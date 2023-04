Šéf VW popsal, kam firma míří s novým Golfem, její plány naprosto postrádají smysl pro realitu před 7 hodinami | Petr Prokopec

Na jednu stranu lze kvitovat, že automobilka zůstává otevřená i jiným alternativám v závislosti na tom, co reálně bude možné. V tuto chvíli je ale přesvědčena, že postaví Golf 9 s elektrickým pohonem, který se v celé své komplexnosti vyrovná dieselům a benzinům. Je to dnes absolutně nemožné.

Volkswagen Golf je třetím nejlépe prodávaným vozem v historii, na kontě má více než 35 milionů dodaných exemplářů. Lepší je tak už pouze Ford série F a Toyota Corolla, v případě amerického pick-upu nicméně výroba odstartovala o mnoho dekád dříve. A japonský konkurent měl také pár let k dobru. Dá se nicméně předpokládat, že Němci měli šanci obsadit druhou příčku. Jenže po skandálu s diesely se rozhodli kráčet ryze elektrickou cestou. A jakkoli se zatím opravdu nezdá, že by šlo o krok správným směrem, jejich plány do budoucna zatím žádné podstatné změny nedoznal.

Když přitom v roce 2019 debutoval nový elektrický hatchback ID.3, zdálo se, že s někdejším tradičním bestsellerem značky je definitivní amen. VW prakticky všude zmiňoval, kterak je novinka stejným mezníkem v historii jako Beetle či právě Golf. Jeho osmá generace zde tak vlastně měla být pouze do počtu. Jenže v mezičase se z ID.3 stal propadák, který by bez velkorysých dotací nelákal skoro nikoho. VW tak musel aspoň v tomto ohledu své plány přehodnotit.

Loni jsme se tak dočkali něčeho opravdu nečekaného. Němci si posypali hlavu popelem a přiznali, že u osmé generace Golfu udělali řadu chyb. Zároveň slíbili, že s faceliftem, který se ukáže během příštího roku, dojde na nápravu. Zdálo se tedy, že Golf poté, co byl nakažen zákeřnější chorobou, než je koronavirus, bude vyléčen. Jenže následně přišla sprcha snad ještě studenější. VW totiž dodal, že osmá generace vozu může být skutečně tou poslední, u které nabídne spalovací motory.

Němci totiž došli k závěru, že problém elektrických modelů ID není v jejich technické podstatě či ceně, ale ve jméně. A tak když nedosáhli elektrického štěstí s novou rodinou, zkusí pro elektrické modely použít tradiční názvy. Golf deváté generace tak nejspíše dostane pouze elektrický pohon. A pokud vše půjde tak, jak šéf automobilky Thomas Schäfer v tuto chvíli očekává, Golf 9 by jako elektromobil měl dorazit v roce 2028. To ovšem znamená, že automobilka má na vývoj už jen pět let, což je příliš málo na to, aby vůz přišel s čímkoli, co by hojilo tradiční bolístky elektrických aut.

Přesto Schäfer slibuje, že elektrický Golf bude schopen být skutečným Golfem, jedním autem pro všechno, které nezklame skoro v ničem. To je utopie.

„Je jasné, že se nevzdáme ikonických jmen jako Golf, Tiguan a GTI, ale přeneseme je do elektrického světa,“ řekl Schäfer pro německý magazín Automobilwoche. „Ale zvláště u Golfu musí vše odpovídat jeho genům. Říkat tak libovolnému autu, to nebude fungovat. Takovou chybu neuděláme,“ dušuje se šéf VW. Jeho slovům ale prostě nelze věřit. Pokud totiž nový Golf nezvládne urazit klidně 1 000 kilometrů v kuse, nedoplní nádrž v řádu minut, nepobere na palubu celou rodinu a její bagáž, nezvládne jet klidně po poli i po okruhu a v neposlední řadě nebude dostupný, jednoduše to nebude Golf. To si možná ve finále uvědomuje i Schäfer. Ač se tedy snaží být sebejistý až do nebes, nenápadně otevírá zadní vrátka.

„Pokud se svět do roku 2026 či 2027 vyvine jiným směrem, než se očekává, pak opět můžeme představit zcela nový vůz. Ale nečekám, že na to dojde. Zatím to není v plánu,“ dodal šéf VW. Co se tedy v blízké budoucnosti skutečně stane, je ve hvězdách. My ale nevěříme tomu, že Němcům nezbude než plány přehodnotit. Tedy pokud nehodlají odepsat i většinu zbytku prodejů Golfu, se kterými dnes tato ikona ještě může počítat. Nalepení znaku Golf na drahý vůz s omezenou využitelností totiž opravdu fungovat nebude.

Stávající Golf nebyl pro Němce prioritou, místo toho sázeli na elektrický ID.3. Ten se však stal propadákem, tlak je proto znovu kladen na dlouholetou ikonu. Jenže i ta má za pět let vyfasovat jen bateriový pohon. Značka totiž zjevně nechápe, že problémem není název, ale drahota spojená s mizernou použitelností. Foto: Volkswagen

