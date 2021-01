Šéf technologického gigantu promluvil o budoucnosti aut, říká velmi zajímavé věci před 4 hodinami | Petr Prokopec

Firma řízená Jensenem Huangem je dnes ve světě aut prakticky neznámá, ve skutečnosti v něm ale znamená stále více. A nakonec i fakt, že se k jeho budoucnosti vyjadřuje šéf společnosti Nvidia naznačuje, kam podle něj míří.

Ještě před nějakými pěti lety prakticky každá automobilka či technologická firma hrdě prohlašovaly, že počátek nové dekády bude spojen s nástupem robotických taxíků. Pokud se ovšem rozhlédnete okolo sebe, neuvidíte jediný. A autonomního řízení se pochopitelně nedočkala ani jiná auta určená pro běžný provoz. Jakkoliv byl dosavadní vývoj poměrně intenzivní a pochopitelně přinesl své ovoce, před výrobci stále ještě leží „drobné problémy“. Tedy alespoň tak překážkám, jejichž odstranění zabere roky, ne-li desetiletí, říká Elon Musk.

Šéfovi Tesly ale dnes prostor dávat nebudeme, místo toho jej dostane Jensen Huang. Šéf stále se rozrůstajícího technologického gigantu Nvidia má totiž k automobilovému průmyslu blízko, i když je pro laika v tomto kontextu velkou neznámou. Nvidia zásobuje Mercedes či Hyundai a pro koncern VW vyrábí digitální kokpit, který je dnes možná nejznámějším na světě. Je tedy zjevné, že Huang o moderních automobilových technologiích něco ví. A jak nyní uvádí, do roku 2030 by zhruba 20 procent veškerého globálního vozového parku mělo být osazeno technologií zvládající plnou autonomii.

Takový odhad zní velmi odvážně, ale nechme mluvit Huanga. Podle něj „těchto 20 procent aut bude mít na kontě 50 procent všech kilometrů najetých v oblasti, kde jsou provozovány. Dáno je to tím, že tyto autonomní vozy dorazí v mnoha formách. Nepůjde jen o osobní vozy, budou to i náklaďáky, taxíky, dodávky zaměřené na přepravu osob nebo robotická dovážka - a všechny budou moci jezdit nonstop. Nepoznají totiž únavu, neztratí koncentraci, a proto je bude možné využít na maximum.“

Huang nicméně dodává, že autonomní jízda na vrcholné úrovni SAE5 bude možná jen v uzavřených areálech, jako jsou třeba univerzitní kampusy. Autopiloti se v nich totiž budou pohybovat velmi nízkou rychlostí, aby se předešlo jakýmkoliv problémům. „Robotům, kteří je budou řídit, pomalé tempo nevadí. Roboti mají dostatek času. Neztrácí trpělivost. A proto tyto oblasti budou kompletně obsluhovány vozy na úrovni SAE5,“ upřesňuje dále budoucnost šéf Nvidie.

Co ovšem čekat na zbytku komunikací? Vůči současnosti nepůjde o zas až tak razantní rozdíl, i v roce 2030 by osobní automobily měly převážně užívat autonomního řízení úrovně SAE2. Nicméně půjde o mnohem pokročilejší formu, než jaká je k dispozici nyní. „Bude to, jako kdybyste řídili svou myslí, na něco pomyslíte, a vůz to udělá. Parkování, opouštění vozidla, jízda po dálnici nebo v dopravních zácpách, to vše již bude pod autonomní taktovkou.“

Většina lidí tedy i v budoucnu může podle Huanga zapomenout na to, že by volant pouštěla z ruky. Může ovšem také zapomenout na spalovací ústrojí? To je otázka, na níž šéf Nvidie již tak jednoznačnou odpověď nedává, neboť elektromobily možná překvapivě nepovažuje za auta, která by byla zejména ekologická. Spíše u nich poukazuje na luxusní stránku. Jsou tichá, bezzápachová a ráno je můžete mít připravené s „plnou nádrží“.

Dodat pak už lze jen zmínku o softwaru, což je téma Nvidii vlastní. Huang je přesvědčen, že velké automobilky si budou muset vyvinout své vlastní programy, tak jako s tím nyní bojuje VW Group. „Výrobci totiž již nebudou ani tak vyrábět auta, jakou budou spíše provozovat své vlastní flotily. Automobilky budou jako mediální společnosti, neboť budou mít na ulicích své systémy, a pro tyto systémy musí nabídnout odpovídající služby.“

Automobilové značky tedy čeká fáze přerodu, která navíc musí proběhnout poměrně rychle, a to do roku 2025. Důvodem je ta skutečnost, že zejména na mainstreamových vozech již nebude možné vydělávat. Vše má nicméně kompenzovat právě software, se kterým bude možné dělat stará auta zase novými. „Vůbec totiž nepochybuji o tom, že firmy, které přerod zvládnou rychle, budou bohatě odměněny.“

O jaké peníze přitom jde? V případě Volkswagenu o skutečný balík. „Pokud máte automobilku, která prodává 10 milionů aut ročně, pak ta má potenciál vygenerovat 5 000 dolarů (cca 107 tisíc Kč) zisku jen díky softwaru. To máte 50 miliard dolarů (1,071 bilionu Kč) ročně. Samozřejmě musíte napřed sepsat skvělý software, ovšem veškerý zisk poté patří firmě, která jej napsala.“ Je tedy evidentní, proč se technici VW soustavně trápí nad miliony řádků kódů, místo toho, aby sáhli po výsledcích práce jiných.

