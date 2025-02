Šéf VW před nastoupenými zaměstnanci přiznal, že na konkurenty už nestačí, vyřešit to ale nechce a možná ani neumí 7.2.2025 | Petr Prokopec

Je vlastně sympatické, že si Volkswagen po letech bití se v prsa dokáže přiznat, že selhal a z největší světové automobilky nabízející jedna z nejlepších aut upadl k šedi průměru. Jenže to samo o sobě neznamená, že to začne efektivně řešit.

Slavný výrok: „Veni, vidi, vici,” neboli: „Přišel jsem, viděl jsem, zvítězil jsem,” je připisován Gaiu Juliu Caesarovi, který v roce 47 před naším letopočtem vyhrál bitvu proti pontskému králi Farnakovi. O pár tisíc let později by se k podobnému prohlášení rád propracoval Volkswagen, na který v roce 2015 prasklo, že jeho diesely nejsou až tak čisté, jak léta tvrdil. A tak se rozhodl očistit s pomocí živelné sázky na elektromobily.

Rozhodně se při tom „nezakecal”, neboť s prvním produkčním modelem ID.3 přišel už o čtyři roky později. Střed terče ale netrefil ani omylem. Podle jeho vlastních představ se nafouklý bateriový hatchback měl stát stejným mezníkem jako Beetle a Golf, historie jej bude vnímat spíše jako totální propadák. Však ID.3 o šest let později dokonce ani se všemi ostatními elektromobily VW v součtu nevyrovná prodeje onoho Golfu, který se už 12 let nedočkal skutečně nové generace.

VW to dávno musel vidět a místo vítězného pokřiku raději sáhnout po: „Veni, vidi, fugi!” tedy „Přišel jsem, viděl jsem, utekl jsem!” a s tak problematickou technikou si dál nešpinit ruce. Neudělal to a místo toho se rozhodl, že to s elektromobily prostě „zlomí”. Čím víc ale topí pod kotlem, tím víc se propadá do problémů, které nezažil dekády. Němci tak utahují opasky, propouští zaměstnance a zavírají továrny. Jen to jim ale zpátky na vrchol nepomůže. Na to si potřebují uvědomit podstatu svých problémů a v souladu s tím změnit svou nabídku.

To první se stalo, jak probírají kolegové z Motor1, on to ale přímo přiznává i sám Volkswagen. Ten nemá problém zveřejnit, že šéf VW jako značky Thomas Schäfer předstoupil před zaměstnance a připustil, že kdysi tak dominantní automobilka už nestačí na konkurenty. To se reálně děje, i když ani většina soupeřů nic ohromujícího nepředvádí. Východisko, které Schäfer z této situace nastínil, ale moc přesvědčivě nezní.

Šéf VW vytáhl nový plán, kterému říká Trojité A, na jehož základě chtějí Němci zrychlit (Accelerate), zaútočit (Attack) a dosáhnout svého (Achieve). Pomoci jim v tom má devět novinek, které dorazí do roku 2027. Jen dvě z nich mají slíbený čistě elektrický pohon, což nezní beznadějně. Svou budoucnost ale staví znovu hlavně kolem nich, což trochu beznadějně zní.

Jak jsme upřesnili už včera, půjde o modely ID.One a ID.2, přičemž první by měl startovat okolo půl milionu korun, zatímco na druhý si klientela bude muset připravit přinejmenším 630 000 Kč. Bude k tomu ale svolná? Své pochybnosti jsme již vyjádřili, neboť Němci evidentně nepochopili, co je dostalo do problémů. Ač tedy s platformou MEB neměli co lákavého nabídnout už v roce 2019, stavět na ní budou dál. Jen v případě evoluční verze dojde na přesun primárního elektromotoru od zadní nápravy k té přední. To nic podstatného nezmění.

Nejspíš i proto Schäfer předem velebí další novinku, která ale bude znovu elektrická - má jít o Golf deváté generace. Výroba té osmé se přitom v roce 2027 má přestěhovat do Mexika, aby se německý Wolfsburg mohl věnovat hatchbacku využívajícím již novou architekturu SSP. Do vývoje pak promluvil i Rivian, načež VW doufá v úspěch. Jenže na ten může značka zapomenout, pokud novinka nenabídne alespoň stejně použitelné auto za srovnatelné peníze, jaké v Golfu nabízí dnes. A opravdu nevíme, jak by se mu to během pár let povedlo.

Je navíc třeba si uvědomit, že zatímco VW s velkým nadšením mluví o tom, co přijde za rok, dva či na konci dekády, to má konkurence k dispozici již nyní. Třeba Renault 5, tedy soupeř pro ID.2, se již prodává. A nezdá se, že by z něj Francouzi byli na větvi. Ostatně za ceny od 675 tisíc korun vám toho nabídne tak málo, že mu k většímu úspěchu nepomůže ani přitažlivý zevnějšek, ani titul Evropské auto roku 2025. VW přitom se svou méně pohlednou troškou do mlýna dorazí příští rok a parametry má nabídnout prakticky stejné. Co tedy Schäfer čeká, že se stane? Zázrak?

Celé to připomíná nedávno představený Kompas konkurenceschopnosti Evropské unie, který až nepříjemně připomíná někdejší budovatelské pětiletky. Je to směšné, neboť i EU si uvědomuje, že na tom není dobře, jako řešení svých problémů předkládá více v principu samých, stejně vadných postupů, které starý kontinent do současné situace dostaly. VW nepotřebuje další tři nové elektromobily, nepotřebuje elektrický Golf, potřebuje nové generace modelů, které táhnou jeho prodeje. Takové řešení Schäfer nenabízí - rozhodně je nabídnout nechce a možná ani neumí.

Koncepční ID.2all nevypadá špatně, nicméně za cenu od 630 tisíc korun bude jeho produkční verze spíš drahá a problematicky použitelné. Navíc se dá předpokládat, že základ nabídne parametry vhodné tak akorát na jízdu po městě. V takové chvíli se z něj ale bestseller nestane ani náhodou. Foto: Volkswagen

