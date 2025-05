Šéf VW vydal varování pro akcionáře, chce udělat to poslední, co teď automobilka skutečně potřebuje včera | Petr Miler

VW se nachází v nejsložitější situaci za posledních 30 let a odmítá si přiznat její prvotní příčinu. A tak dál hledá spásu v tom, v čem ji za poslední roky nejenže nenašel, ale co ho nakonec dostává do stále větších problémů. Přestat s tím zjevně nehodlá.

Koncern Volkswagen pořád drží hlavu nad vodou, ze zbytku firmy toho ale pod hladinu nezajelo už jen málo. Automobilka má problém zejména s propadajícími se zisky, neboť náklady na její fungování rostou, zatímco schopnost prodávat nové vozy za požadované ceny klesá. Trend je navíc jednoznačně negativní, a pokud nenajde způsob, jak něco podstatného změnit, je jen otázkou času, než se společnost propadne do větších či menších ztrát.

Za první letošní kvartál její zisky meziročně klesly o 40 procent a finanční vedení firmy dokáže otevřeně přiznat, co za tím stojí. VW si dal za cíl prodávat trhem přirozeně neakceptované množství elektrických aut, která jsou navíc výrobně drahá, takže přímo na nich jen prodělává. U zbytku nabídky se pak rozhodl vytěžit její obchodní potenciál na maximum, takže nabízí stále problematičtější, stále méně nové, stále méně kvalitní vozy za stále vyšší ceny. Je to taková spirála zmaru, o které hovoříme už od konce minulé dekády. A točí se dál a dál.

Ponecháme-li stranou samotná elektrická auta, u kterých můžeme připomenout jen tolik že sázka na ně byla od začátku obrovský hazard, který zjevně nevyšel, je hlavním problémem šizení nabídky všeho ostatního. Museli byste být slepí, hluší, trpět ztrátou hmatu a dalšího vnímání, abyste si nevšimli, o kolik méně kvalitní a propracovaný je už jen Golf VIII vedle jeho sedmé generace, jak nekvalitní a nákladově ořezané na kost jsou modely ID nebo co se stalo s vyhlášenými interiéry Audi - sama značka přiznává, že to přepískla. Asi nejvíc oči otevírající je ale nakonec kolegův čerstvý test Porsche Macan Electric - pokud je i pro laika tak zřetelný úpadek kvality nových Porsche, co by mělo být ještě v pořádku?

VW Group evidentně seřezal náklady na vývoj a výrobu svých aut tak moc, že tím zákazníci trpí, což by mělo být jasným signálem k tomu posun na tomto poli zastavit. Jak ale probírají kolegové z Autocaru, šéf VW Blume chce udělat pravý opak. A dokonce varuje akcionáře před tím, že musí „naléhavě zahájit” další kolo razantních nákladových škrtů, kterými budou zasaženy „všechny oblasti fungování společnosti”.

Samozřejmě rozumíme tomu, že když vám klesají zisky a obrat je v pořádku, náklady se zdají být tím problémem, který je třeba řešit. A může to být cestou, pokud fungování firmy zbavíte zbytečné agendy, jíž ke svému fungování nepotřebuje. Jenže snižování nákladů je něco, co VW dělá roky, a takhle to u něj nefunguje - dotýká se to také anebo dokonce primárně samotných produktů tak, že devastují přinejmenším ochotu zákazníků platit byť jen aktuální ceny, natož si dál připlácet.

V tomto případě je to tedy poněkud krátkozraký postup, je to podle nás to poslední, do dnes VW potřebuje. Nakonec se přece v podobné situaci docela nedávno nacházel a recept si musí pamatovat i Oliver Blume, je mu dnes 56 let. Když se skupina v polovině 90. let potácela na hraně bankrotu, nepřišel Ferdinand Piëch s tím, že začne dělat auta z papíru na pohon větrem. Průměrných, nezajímavých, neoslnivých aut nabízel VW dost i bez toho. Udělal tedy pravý opak a zatraktivnil nabídku firmy tak, že lidé byli najednou ochotni platit i za Volkswageny - o Audi a dalších ani nemluvě - dříve nemyslitelné ceny. Že u toho chytře snižoval i náklady tak, že to pro zákazníky často ani nebylo vidět, je jiná věc. Z jeho práce pak koncern žije dodnes.

Nebylo by tedy na místě spíš než dál ořezávat náklady a dělat stále méně zajímavá auta - protože tím trpí i vývoj, trpí tím všechno - naopak přemýšlet nad tím, jak vrátit lesk pohasínajícím hvězdám nabídky automobilky? Náklady na spoustu věcí, které stejně v dnešní době žádné chytré řešení nemají, by pak nebyly takovým problémem, kdyby lidé s nadšením kupovali auta, jaká chtějí, v podobě, kterou si vysnili. Kolik takových dnes VW ještě nabízí?

