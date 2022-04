Šéf Stellantisu je pod palbou kritiky za výši svého platu, podle odborů je částka „sprostá a nechutná” před 5 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Stellantis

Carlos Tavares byl donedávna jen veleben, teď se ale ocitl na tenkém ledě. Veřejně brojí proti bateriovým autům a říká, že přinesou propouštění, ve skutečnosti ale podporuje jejich vnucování. A pak si sám nechá platit přes miliardu za rok? To zaměstnancům nevoní.

V posledních letech se z Carlose Tavarese stal jeden z nejoblíbenějších automobilových manažerů. Stál za tím i jeho realistický pohled na elektromobilitu, kterou šéf koncernu Stellantis nepopisuje jako důsledek poptávky zákazníků, vědou podložené rozhodnutí nebo volbu techniků. Místo toho má dle něj celý posun spojitost jen a pouze s emisními normami, které politici nastavili od stolu a bez toho, aby vzali v potaz realitu dostupných technologií.

Před několika málo dny se ale Tavares vyjevil v plné nahotě. Ukázalo se totiž, že sice veřejně elektromobilitu odsuzuje, ovšem v zákulisí celý Stellantis tahá za nitky, které z ní mají udělat jedinou možnou formu individuální automobilové dopravy. Koncern tak nyní - stejně jako mnohé další velké automobilky - americké zákonodárce podporuje v tom, aby elektromobilům umetli cestu. Tedy aby je lidem vnutili, díky čemuž výrobci budou mít zajištěný odbyt, nebudou investovat zbytečně a ve finále se tak budou moci těšit obřím ziskům. Svým způsobem nás to vrací do dob centrálně plánované ekonomiky, akorát v jiné formě. Nemusíme přitom snad ani dodávat, že nic dobrého nepřinesla a přinést ani nemůže.

Z pohledu výrobců se nicméně jedná o dobrý tah, třebaže trochu krátkozraký. Vlastně by nás tak ani neměla překvapit výše odměny, jakou Tavares měl obdržet za loňský rok. Jak totiž zjistil Phitrust, jeden z menších investorů Stellantisu, základní plat šéfa koncernu činil 19 milionů Eur (cca 464 milionů Kč). Již to samo o sobě je značná suma, jejíž výše etičnost může být předmětem debat.

Nicméně není konečná, dalších 7,5 milionu Eur (183,2 mil. Kč) totiž měl činit výroční bonus. Stále nicméně nejsme u konce, Tavares měl ve formě kompenzací získat ještě dodatečných 32 milionů Eur (781,7 mil. Kč). Celkově je pak gáže šéfa Stellantisu za loňský rok odhadována na 66 milionů Eur (1,61 mld. Kč), tedy na větší částku, než jaká je vyplacena tisícovce dělníků za dvanáct měsíců.

Kritice zejména odborářů se tak nelze divit, ti označili Tavaresovu odměnu za „sprostou a nechutnou”. A nadšená z věci není francouzská vláda, která též drží ve společnosti menší, asi 6procentní podíl. Její mluvčí se nechal slyšet, že taková odměna „není normální” a ukazuje, že tuto oblast je třeba více regulovat. My zastánci regulací nejsme ani v tomto případě, je to tržní vztah jako každý jiný. To ale neznamená, že lze vše přejít mávnutím ruky.

Na jednu stranu lze předpokládat, že Tavares by nejspíše byl ochoten pracovat i za mnohem menší sumu, na druhou stranu je ale pravděpodobné, že by po něm za větší peníze sáhl někdo jiný. Stellantis je momentálně velmi ziskový a pár Tavaresových dobrých rozhodnutí může firmě snadno vydělat mnohonásobně více než kolik činí jeho roční odměna. Přesto by nebylo od věci, kdyby se koncern, který uváděné hodnoty odměn rozporuje, neboť se část z nich v delším časovém horizontu nemusí takto naplnit, snažil své vystupování poněkud zprůhlednit. Sám Tavares varuje před propouštěním pramenícím z nucené elektromobility a pak její vnucování sám podporuje? To zaměstnance stěží potěší...

Carlos Tavares si za loňský rok měl přijít na všech odměnách na více než 1,6 miliardy korun. To není zrovna malá částka, zvláště v době, kdy automobilky šetří všude a na všem. Odbory ji tak dokonce označují za „sprostou a nechutnou”. Foto: Stellantis

Zdroje: Phitrust, Reuters

Petr Prokopec

