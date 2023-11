Šéf Toyoty se bojí, že značka bude znovu nudná, přechod na elektromobily jen sníží prodeje před 6 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Toyota

Akio Toyoda popsal, jak dlouze a složitě se i ze své pozice skoro nedotknutelného šéfa firmy musel snažit o to, aby japonská automobilka znovu vyráběla žádoucí vozy. Nyní varuje před tím, jak snadno to může ztratit a jak velkým rizikem je stoprocentní elektromobilita.

Mezi šéfy velkých automobilek je Akio Toyoda v posledních letech velkou výjimkou. O elektromobilitě totiž nemluví s nadšením, nýbrž spíše s despektem. Auta navíc nevnímá jako pouhé dopravní prostředky, místo toho je miluje a rád s nimi jezdí i závodí. To se plně propsalo do strategie japonské automobilky, která postupně přivedla na svět vozy jako GR86, Supra, Yaris GR a Corolla GR. Mimo to se nicméně Toyoda zasadil také o to, aby i Prius již nebyl vnímán jako ošklivé auto, za jehož volantem si neužijete ani špetku zábavy.

Toyoda se nicméně letos vzdal dlouholeté role šéfa a prezidenta automobilky, nyní již zastává „pouze“ roli předsedy správní rady. Jako takový tedy již nemá přímý vliv na její každodenní chod. Minulý měsíc tak na setkání s dealery přiznal, že začíná mít noční můry z toho, že se Toyota vrátí ke strategii, kterou zastávala před jeho nástupem. „Neustále se bojím toho, že se Toyota znovu stane průměrnou společností. Až takový strach začne mít spousta lidí, bude už pozdě,“ řekl doslova.

Vnuk zakladatele značky dodal, že mu zabralo 14 let, než Toyotu přeměnil v to, čím je dnes. Klíčovým se přitom stala přehlídka Concours d'Elegance v Pebble Beach v roce 2011, kde Lexus představil novou generaci modelu GS. Ta se na rozdíl od předchůdce již dočkala „predátoří tlamy“ zvané Spindle Grille, stejně jako pod kapotu zamířil pětilitrový osmiválec. Nicméně odborná i laická veřejnost měla konstatovat pouze to, že „Lexus je nudný“.

Toyoda tedy ihned po návratu zamířil za techniky v jejich - jak sám říká - slonovinové věži, ti mu však oznámili, že „o tom nemají žádná data a nezaznamenali žádné stížnosti“. Tím vlastně jen dokázali, jak moc jsou automobilky odtržené od zákazníků, což i vysvětluje jejich neustále přetrvávající víru v elektromobilitu, i když klientela pro něco takového nehoří. Zpět ale k GS. Toyoda dodává, že „i když jsem změnil přístup a požádal je, aby si pro srovnání sjeli s něčím, co jsem já považoval za lepší, odpověděli, že na papíře ta auta nejsou lepší. Bylo to opravdu těžké,“ uvádí dnes.

Šéf automobilky tak prý musel i ze své velmi silné pozice tvrdě bojovat za to, aby jeho podřízení udělali, co po nich chce. Ono totiž třeba napěchovat velký motor pod kapotu manažerského sedanu může na první pohled vypadat jako dostačující krok, jenže pokud jednotku nepropojíte s vhodnou převodovkou, nedodáte jí správně znějící výfuk, nepohrajete si s podvozkem, exteriérem a interiérem, jste zkrátka pouze na půli cesty. A ani implementace všeho zmíněného nemusí stačit.

Věci se pak sice nakonec odehrály tak, jak si vnuk zakladatele značky přál. Nicméně právě proto, že ustoupil do pozadí, Toyoda varuje před obratem, který podle něj i po 14 letech práce na změnách „může přijít velmi rychle“. Obavy má také o Lexus, který již oznámil, že od roku 2035 bude pouze elektrickou značkou. „Asi miliarda lidí na světě dnes postrádá dostatek elektřiny, nemá možnost nabíjení a k dispozici má jen omezenou infrastrukturu. Znamená to, že jakkoli Toyota bude mít globální nabídku, Lexus v některých regionech skončí. Musíme být připraveni na to, že se tak stane,“ dodal dále Toyoda s tím, že takový krok jen sníží prodeje a ničemu neprospěje.

Znovu je to tedy právě Toyoda, kdo pojmenovává věci pravým jménem. Všichni ostatní totiž počítají s tím, že během dvou tří let u lidí dojde k obratu a ti budou náhle bateriový pohon vítat s nadšením. Jak k tomu může dojít, když si spousta lidí nemůže dovolit ani novější spalovací ojetinu místo té, kterou vlastní, už nikdo neříká. Je to všechno jen víra, slepá víra.

Akio Toyoda, vnuk zakladatele automobilky, je automobilovým nadšencem i odpůrcem vnucování elektromobilů. Jelikož však ustoupil do pozadí, o osud značky se bojí. Jeho podřízení totiž nesdílí stejné názory, což by značku mohlo znovu přivést na scestí. Foto: Toyota

Zdroj: Carscoops

