Šéf automobilky bez okolků řekl, co bude mít za následek britský zákaz aut na benzin a naftu před 4 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Benoit Tessier, Reuters

Proslul tím, že o regulacích říká to, co si o nich skutečně mysli a přesto dokáže v současném zregulovaném prostředí uspět. Nyní je šéfem čtvrté největší automobilky světa a dělá dál to samé.

Upřímnost je ve světě velkého byznysu skoro zapomenutou ctností. Do vedení významných firem se stále častěji dostávají lidé, kteří se snaží působit zcela nekonfliktně a navenek mohou snadno dělat dojmem, že jejich úkolem je jen přizpůsobovat fungování firmy okolnostem určovaným jinými. Snaží se nedráždit do té míry, že se až zdá, jako by neměli své vlastní názory či vize, třebaže je nepochybně mít musí. Je to zvláštní způsob projevu, který nám úplně nesedí, o to vděčnější musíme být za ty, kteří dokáží věci popisovat tak, jak je skutečně cítí.

Carlos Tavares je jedním z takových. Je to bývalý vysoce postavený manažer Renaultu, později šéf Peugeotu a Citroënu, dnes hlava Stellantisu, čtvrté největší automobilky světa složené ze značek konglomerátů PSA a FCA. Od někoho takového byste výše zmíněné chování tak nějak samozřejmě čekali, on jím ale netrpí. Byl to Tavares, kdo v minulosti řekl, že elektromobily lidi nelákají a kupují je jen zelení závisláci. Kdo promluvil o tom, o kolik regulací EU zdražují auta nebo co budou mít z následek pokuty Bruselu za emise CO2. A ani ve své dosud nejvýznamnější pozici této vlastnosti nepozbyl.

Potvrdil to v rozhovoru pro britský Autocar, v němž byl mimo jiné tázán na kontroverzní britské rozhodnutí zakázat od roku 2030 prodej aut se spalovacími motory. To je podle nás jedna z největších myslitelných absurdit - kde bude vývoj toho či onoho za 10 let, nemůže nikdo rozumně předjímat, takže určovat dnes směr technického vývoje je z podstaty kontraproduktivní, časy centrálně plánované ekonomiky připomínající. Tavares na jednu stranu říká, že rozhodnutí země respektuje a plně se jim podřídí. Současně ale říká, že tak „brutální změna pravidel a podmínek pro byznys” je pochopitelně problém. A čím více „zatížíte průmysl přísnými pravidly, tím větší limity pro podnikání vytvoříte”.

Velké Británii by podobné komentáře mohly být ukradené, kdyby Stellantis v ostrovním království neměl továrnu Vauxhallu, která vyrábí okolo 200 tisíc aut za rok. Té nyní hrozí zavření. „Pokud vláda vytvoří situací, která ničí existující obchodní model tím, že řekne: 'Zakážeme ten a nebo onen druh aut,' přestaneme investovat,” říká dále Tavares s tím, že Stellantis během následujících týdnů rozhodne o tom, zda a případně fabriku v Ellesmere Port uzavře.

„Děláme, co se dá, abychom se tomu vyhnuli. Ale rozhodnutí, že v Británii nepůjde prodávat auta se spalovacími motory už v roce 2030, zastavuje veškeré investice do takových vozů. Tak si řeknete, že se tu dají vyrábět elektromobily. Jenže když existuje taková nerovnováha mezi velikostí trhu v Británii a kontinentální Evropě a vy investujete primárně tam, kde prodáváte nejvíc, co zbude na Británii? To je něco, co musí lidé pochopit. Není to raketová věda, ale selské uvažování,” uvádí dále šéf Stellantisu.

Mnoho pochopení pro rozhodnutí Britů evidentně nemá: „Existuje hranice, od které se s protivětrem nebudete prát. Když v jedné oblasti vznikne tolik překážek, že už není prostor pro nalezení něčeho, co vytváří hodnotu, musíme to vzít jako fakt. Pak ale přijde také etické rozhodnutí těch šéfů společností, jejichž úkolem je taková rozhodnutí činit,” zaznělo dále z Tavaresových úst trochu tajemněji, přeložit si to ale není těžké - šéf Stellantisu si předem dělá prostor pro to, že fabriku bude možná nezbytné zavřít.

Zákaz určitého typu aut vymykající se pravidlům okolních trhů tak může mít na Velkou Británii devastující účinky, protože vyrábět lokálně specifická auta pro sice velký, ale vedle celé EU relativně malý trh pro řadu automobilek nemusí dávat smysl. „Teď se rozhodujeme, kam půjdou naše investice a nezapomínáme, že máme cenné aktivum ve Vauxhallu, které zůstává v srdcích britských zákazníků. Zatím jsme se nerozhodli, ale uděláme to během několika následujících týdnů,” uzavírá Tavares.

Šéf PSA a FCA, jedním novým slovem Stellantisu říká, že britský zákaz aut se spalovacími motory může mít za následek zavření tamních továren, neboť specifická britská pravidla představují příliš mnoho překážek pro to rozhodnout se jinak. Foto: Benoit Tessier, Reuters

Zdroj: Autocar

Petr Miler