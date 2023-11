EU vybrala špatnou technologii, elektromobily přinesou „zavírání továren a krachy”, říká šéf Stellantisu včera | Petr Prokopec

Kritikou Evropské unie se dlouhodobě netají, současně ale jím řízené firmy míří přesně tím směrem, který jim Brusel vytyčil. V tomto ohledu zůstává Carlos Tavares na svém, v rétorice ovšem citelně přitvrdil.

Od chvíle, kdy elity Evropské unie přišly s tzv. Green Dealem ve snaze pomoci přírodě a současně vynést Evropu na globální trůn, poukazujeme na nereálnost takové mise. Je totiž třeba si uvědomit, že zbytek světa podobné smýšlení v takové míře nesdílí. A dokud bude o úspěchu rozhodovat ekonomická efektivita, „zelené” technologie jako drahá a obvykle i horší řešení nikdy nebudou mít v konkurenčním boji navrch, bude to právě naopak. V důsledku toho se ze starého kontinentu stává ostrůvek v globálním moři, na kterém je akorát draho, nic lepšího tu vznikat nebude. A protože zde žijí jen jednotky procent globální populace, na vývoji celého světa stejně mnoho nezměníme, i kdybychom emise CO2 snížili na nulu.

Dopady těchto kroků na konkurenceschopnost místního průmyslu jsou ostatně patrné už nyní, evropský autoprůmysl je zřetelně likvidován. Na podobné dopady výše zmíněné politiky upozorňujeme roky, za které jsme byli nesčetněkrát označeni za dinosaury bránící pokroku. Opravdu ale nějaký vidíte, když se rozhlédnete kolem sebe? A i kdyby ano, jakou nálepku dáte člověku, který se v automobilovém průmyslu pohybuje celý život a aktuálně šéfuje hned 14 značkám?

Právě tím je Carlos Tavares, šéf koncernu Stellantis, který EU za její rozhodnutí soustavně kritizuje. Bohužel se všemi jím řízenými značkami stejně míří elektrickým směrem, v tom je poněkud pokrytecký, alespoň svou rétoriku ovšem stupňuje. Nyní v rozhovoru pro německý Spiegel doslova řekl, že přechod na elektromobily, o který EU tak stojí, bude mít „fatální následky”, neboť jde prostě o špatnou, příliš drahou technologii.

„Evropská komise vybrala velmi drahou technologii: Elektromobilitu, kterou si mohou dovolit jen někteří zákazníci. A nyní ji vynucuje s pomocí tvrdých regulací. A to bude mít obrovské důsledky,“ uvedl Tavares v rozhovoru pro deník Spiegel. Ve hře je podle něj „zavírání továren a krachy firem“. Brusel by proto měl ve svých zelených snahách zmírnit a snažit se jít cestou menšího odporu, třeba skrze mild-hybridy, které jsou levnější a může si je dovolit více lidí.

Opravdu ale nepočítáme s tím, že by se do hlav europolitiků vrátil zdravý rozum dřív, než příslušný Titanic narazí na ledovou kru a půjde ke dnu. Kalich hořkosti tedy bude nutné vypít do poslední kapky. „Pro výrobce je obtížné nabídnout svým zákazníkům cenově dostupná auta za vysokých výrobních nákladů a zároveň hájit jejich ziskovost. Pokud se jim nepodaří uniknout tomuto dilematu, skončí to špatně,” říká dále Tavares. Šéf koncernu Stellantis ale zároveň zmiňuje, že všech 14 značek, jenž spadají pod jeho křídla, onu transformaci přežije. Mimo jiné i proto, že adoptovat mají stejné výrobní postupy, dle kterých jedou Číňané. Tím se ale vlastně vracíme zpátky na začátek.

Pokud totiž automobilky jako Opel či Peugeot chtějí fungovat stejným způsobem, jako výrobci z Říše středu, potřebují mít přístup hlavně k levným energiím, stejně jako k levným materiálům. Ty ovšem v Evropě nenajdete, při dovozu je navíc třeba počítat se clem, které chce EU navíc ještě zvýšit, aby tím kompenzovala nečistotu výroby. To ovšem znamená, že dotyčné firmy se za takových podmínek budou v Evropě soustředit jen na evropskou produkci. Většinu své výroby ale přesunou jinam.

Ani to ovšem nic nezmění na tom, že elektromobily budou podle Tavarese v jakémkoli prostředí výrobně asi o 40 procent dražší než srovnatelné spalovací vozy. A někdo tento účet bude muset zaplatit. Živelný tlak na nařízení pouze elektrických aut označuje ze strany EU za „dogmatismus bez ohledu na realitu” a hovoří o neschopnosti Unie říci, co budou mít její rozhodnutí za následek. Zopakoval, že to nevyhnutelně bude mít „fatální následky” a způsobí to „uzavírání továren a bankroty společností”. Tohle ale EU lidem neříká, i když to ví. Proč? Protože také ví, že takovou směnu „by tu nikdo nepřijal”, jak říká znovu šéf Stellantisu. Rozhodnuto o nás ale očividně bylo zas jednou bez nás.

Carlos Tavares je letitým kritikem záměrů evropské unie. A pokud již nevěříte nám, že Green Deal opravdu nepovede k úspěchu, možná byste mohli dát na slova člověka, který vládne 14 vesměs slavným značkám. Foto: Stellantis

