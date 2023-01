Šéf Toyoty končí. Je jen výrobcem aut, a to prý už v dnešní době nestačí před 5 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Toyota

Je to velmi překvapivý krok, který pro lidi mimo Toyotu přišel jako blesk z čistého nebe. Racionální přístup k automobilismu tak ztrácí jednoho ze svých největších zastánců, ale ne zcela, Toyoda bude nadále zastávat nejvyšší kontrolní pozici ve firmě.

Toyota je asi jedinou velkou automobilkou hlavního proudu, která se k údajné elektrické revoluci staví značně zdrženlivě. Japonci sice již v roce 1997 představili první generaci hybridního modelu Prius, přičemž od té doby kombinací benzinové spalovací jednotky a elektromotoru takřka nahradili diesely, ovšem i nadále odmítali sázet vše na jednu kartu. Stál za tím především prezident automobilky a vnuk jejího zakladatele Akio Toyoda. Zastával a nadále zastává názor, že by to měli být zákazníci, kdo si má vybrat, jaké řešení pohonu jim vyhovuje nejlépe.

Toyoda kvůli tomu čelil obrovskému tlaku nejen od politiků a aktivistů, ale dokonce i od některých investorů značky, třebaže jim právě racionální přístup přinášel i v turbulentních dobách vysokou návratnost investic. A je jasné, že něco podobného musel zažívat i předseda rady ředitelů Takeshi Uchiyamada. Pro něj přitom daná zátěž musela být o to těžší, že je vnímán jako „otec Priusu“, a to díky své vedoucí roli při vývoji první generace. Kromě toho je také o 10 let starší než Toyoda, letos v létě oslaví své 77. narozeniny. V čele rady přitom zasedá již desátým rokem.

Nejspíše právě z těchto důvodů se Uchiyamada rozhodl svůj post opustit. Přičemž jeho krok spustil ve firmě velkou rošádu. Na roli šéfa značky totiž v důsledku toho rezignoval Toyoda, který se nově stane předsedou rady ředitelů. Jeho místo pak bude zastávat Koji Sato, který je aktuálním šéfem Lexusu a divize Gazoo Racing. Z automobilky má přitom udělat poskytovatele mobilních řešení, což je záměr, jaký je spojován rovněž třeba s koncernem Volkswagen.

Zatímco Němci nicméně pod daným pojmem vidí jen a pouze elektromobilitu, i když současný šéf Oliver Blume klade veliký důraz rovněž na syntetická paliva, v případě Japonců byl daný směr vytyčen již Toyodou. Předpokládá se přitom, že dojde na větší elektrifikaci, než tomu bylo doposud, nicméně kromě bateriových aut hodlá Toyota nadále investovat i do těch vodíkových, stejně jako do hybridních či spalovacích. Podstatou je svobodná volba všech zákazníků značky.

„Jsem tělem i duší výrobce aut. Věřím, že díky tomu jsem úspěšně změnil Toyotu. Nicméně jsem jenom výrobce aut. A v tom vidím své limity. Nový tým vedený prezidentem Satem vyráží na misi, v jejímž rámci má přetransformovat Toyotu na společnost poskytující mobilní řešení,“ uvedl ke své rozlučce Toyoda.

Lze už jen dodat, že jakkoli má být Sato zastáncem nejen rychlých, ale i elektrických aut, nepředpokládá se, že by Toyota nově začala toto řešení klást nad jiné. Kupříkladu Jack Hollis, výkonný viceprezident značky pro Severní Ameriku, totiž uvádí, že poptávka po bateriových vozech ve Státech v příštích deseti letech nevzroste natolik, aby jiné druhy pohonu mohly být zcela vypuštěny. Na sázku na jednu kartu to tedy ani teď opravdu nevypadá.

Akio Toyoda byl šéfem Toyoty od roku 2009. Provedl ji přitom hned několika náročnými fázemi, ať již to byla globální krize nebo naposledy ta čipová. Nyní ve své pozici končí. Foto: Toyota

Zdroj: Toyota

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.