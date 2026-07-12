Asi nesmrtelný šéf nesmrtelného Spykeru odhalil, co chystá, motto značky je vážně dokonalou reflexí reality
Petr ProkopecUž tolikrát padl, přesto se vždy znovu dokázal zvednout a přinejmenším se pokusil přijít s něčím zajímavým. Prostě nulla tenaci invia est via, pro houževnatého není žádná cesta neschůdná. Tohle Victor Muller a znovu jeho Spyker chystají teď.
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Asi nesmrtelný šéf nesmrtelného Spykeru odhalil, co chystá, motto značky je vážně dokonalou reflexí reality
včera | Petr Prokopec
Už tolikrát padl, přesto se vždy znovu dokázal zvednout a přinejmenším se pokusil přijít s něčím zajímavým. Prostě nulla tenaci invia est via, pro houževnatého není žádná cesta neschůdná. Tohle Victor Muller a znovu jeho Spyker chystají teď.
Nejoblíbenějším filmem Victora Mullera je nejspíše první díl série Karate Tiger, který byl v originálu pojmenován „No retreat, no surrender“. Tedy „Neustupuj, nevzdávej se“. A právě tato slova si šéf Spykeru vzal k srdci a posledních pár let se jimi řídí do puntíku. Jakkoli totiž jím znovuzrozená značka už několikrát zkrachovala, letos se znovu hodlá vrátit mezi živé. Přičemž Muller už dřív oznámil, že potěšit hodlá hlavně nadšence. Nový Spyker tak má vsadit na ruční řazení a čistě spalovací pohon.
Nově Muller odpověděl na několik dotazů, díky čemuž si o novince můžeme udělat trochu jasnější představu. Spyker s ní přitom hodlá pokračovat tam, kde přestal - v roce 2016 totiž značka na tehdejším autosalonu v Ženevě odhalila model Preliator, tedy v podstatě třetí generaci původního kupé C8. Zatímco však to poháněl 4,2litrový osmiválec od Audi, nové provedení se dočkalo pětilitrové jednotky V8 od Koenigseggu. Výkon tak měl povyskočit z 525 na 608 koní.
Jenže místo sériové verze přišel krach, v jehož rámci logicky vzala za své i dohoda s Koenigseggem. Obnovena už nebyla, neboť Preliator XXV, jak zní název nové verze, se kterou se Spyker pochlubí v srpnu v Pebble Beach, bude pohánět čtyřlitrový osmiválec. Muller se tedy nejspíš znovu domluvil na spolupráci s Audi, jehož dvakrát přeplňované ústrojí ovšem ještě bylo řádně překopáno. Nabídnout totiž má 800 koní a rovných 1 000 Nm točivého momentu.
Stále by přitom mělo platit, že jde čistě o spalovací agregát, který nepočítá ani s minimální formou elektrifikace. Veškerý jeho výkon pak má přenášet manuální převodovka, neboť podle Mullera je to volba 9 zákazníků z deseti. Preliator XXV má přitom vzniknout jen ve 25 kusech, kvůli dvěma nebo třem lidem tak vážně nebylo třeba vyvíjet automat. Ostatně s tím by Spyker zapadl do davu, zatímco s trojicí pedálů si Nizozemci mohou říci pomalu o jakékoli peníze.
Latinská číslovka v názvu přitom neodkazuje pouze na počet aut, které vzniknout, ale rovněž na 25. výročí, které má novodobý Spyker Slavit. Jakkoli Muller dodává, že firma ve skutečnosti existuje 26 let. S matematikou ale nejspíš v dětství velký kamarád nebyl, neboť automobilku vzkřísil z mrtvých v roce 1999. Hrátky s čísly ale nechme stranou, ostatně podstatnější je samotný vůz, který měl být kompletně přepracován. Karoserii přitom více než dříve mělo ovlivnit letectví.
Z toho důvodu měl Muller dát dohromady „starou partu“, na výplatní listinu Spykeru se totiž mělo vrátit 20 dřívějších nejlepších zaměstnanců, a to včetně designéra Simona Koopa. Jsme tedy opravdu zvědavi, s čím se značka v Pebble Beach vytasí. A stejně tak nás zajímá, jaká bude její budoucnost, neboť o návrat mezi živé se zasadil ukrajinský byznysmen Volodymyr Nosov, který je znám jako král kryptoměn. A mnoho důvěry zatím nevzbuzuje.
Původní Preliator vznikl jen jako koncept, letos se však po deseti letech dočkáme sériové verze. Ta byla přepracována vizuálně i mechanicky, na její odhalení si ovšem musíme počkat zhruba měsíc. Foto: Spyker Cars
Zdroj: Spyker Cars
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