Šéf technologického gigantu říká, že za nedostatek čipů nemůže koronavirus, je to jen obětní beránek

V automobilové branži není skloňovanějšího důsledku koronavirové pandemie, než je nedostatek čipů potřebných pro výrobu aut. Podle Cristiana Amona ale o žádný důsledek pandemie nejde, k problémům by prý došlo tak jako tak.

V roce 2007 představila společnost Apple první generaci iPhonu. Ten startoval na částce 499 dolarů (dle aktuálního kurzu 11 550 Kč), ovšem ani tak zákazníky neodradil. Naopak se před firemními showroomy stály fronty a Apple dokonce musel najmout i policisty mimo službu, aby pomohli s krocením davů. Hrozily totiž loupeže, stejně jako ozbrojená přepadení. K něčemu takovému ostatně došlo o rok dříve v souvislosti se zahájením prodeje PlayStationu 3, za kterým pro změnu stojí Sony.

My se ale zatím budeme držet smartphonů, kterých bylo ve zmiňovaném roce 2007 po celém světě prodáno 122,32 milionů kusů. Dané číslo přitom nezahrnuje jen produkty Applu, ale veškeré chytré telefony. S prvním iPhonem nicméně zájem publika začal neskutečně narůstat. O sedm let později, tedy v roce 2014, tak byla vůbec poprvé překonána miliardová laťka, prodáno bylo 1,244 miliardy přístrojů. V letech 2017 až 2019 pak navíc pokaždé došlo k překonání 1,5miliardové mety.

Proč se o tom zmiňujeme? Stojí za tím prohlášení Cristiana Amona, šéfa technologického gigantu Qualcomm. Ten nově uvedl, že za nedostatek čipů nemůže koronavirus, na ten se jen svedl stav, ke kterému by došlo tak jako tak. I když pandemie posloužila jako katalyzátor, nebyla to zkrátka příčina, jen uspíšila to, k čemu by došlo později.

Více než omezení výroby, tlak na práci z domova a z toho vyplývající škatulata tak na situaci má vliv, že že každá nová generace - ať už aut, telefonů nebo jakékoli elektroniky - musí překonat tu předchozí. Zatímco tedy v roce 2007 nabízel základní iPhone 4 GB volného místa, paměť 128 MB a displej o rozlišení 480 x 320 pixelů, dnešní třináctka již počítá minimálně se 128 GB, 6 GB a 2 532 x 1 170 px. Jinými slovy má tedy vyšší výpočetní i grafickou kapacitu, než jakou měly ještě pár dekádami počítače napěchované do obrovské haly.

Nejde ale jen o telefony, z čipů se dle Amona stal „nezbytný kus techniky, který je budoucností ekonomiky v každé zemi a v každém odvětví“. Amon si přesto myslí, že i díky aktivitě politiků by se situace mohla začít uklidňovat ve druhé půli roku. Vládní investice totiž povedou nejen k tomu, aby svou produkci mohli navýšit giganti oboru, mezi něž Qualcomm bezesporu patří, nýbrž aby o sobě daly více vědět i menší či začínající firmy. Než se tak ovšem stane, musí se zákazníci obrnit trpělivostí. Tím spíše nyní, kdy situaci komplikuje konflikt na Ukrajině.

