Šéf Stellantisu přiznal, že sázka na elektromobily byl omyl za 538 miliard, teď bude znovu dělat to, co lidé chtějí
Petr Miler
Šéf Stellantisu přiznal, že sázka na elektromobily byl omyl za 538 miliard, teď bude znovu dělat to, co lidé chtějí
včera | Petr Miler
Dosud žádná velká automobilka nebyla schopna takto vzít kýbl s popelem, vysypat si ho na hlavu a prostě přepnout. Fakt, že to Stellantis udělal navzdory ohromným nákladům, které tím musel odepsat, je nejen obdivuhodné, ale především klíčové pro budoucí zdravé fungování firmy i celého oboru.
Když byl do čela koncernu Stellantis jmenován Antonio Filosa, čekali jsme pozitivní věci, neboť ničeho horšího, než čeho se dopouštěl Carlos Tavares těsně před svým koncem, jsme se už snad ani dočkat nemohli. Přesto jsme dokola pozitivně překvapováni tím, co je tento člověk schopen nejen říkat, ale také dělat.
Jsme přesvědčeni, že v automobilovém průmyslu dávno není čas na diplomacii a polovičaté kroky, kterých se většina manažerů na jeho místě stále dopouští. Je čas na otevřený odpor proti vnucování iracionálních řešení nám všem a rázný postup, který zastaví roky trvající deterioraci celého odvětví. Dnes už to nebude žádná tupá a sebezničující revolta, je naprosto zřejmé, že instituce jako Evropská unie ztrácí sílu vnucovat svou ideologii a budou si víc a víc jen hrát na to, že něco řídí, než aby reálně udávaly směr.
Nové vedení firmy se tak EU staví jasně na odpor a nepřeje si žádné drobné vylepšení toho či onoho. „Pravidla stanovená Bruselem nejsou nedokonalá, jsou špatná,” nechal se už dříve slyšet Filosa. A jeho noví podřízení jsou na stejné vlně. Fakt, že je šéf Stellantisu pro Evropu schopen říci, že „žádná přirozená poptávka po elektromobilech neexistuje”, je osvěžující změnou oproti roky trvajícím opakováním nesmyslných frází zejména vedením koncernu VW.
Podobných slov jsme ale slyšeli hromadu, nejtragikomičtěji od samotného Tavarese, činy jim ale neodpovídaly. Byli jsme tedy zvědavi, co Filosa skutečně udělá - dílčí kroky byly slibné, ale upravit nabídku toho či onoho modelu je pořád jen stříkání voňavky na prase. Chtělo to radikální řez, chtělo to zabijačku, chtělo to říci: „Tohle už dělat nebudeme, ať nám nařizuje kdo chce co chce, protože se to nedá prodat!” A přesně to Stellantis v pátek udělal.
Psali jsme o tom hned po oznámení jakéhosi „velkého resetu”, který hodně zmátl akciové trhy. Stellantis, než aby se dál pokoušel cválat na mrtvém koni až do zapomnění, zařízl nesmyslné elektrické plány i za cenu toho, že musel jednorázově odepsat 22,2 miliardy Eur, tedy asi 538 miliard Kč. Až o několik hodin později po otevření amerických akciových trhů ale Filosa odpovídal na otázky týkající se této změny. A je na nich zatraceně dobře vidět, o kolik zdravějšího řízení se firma dočkala.
Italský manažer si nebral servítky a otevřeně přiznal, že Stellantis začal nabízet věci, které po něm zákazníci nikdy nechtěli. Automobilka tedy kompletně přehodnotila svou strategii a hodlá dál následovat reálnou poptávku, nikoli politická nařízení. Filosa hovoří o posunu firmy ke „svobodě volby”, tedy možnosti zákazníků vybrat si pohonnou jednotku podle svých představ. Heslo „Poptávka je víc než nařízení” je v tomto ohledu velmi výmluvné.
Stellantis sám hovoří o „resetu vlastního podnikání”, který blíže popíše během květnového setkání s akcionáři, to podstatné je ale ze zveřejněných dokumentů a Filosových komentářů. Slepá sázka na elektromobily podle něj byla chybou za 538 miliard, která nebude pokračovat. Generální ředitel Stellantisu k tomu řekl: „Přenastavení, které jsme dnes oznámili, je součástí klíčového procesu, který jsme započali v roce 2025, aby se naši zákazníci a jejich potřeby staly znovu středobodem naší pozornosti.”
Oněch 538 miliard má blízko konečnému účtu za tento omyl a reflektuje „především nadhodnocení tempa energetické transformace, které nás vzdálilo od skutečných potřeb, možností a přání mnoha kupců našich aut”. Od předchozího vedení firmy se jasně distancoval tím, že tento brutální náklad je „dopadem předchozího špatného provozního řízení, jehož dopady náš nový tým postupně řeší”.
Z oněch 22,2 miliard Eur padlo 14,7 miliardy na úpravu produktových plánů tak, aby byly v souladu s preferencemi zákazníků. Společnost dále odepisuje 2,9 miliardy Eur v souvislosti se zrušenými projekty v oblasti elektromobilů, dalších 2,1 miliardy padne na zrušení dříve nasmlouvaných dodávek komponentů pro elektrické modely, které nebudou dokončeny ani vyrobeny. A posledních 5,4 miliardy Eur padne na provozní změny vynucené dosavadní špatnou strategií, které posílají firmu do jisté míry znovu na začátek cesty.
Firma nepřekvapivě zrušila roční dividendu za rok 2026, neboť je efektivně ve ztrátě, část svého „velkého resetu” pak bude financovat s použitím dluhopisů v hodnotě 5 miliard Eur. O vyděšení investorů už jsme mluvili, ale tohle je skutečně pozitivní změna - následováním politického diktátu se dobrý byznys nikdy dlouhodobě dělat nedá, ve středu pozornosti musí být zákazník. Očekáváme tedy, že akcie společnosti budou dál růst, až trh řádně zpracuje, co tyto mimořádné výdaje reálně znamenají. Ostatně reálně neznamenají do značné míry nic, neodehrávají se dnes, je to účetní operace vyčíslující náklady předchozího chybného řízení, které firmu posílalo ke dnu.
Tento krok je významný nejen pro samotný Stellantis, ale i pro celý automobilový svět. Pakliže ostatní uvidí, že následování poptávky místo diktátu vede k úspěchu - a například na ohromném zájmu o obnovenou nabídku motorů V8 v USA je to vidět -, nemůže konkurence zůstat sedět s modrožlutýma rukama ve svých zelených klínech. Jak jsme uvedli, jednat je třeba rychle a rázně, Stellantis „do toho řízl” a podle nás bude bodovat. Ostatní se mohou přidat, nebo dál mířit do západu slunce na koni, o kterém ani nemohou říci: „Vždyť ten kůň vždycky jezdil!” Nejezdil, nikdy nejezdil, jen se někteří zarytě a na úkor nás všech pokoušeli vytvářet iluzi opaku. Ta iluze dál není udržitelná - někteří na to už přišli, ostatní to teprve zjistí.
Velký reset Stellantisu graficky. O polovičaté řešení se opravdu nejedná. Grafika: Stellantis
Zdroje: Stellantis, Reuters
