Šéf Volva řekl, jaká je budoucnost SUV, má na věc úplně jiný pohled než Němci před 3 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Volvo

Jaká se budoucnost dnes nejpopulárnějšího typu aut? To je otázka za milion, nad kterou si lámou hlavu stratégové největších světových automobilek. Šéf Volva ani ne, očekává jejich naprostou dominanci.

Poslední dobou stále více automobilek naznačuje, že móda SUV se blíží svému konci. Nejčastěji o tom hovoří Volkswagen a některé jeho značky, z jejich strany jde ale zatím jen o slova, která nemají oporu v činech. Však pomalu každou další novinkou koncernových automobilek je právě SUV.

O to více bychom měli uvítat otevřeno Hakana Samuelssona, který tvrdí úplný opak. Šéf Volva čerstvě uvedl, že podíl takových aut na celkových registracích bude jen růst, v případě Volva až na neskutečných 75 procent. Tedy jinými slovy, tři ze čtyř prodaných Volv budou mít zvýšený podvozek a vyšší stavbu karoserie.

Samuelsson již neuvedl, kdy má značka této mety dosáhnout, nicméně při pohledu na dočasný vývoj by vůbec nebylo překvapivé, kdyby tomu bylo již příští rok. Za prvních jedenáct letošních měsíců totiž SUV měla na firemních registracích 71procentní podíl, zatímco loni šlo ve stejném období „jen“ o 63procentní podíl. Nejžádanějším modelem letošního roku je přitom XC60, které má zatím na kontě 169 445 prodaných exemplářů. Na záda mu nicméně velmi šlape menší XC40.

Šéf Volva přitom dodává, že v současnosti „je velmi úspěšným segmentem ten s malými prémiovými SUV“. A proto švédská značka hodlá ve své expanzi zamířit právě tímto směrem. Dočkat bychom se proto měli zbrusu nového modelu, který sice ponese označení XC, ovšem postaven bude na modulární platformě SEA (Sustainable Experience Architecture) zasvěcené alternativnímu pohonu. S ničím jiným než s elektromotorem přitom Volvo v tomto případě nepočítá.

Ani v tomto případě Samuelsson nezmínil podrobnosti, pročež není jisté, kdy se novinka objeví. Nicméně již příští rok má dorazit čínská verze prakticky téhož vozu, jenž bude zaštítěna značkou Lynk & CO. A když si uvědomíme, že Volvo chce každoročně představovat jeden elektromobil, přičemž rok 2022 je zasvěcen „bezemisnímu“ XC90, pak se jednoduše dá dovodit, že i nejmenší švédské SUV dorazí v řádu měsíců. Do roku 2023 totiž automobilka bude čekat jen stěží.

„Aby Volvo bylo ziskové, musíme se soustředit na vyšší ceny, a tedy na prémiovější segmenty. Pro zákazníky, kteří budou chtít levnější auta, doporučujeme, aby svou pozornost zaměřili na značku Lynk & CO. Jejich auta budou hierarchicky lehce pod námi,“ nepřímo potvrdil příbuznost mezi švédskými a čínskými vozy Samuelsson. Přitom dodal, že výše než XC90 Volvo nejspíše nezamíří. Pokud by se tak ovšem stalo, znovu by dorazil vůz disponující pouze alternativním pohonem.

SUV mají na prodejích Volva už teď naprosto dominantní podíl. A jejich obliba bude podle šéfa značky jen větší. Na fotkách je nejprodávanější model značky XC60. Foto: Volvo



Cestou elektrických SUV se pak Volvo vydalo již v případě modelu XC40 Recharge. Další novinka značky se přitom zařadí pod něj. Foto: Volvo

Zdroj: Auto News

