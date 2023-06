Šéf VW konečně přiznal, že automobilka totálně zmastila interiéry svých aut, už s další novinkou začne od nuly před 8 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Volkswagen

Němci se zarputilostí sobě vlastní dlouho tvrdili, že se vydali správným směrem a zvolené řešení se snažili dát do pořádku. Nepovedlo se a o nápravu už se ani nesnaží. Nepovedený interiér Golfu nebo ID.3 nahradí nově pojaté řešení už v příštím Tiguanu.

Auta od Volkswagenu jsem dříve považoval za zcela „blbuvzdorná“. A to není míněno jako urážka, je to pochvala. V podstatě žádná jiná automobilka na světě neumožnila zákazníkům, aby se v interiéru cítili jako doma už pár minut poté, co do něj poprvé zavítali. Intuitivnost, stejně jako snadnost obsluhy toho kterého systému, zjevně byly při vývoji prioritou. I to byl ostatně důvod, proč třeba takový Golf byl po dlouhá desetiletí evropským králem. Od příchodu osmé generace ale už nic takového neplatí.

VW se totiž za nadvlády Herberta Diesse rozhodl, že neskončí po hlavě pouze do elektromobility, ale vsadí ve velké míře také na digitalizaci. Vývojáři značky nicméně nebyli připraveni na to, že místo několika řádků kódů se budou muset zabývat desítkami milionů příkazů. Golf tak dorazil na trh se zpožděním, stejně jako vývojově spřízněný ID.3. Zejména na první zmíněný model ihned začala pršet nemalá kritika, a to kvůli nahrazení naprosté většiny tlačítek špatně koncipovaným systémem s klíčovým rozhraním v podobě dotykového displeje.

Že to nebyl dobrý nápad, bylo zjevné od prvního pořádného představení osmičkového Golfu. Němci přesto veškeré výtky dlouho odmítali, nicméně čím hlouběji Golf v evropském pelotonu klesal, tím více si museli začít sypat popel na hlavu. A nakonec ústy šéfa značky přiznávají, že vnitřek Golfu VIII i s ním spřízněných modelů prostě zmastili. Nápravu pak má podle Thomase Schäfera přinést už nový Tiguan, který značka nedávno začala odhalovat.

„Zákazníci jsou frustrováni tam, kde by frustrováni býti neměli,“ uvedl šéf VW s tím, že předchozí strategie „rozhodně způsobila nemalé škody“. Právě proto automobilka strávila moře času tím, že systematicky zkoumala, jaké funkce lidé běžně ve voze užívají. „Následně jsme je řadili. Jaké jsou ty nejdůležitější? U jakých je třeba tlačítko? Které mohou být součástí dotykového displeje? Které jsou prioritní? Či kam intuitivně sáhnete, když chcete pustit světla?“ naznačuje Schäfer, že začít musel VW znovu prakticky od nuly.

Jakmile došlo na tuto klasifikaci, následovala druhá fáze vývojového procesu. Schäfer dodává, že vývojáři uvažovali třeba nad tím, kdy použít tlačítko a kdy přepínání. Následně vzali v potaz i estetiku, neboť jeden čudlík uprostřed palubní desky nevypadá tak hezky, jako když je jich logicky rozmístěno vedle sebe několik. „Tým, který na všem pracoval, byl obrovský. A zabralo nám to moře času, excelové tabulky byly velké jako vrata. Ale bylo třeba to udělat,“ říká dále Schäfer.

VW zároveň změnil postup, dle kterého se bude ubírat v příštích letech. Podle Schäfera se již kabiny v rámci nových generací nebudou tak radikálně měnit. Místo revoluce má vždy dojít pouze na optimalizaci, ty nejlepší a nejvíce chválené prvky tak budou přeneseny i na nové modely. Němci se tedy v podstatě chtějí vrátit zpátky do minulosti k oné „blbuvzdornosti“. Jak moc úspěšní budou, ukáže nejprve nový Tiguan, následovat bude nový Passat i faceliftovaný Golf.

Nový Tiguan dorazí ještě letos, stejně jako faceliftovaný Golf či nový Passat. Ve všech případech měl VW zareagovat na kritiku zákazníků a radikálním způsobem přepracovat interiéry, aby byly znovu logické a intuitivní. Foto: Volkswagen

Zdroj: Autocar

