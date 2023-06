Šéf VW otevřeně sepsul koncernový klenot, Audi prý podcenilo soupeře, není konkurenceschopné dnes | Petr Miler

/ Foto: Audi

Neděje se často, aby se některá ze značek skupiny VW stala předmětem takto otevřené kritiky nejvyššího vedení německého koncernu, tady se to ale stalo. Audi musí něco změnit, pakliže se fráze o náskoku díky technice nemá stát jen prázdnou marketingovou frází.

Pokud přijde řeč na nejvýznamnější značku koncernu VW, pak to musí být Audi. Je sice hezké, že pod křídla Volkswagenu spadají i slavnější automobilky jako Bugatti nebo Lamborghini oslovující ještě o dost náročnější klientelu, prodávají ale příliš málo aut na to, aby něco velkého znamenaly v ekonomické rovině. A naopak značky jako samotný Volkswagen jsou sice prodejně nejvýš, jejich ziskové marže jsou ale příliš nízké na to, aby představovaly opravdový zlatý důl.

Tím je právě Audi, které je prémiovou značkou, takže nehraje o marže v řádu jednotek procent, současně ale není zase tak drahé, aby nemohlo oslavovat miliony lidí. Jen za loňský rok tak v Ingolstadtu evidují zisk 7,6 miliardy Eur, tedy asi 180 miliard Kč. A není daleko od pravdy říci, že se čtyřmi kruhy stojí a padá ziskovost celé skupiny VW - například zisk celé škodovky není vedle Audi ani desetinový a Ingolstadt vydělá mateřské firmě asi za 3 týdny to, na čem Škoda pracuje celý rok.

Není tedy divu, že si vedení koncernu musí dávat pozor na to, aby Audi zůstávalo fit. A k něčemu takovému nesměřuje, pokud jedna ze šéfek značky říká, že s 50procentní pravděpodobností zkrachuje. Důvodem je doslova živelná sázka na elektromobily, kdy Audi nekouká vpravo ani vlevo a už za 2,5 roku chce přicházet jen s novými elektrickými modely. Jak moc se jim daří na relativně nepokřiveném trhu, vidíme dobře u nás - letos čtyři kruhy v Česku prodaly 54 elektrických aut z 1 909 celkem. To je plivnutí do rybníka, představuje to asi 2,8procentní tržní podíl.

Není tedy divu, že se vedení koncernu trochu děsí budoucnosti a sám Oliver Blume coby jeho nejvyšší šéf nyní Audi otevřeně zkritizoval. Značka podle něj podcenilo soupeře a přichází o pozici technologického lídra. A může se tedy stát, že nebude dost konkurenceschopná v žádném podstatném segmentu trhu. Elektromobily Audi podle Blumeho nejsou dost dobré, přitom spalovací modely současně ztrácí pozornost značky coby vozy bez dlouhodobé perspektivy.

„Dostatečně dobře jsme neochránili progresivní vedoucí roli před konkurencí,” řekl k věci Blume na setkání s akcionáři. Vývoj nových elektrických aut prý nabral zpoždění kvůli softwarovým nedostatkům, spalovací modely pak víceméně dožívají v jen lehce se měnící podobě. „Narazili jsme na významné softwarové problémy, které zdržely uvedení zajímavých elektrických modelů,” řekl dále Blume s tím, že slabiny značky se nyní projevují hlavně v Číně. „Celá skupiny je v současnosti silně závislá na Číně,” přiznal bez okolků Blume, na elektromobilech Audi pak kritizoval hlavně nedostatečný dojezd.

Pochopitelně má být lépe. Blume slibuje nové a lepší elektrické modely, zejména pak výkonné RS. Zrovna v tomto případě jsme ale přesvědčeni, že Audi znovu pohoří, neboť výkonné modely potřebují krom výkonu také dostatek snadno doplnitelné energie. A nic z toho současné baterie prostě neumí - jsou velké, těžké, energie poberou málo a dobíjí se dlouho.

Přesto je pozitivní vidět, že alespoň vedení koncernu vidí problematické počínání Audi už v momentě, kdy nejhorší následky teprve přijdou. Vsadit vše na jeden typ produktu lze, musí ale jít o mimořádně dobře fungující věc překonávající nejen vše, co aktuálně nabízíte, ale i to, co lze pořídit u konkurence. Elektrická Audi nejsou ničím z toho - jde v podstatě o nezajímavé, průměrné a přesto drahé vozy. Proto jsou na tom také v Česku s prodeji tak, jak na tom jsou. A bez dotací by na tom jinde stěží byly podstatně lépe.

E-tron Sportback je jeden z nezajímavých elektromobilů v nabídce Audi. Už i vedení VW Group vidí, že jen s takovými elektrickými modely - za současného upozaďování spalovacích alternativ - čtyři kruhy prosperovat nebudou. Foto: Audi

Zdroje: Auto News, SDA

Petr Miler

