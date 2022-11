Šéf VW už přiznal, že poslední nová auta značky se nepovedla, náprava ale hned tak nepřijde před 4 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Walter Kraft, Autoforum.cz

Nový šéf klíčové značky koncernu VW se nebojí jít do sebe, nakonec ale říká jen to, co všichni vědí už léta. A podobný čas bude trvat, než se kdokoli dočká rozumného řešení alespoň většiny nedostatků.

Moderní automobily jsou často označovány za počítače na kolech. Stojí za tím až abnormální množství asistenčních a zábavních systémů, jimiž jsou osazeny. Něco takového si ovšem žádá do detailů propracovaný software, se kterým ovšem tradiční výrobci mívají problémy, ať už k jeho vývoji přistupuji jakkoli. V minulosti představovala tato věc osinu v zadnici hlavně pro Italy, Francouze nebo Brity, v posledních letech ale potíže asi nejvíce stíhají Volkswagen.

Ten se rozhodl, že s příchodem Golfu osmé generace a elektrického hatchbacku ID.3 udělá ne jeden, ale hned několik velkých kroků kupředu. Tato strategie se ale německé automobilce nevyplatila - neznáme nikoho, kdy by na aktuální generaci Golfu v tomto ohledu (a nejen Golfu, týká se to třeba i Škoda Octavia IV) pěl chválu. Zvláště když se VW během vývoje skutečně zaměřil především na jednu oblast, přičemž kvůli nemalým investicím zkrouhnul i výdaje týkající se zbytku vozu. Ten tak mimo jiné disponuje tvrdšími plasty než předchůdce. Oproti němu pak ani nemá plynové vzpěry kapoty motoru, místo toho se zákazníci museli vrátit k manuálně ovládané tyči.

Nový Golf byl odhalen již před třemi lety, a tak by si leckdo mohl myslet, ze tyto potíže jsou minulostí. Ale nejsou, hlavní fotka zachycuje nejnovější iteraci Golfu VIII po aktualizaci... čehosi. Systém vám ani není schopen říci, co se s ním vlastně děje, ovládání takových vyhřívaných sedadel je boj s vlastní trpělivostí, stejně jako zacházení s řadou dalších nastavení. Spoustu z nich ani není možné bez návodu najít. Je to jedním slovem tragédie.

Ani ona tři léta tedy Němcům nestačila na to, aby své někdejší pochybění zvládli napravit. Nezastírá to ani nový šéf VW a bývalý generální ředitel Škody Thomas Schäfer, podle nějž je software natolik komplexní, že jeho náprava není jednoduchá. Problémy jsou navíc i se souvisejícím hardwarem, což činí řešení čehokoli ještě složitějším. Ač tedy nová verze softwaru 3.0 má podle Schäfera dorazit „v řádu několika málo příštích týdnů“ a lecčemu pomoci, nové komponenty by lidé neměli vyhlížet se zadrženým dechem. Například nový volant s klasickými tlačítky se totiž objeví až zkraje příštího roku, přičemž jako první jej dostane nový Tiguan.

Schäfer dále potvrdil, že automobilka zareaguje také na mnohé stížnosti zákazníků. „Jedním z nejvíce kritizovaných prvků je nepodsvícená lišta multimédií, která v noci není viditelná. To je ovšem již napravené, auta s osazenou lištou dorazí již příští rok,“ říká. To je jistě chvályhodné, nicméně další hardwarové změny „dorazí až na počátku roku 2024“. S nápravou mnohých chyb tak Němci přijdou až dlouhých pět let po premiéře Golfu.

Abychom ale VW pouze nekritizovali, musíme zmínit i některá pozitiva. Schäfer totiž uvedl, že změny, které hodlá automobilka učinit, jsou výsledkem setkání zástupců značky s běžnými zákazníky. To je velký rozdíl oproti minulosti, kdy se veškerá negativa řešila jen s pomocí zaměstnanců. Ti nicméně byli v jistém střetu zájmů, což nakonec vedlo k tomu, že se VW začal vzdalovat od reality. Zda je nicméně zpět nohama na zemi, se teprve ukáže, v tuto chvíli to tak rozhodně není.

Žádný jiný vůz nedemonstruje selhání německé automobilky tak jako Golf osmé generace. Je pak sice chvályhodné, že značka pracuje na nápravě a rozhodla se reagovat na stížnosti skutečných zákazníků, ovšem kvůli komplexnímu softwaru a částečně i problematickému hardwaru nejsou dostatečně dobrá řešení v dohlednu. Foto: Volkswagen

Zdroj: Car

