou je, zda se prognóza šéfa Škody vyplní do puntíku. Zmínit je totiž třeba ještě jednu věc, a to nejpodstatnější, tedy cenu. Malé SUV bude totiž v nejlepším případě startovat okolo 600 tisíc korun. To ovšem znamená, že na australském trhu bude dražší než aktuálně nabízená Octavia 1,4 TSI, která dostala do vínku 150 koní, osmistupňový automat a výbavu Style zahrnující mimo jiné 18palcová litá kola či multimediální systém s 10palcovou obrazovkou. Takže předražený nesmysl? Skoro to tak vypadá.

Pokud tedy Škoda opravdu chce dosáhnout svého plánu, dle kterého mají elektromobily v roce 2030 představovat 70procentní podíl na celkových registracích, pak musí čekat buď zázrak, nebo se připravuje na razantní propad celkových prodejů. Proč by měl zrovna Australany lákat elektromobil, který při cestě z Melbourne do Sydney bude muset reálně několikrát dobíjet, když dnes levněji si mohou pořídit spalovací vůz, který oněch 878 km zvládne na jeden zátah, aniž by se zapotil, nemáme tušení.

Mladoboleslavská automobilka chystá do roku 2026 hned šest novinek, byť ve dvou případech se jedná o modernizaci modelů Enyaq a Enyaq Coupe. Nicméně již příští rok dorazí menší SUV Elroq, po němž bude následovat elektrický nástupce Fabie. Od toho si značka slibuje mnohé, poměr hodnoty a ceny ale lákavě nevypadá už teď. A čím zrovna Škoda proslula? Foto: Škoda Auto

Zdroj: Car Sales poprvé a podruhé

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.