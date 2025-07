Šéf Volva tváří v tváři fiasku nových modelů kapituluje: Potřebujeme novou XC90 před 11 hodinami | Petr Miler

Švédská automobilka se svými hloupými rozhodnutími sama chytila do dnes tak typické pasti ještě rychleji než většina ostatních - nacpala všechny peníze do nechtěného typu aut a chtěné vozy zanedbává nanejvýš nekonečnými facelifty. Teď už ví, že to k přežití nemusí stačit.

Volvo neprožívá zrovna nejlepší éru své existence, to si můžeme říci bez okolků. Víc než co jiného o tom svědčí fakt, že automobilka letos v březnu na hodinu vyhodila svého dosavadního šéfa, který se už nějakou chvíli ukazoval být zmatený jako sáňky v létě. Nebudeme si ale namlouvat, že problém firmy tkví v jednom člověku a jeho nahrazení znamená pro společnost okamžitou spásu.

Firmu už před drahnou řádkou let opustilo racionální uvažování, však nezapomeňme, že jiný člen vedení ještě loni v létě tvrdil, že po roce 2030 neprodá jediné neelektrické auto, i kdyby cokoli. Takové nesmysly nemůžete v byznysu tvrdit ani s nosem plným bílého prášku, není tedy divu, že toto odhodlání firmu opustilo. Potíž je ale v tom, že problémy společnosti mají mnohem hlubší kořeny a dnes ji znovu vede jejich původní strůjce.

Nepochybujeme o tom, že Hakan Samuelsson (na hlavní fotce) je pragmatičtěji uvažující člověk, přesto to byl právě on, jehož rozhodnutí poslalo Volvo do slepé uličky. To on vsadil vše na elektrická auta, to on rozhodl o konci žádaných dieselových motorů a to on způsobil, že se dnes švédská značka víc než kdo jiný potýká s něčím, co bychom skoro nazvali Tatra syndromem, akorát v trochu jiné podobě. Automobilka ne a nepřichází se skutečně novými generacemi aut, která u ní lidé kupují především, jen faceliftuje staré modely. A jejich domnělé elektrické náhrady jako skutečné náhrady nefungují.

Znát je to zejména na modelu EX90, který je od začátku fiaskem a firmu už teď dohání i finančně. Tohle nesmyslné elektrické SUV (váží 2,7 tuny nejméně!) mělo nahradit klíčový model XC90, jenž měl tak nějak dožít po už druhém velkém faceliftu navzdory svém 10letému stáří. Automobilkám roky opakujeme: Nebude to stačit, lidé od vás nebudou donekonečna kupovat morálně stará auta jen proto, že ta nová jsou ještě horší. Je to z nouze ctnost, je to menší zlo, pár konkurentů přece jen přijde s něčím novým a s „Tatrou 613” po 7. modernizaci a jejím z podstaty vadným elektrickým nástupcem nemáte v rukou skoro nic.

Až teď to Volvo pochopilo.

Jak už padlo, Samuelsson není dobrý vizionář, ale je to pořád pragmatik, takže pochopil, že s přechodem XC90 na elektrickou EX90 střelil mimo terč. Staronový šéf automobilky tedy při prezentaci kvartálních výsledků před investory kapituloval a uznal: „Potřebujeme novou XC90.” Realita zkrátka dožene každého a nakonec dohnala i generálního ředitele Volva.

Někteří to rovnou berou jako oznámení probíhajícího vývoje třetí generace vozu. Zda lze jeho slova interpretovat až takto, je otázkou, na každý pád šéf automobilky působí odhodlaně: „Myslím, že tohle budou evropští zákazníci chtít,” řekl dále Samuelsson v návalu bystrosti s dodatkem, že plug-in hybrid prý bude to pravé ořechové a automobilka bude spalovací motory potřebovat déle, než si myslela.

Další detaily si zatím můžeme jen domýšlet, ale ony teď nejsou podstatné. Podstatný by měl být pohled do zrcadla tuposti, do kterého by mělo pohlédnout celé širší vedení automobilky, dát si pár facek, probrat se a začít znovu jednat jako firma bojující o zákazníky ve vysoce konkurenčním prostředí. Pár pozitivních kroků bylo už učiněno. Třeba onen klaun (pardon, ale to se nedá říci jinak), který ještě loni s úsměvem říkal: „Po roce 2030 nebude Volvo prodávat jediné auto, které nebude plně elektrické, bez ohledu na trh. Nebudou tu jakákoli kdyby a ale,” dostal padáka v listopadu.

Tak teď ještě aby novým Volvům třeba fungovaly brzdy, když cestou z kopce člověk šlápne na pedál. Nebo jeho auta nerezla po dvou letech v provozu. Všechno má řešení, stačí chtít, snad Švédové konečně aspoň vyráží správným směrem...

Současné Volvo XC90 vyráběné od roku 2015 mělo původně skončit. Pak dostalo další facelift. A teď už automobilka ví, že potřebuje skutečně nový vůz. Prozíravost jednání firmy zjevně nezná hranic, nikdy ale není pozdě začít jednat správně. Foto: Volvo

