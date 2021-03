Šéf Toyoty varuje Apple před vstupem mezi výrobce aut, prý si neumí představit, co to je před 5 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Brendan McDermid, Reuters

Výroba aut je v mnohém lákavá, zejména skrze vysoké obraty, které jejich prodej generuje. Jenže je tu ještě více aspektů opačného ražení, varuje sám šéf největší automobilky světa.

Řekli jsme to už několikrát a zřejmě to ještě mnohokrát zopakujeme: Výroba aut je extrémně náročný, v řadě ohledů nevděčný byznys. Troufneme si dokonce říci, že je tím nejnáročnějším vůbec, neboť jako jediný spojuje extrémní kapitálovou náročnost s minimálními maržemi, vyžaduje neméně extrémní technickou vyspělost a špičkový marketing pramenící z nutnosti pracovat s bezpočtem koncových zákazníků.

Existují jiné obory, které zahrnují alespoň dvojí z výše zmíněného, ne však všechno. Pokud například chcete vyrábět letadla, potřebujete kapitál i schopné techniky, stroje ale prodáváte pár velkým firmám či státům, nepracujete s masami - kdy jste viděli reklamu na Boeing? Pokud chcete vyrábět například spotřební elektroniku, musíte být znovu hardwarově i softwarově na výši a musíte znovu oslovovat miliardy lidí, ale není to tak kapitálově náročné a můžete pomýšlet na nesrovnatelně vyšší marže. Však se podívejte, kolik peněz se „válí na účtech” Applu. A pak je tu řada oborů, které vyžadují spoustu kapitálu i marketingové protřelosti, žádné dramatické technické inovace se v nich ale neodehrávají a vše „uhrajete” s balíkem peněz a dobrými markeťáky.

Přesně z těchto důvodů existuje tak málo velkých či alespoň světoznámých automobilek a staré harcovníky za poslední dekády rozšířilo jen pár jmen. Přes tato známá rizika, která ožebračila nejednoho bohatého člověka, jež zkusili s auty uspět, se do tohoto oboru ženou další a další. Je to do jisté míry pochopitelné, neboť každý věří ve své schopnosti a pokud překročíte Rubikon, můžete získat pohádkové jmění. Jenže naprostá většina takových pokusů končí nezdarem, za všechny zmiňme snahy Sira Dysona, který raději odepsal 78 miliard, když zjistil, že by jej pokračování stejným směrem stálo možná veškeré jmění.

Navzdory zmíněnému se zmíněný Apple už delší čas zkouší mezi výrobce aut posunout. Není to jen spekulace, jeho patenty svědčí o bující aktivitě na tomto poli a spekulace o možné výrobě „iCaru” za pomoci toho či onoho výrobce se objevují pomalu každý týden. A že jsou snahy Applu brány vážně, dosvědčuje nakonec i to, že na ně ve vší vážnosti reaguje šéf největší automobilka světa, Akio Toyoda.

Prezident Toyoty na výše zmíněné informace otevřeně reagoval před japonskými novináři, kdy varoval Apple před vstupem mezi výrobce aut. Podle Toyody si Američané ani neumí představit, jak komplexní záležitostí výroba a prodej aut je a krom výše zmíněného vypíchl i to, že dělat auta není jen o tom mít technologii k tomu potřebnou, nutné je mnohem víc.

„Musí se připravit na to, že se s některými zákazníky budou potýkat i 40 let poté, co si jejich vůz koupí,” uvedl mimo jiné pravnuk zakladatele japonské značky s tím, že auto je produkt s nesrovnatelně delší životností, než je spotřební elektronika - není možné u něj po pár letech prostě otočit list a soustředit se na něco docela jiného. „Apple může vdechnout nový život do automobilového průmyslu a nabídnout zákazníkům širší možnosti volby,” říká férově Toyoda, současně ale uvádí, že by se Apple musel chovat ke svým klientům férově a přejmout odpovědnost za celý výrobní cyklus vozu od jeho zrodu přes údržbu až po finální likvidaci. A může skutečně trvat dekády, než se toto všechno odehraje.

Jakkoli věříme šéfovi Toyoty jeho upřímnost a už z titulu zkraje zmíněného nepochybujeme, že výroba aut je zcela specifický a neopakovatelně náročný obor, který může zruinovat i Apple, je třeba dodat jedno. Podobná slova zaznívala od výrobců mobilních telefonů, jakými byli Nokia, Siemens, Motorola, Sony či HTC, když se před necelými dvěma dekádami provalilo, že se Apple chce vstoupit mezi producenty smartphonů. Pak v roce 2007 přišel první iPhone a co je dnes z výše zmíněných konkurentů?

Pochopitelně, i kdyby Apple nakrásně přišel s dokonalým autem, nemá šanci „vybít” zajetou konkurenci během dekády a půl, i tuto nepřesnou analogii je ale s ohledem na současné dění vhodné připomenout - možné je nakonec všechno.

Toyota dnes vyrábí nejvíce aut na světě a Yaris (na snímcích verze GR) je dnes nejprodávanějším autem Evropy. Šéf automobilky tak jistě dobře ví, jak náročný obor to je, právě kvůli tomu Apple zrazuje od vstupu do něj. Foto: Toyota

Zdroj: Reuters

Petr Miler