Šéf VW otevřeně promluvil o prodeji Bugatti, na stole je ještě docela jiný scénář

Pro měsících spekulací a protichůdných informací je tu konečně jasné vyjádření samotného nejvyššího šéfa koncernu Volkswagen. Ten klenot své kolekce značek nakonec neprodá, na pokoji jej ale nenechá.

O prodeji části značek koncernu VW se v poslední době mluví stále více. Volkswagen vsadil téměř vše na elektrickou kartu, což je v tuto chvíli zákazníky neopětovaný a ekonomicky nerentabilní postup, a tak se automobilka snaží zefektivnit své aktivity, kde se jen dá. Patří mezi to i masivní propouštění zaměstnanců, redukce portfolia značek na ty skutečně rentabilní a do zamýšlené elektrické budoucnosti automobilky zapadají je pak další z kroků.

Právě proto je jako první na ráně Bugatti, které sice s profitabilitou problém nemá, elektrické ale při svém současném charakteru být ani nemůže a přechod na elektrický pohon by v jeho případě byl extrémně drahý a při desítkách aut vyrobených za rok ekonomicky ještě problematičtější než u jakékoli jiné značky. Proto se také mluvilo o jeho možném prodeji chorvatského Rimacu, který techniku pro něco jako elektrické Bugatti už má. Oleje do ohně navíc přilil šéf Porsche Oliver Blume, který uvedl, že VW na něčem takovém pracuje a krátce na to značka ze Zuffenhausenu navýšila svůj podíl v Rimacu na 24 procent, což se jevilo jako další krok tímto směrem. Nakonec se to ale nestane.

O možných scénářích informoval sám šéf koncernu VW na včerejší valné hromadě firmy. Podle něj k prodeji Bugatti Rimacu jednoduše nedojde, dále dosavadní cestou ale francouzská značka též kráčet nebude. Bugatti je v tuto chvíli převáděno do područí Porsche, které má využít jak jeho vlastnictví, pak spojení s Rimacem.

„Porsche v současné době pracuje na partnerství, které je projednáváno s Rimacem. Chceme, aby zodpovědnost za Bugatti přešla na Porsche, přičemž to s největší pravděpodobností založí joint-venture s Rimacem, ve kterém bude mít minoritní podíl,“ uvedl Diess.

Šéf VW říká. že nic zatím ještě není definitivní, a tak se to nemusí stát, pokud ale dojde k naplnění tohoto záměru, nejspíše dojde i na odchod Stephana Winkelmanna z vedení Bugatti. Ten je sice respektovaným manažerem, který aktuálně koncernu vydělává nemalé peníze, pro elektromobilitu ale nehoří. Ještě předloni tak uváděl, že Bugatti nevyrobí vůz s elektrickým pohonem minimálně deset let a bude veškerému tlaku odolávat tak dlouho, jak jen to půjde.

Spojení s Rimacem by ale k elektrifikaci nevyhnutelně vedlo, i když je pochopitelně otázkou, s jakým časovým výhledem. Ať už by ale byl jakýkoli, důsledkem by nutně byl konec osmilitrového šestnáctiválce, který je pro moderní Bugatti tak typický. Doufejme však, že se tak nestane, ve výsledku možná i pro dobro koncernu. Elektrické sporťáky s extrémní akcelerací slibuje kde kdo, díky čemuž by benzinové auto schopné jet přes 400 km/h do vyprázdnění nádrže (a pak klidně hned znovu) bylo něčím ještě mimořádnějším. A to je něco, na co by zákazníci Bugatti, rekrutující se beztak více z jiných koutů světa než Evropy, slyšeli i nadále. Ostatně hlavně proto nechce Stephan Winkelmann o elektrickém Bugatti ani slyšet.

Koncern VW Bugatti chorvatskému Rimacu neprodá. Převede jej ale pod Porsche, které by mělo s Rimacem vytvořit nový joint-venture stojící kolem elektrických aut. Co z toho přesně vjezde, ukáže čas, auto konzistentně jedoucí skoro 500 km/h, jako to na fotkách, to ale zcela jistě nebude. Foto: Bugatti

