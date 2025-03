Šéf VW říká, že nezneužije jmen legend pro úplně jinak pojatá auta jako Ford. Není to ale proto, že už se přesně s tím spálil? včera | Petr Prokopec

Ford je až směšný, když jména jako Capri lepí místo atraktivních sportovních kupátek na nemastná a neslaná elektrická SUV. Thomas Schäfer prý stejnou chybu neudělá, ale neudělal ji náhodou ještě dřív? Podle všeho ano a právě teď si vyjídá její dopady.

Ford Capri či Mitsubishi Eclipse byly vozy, po kterých jsem v mládí toužil. V případě prvního zmíněného kvůli televiznímu seriálu Profesionálové, zatímco zájem o druhý nastartovala série Rychle a zběsile. Pravdou zůstává, že žádnému z těchto modelů bych se nebránil ani dnes. Muselo by však jít o původní verze, nikoli o moderní nositele ikonických názvů. Modrý ovál totiž dnes pod názvem Capri již neprodává benzinové kupé, nýbrž elektrické SUV. Japonci pak sice u spalovacího ústrojí zůstali, doplnili je však rovněž zvýšenou karoserií a přizvednutým podvozkem.

Dá se pochopit, proč obě automobilky přistoupily ke strategii, která puristy rozpaluje doběla. Pokud totiž chcete na trh poslat zcela nový vůz, může o úspěchu skutečně rozhodnout už samotný název a známá jména táhnou. Když ale bude označení směšné a nepřiléhavé, nebude si takové auto nikdo kupovat už kvůli tomu. Obáváme se, že přesně takto působí nový Ford Capri a šéf Volkswagenu Thomas Schäfer to zřejmě nevidí jinak.

Proto také kolegům z Autocaru sdělil, že Němci nic podobného neplánují. „Musíte být velmi opatrní, pokud chcete něco vydávat za to, čím to není. Řekněme, že pokud jde o GTI, pak to musí být GTI. Musí být věrné svým genům,“ uvedl. Z toho důvodu by se třeba takové Scirocco nemělo vrátit jako SUV. „Jde o velmi zvláštní model. A pokud by novinka neodrážela DNA původního vozu v opravdu silném slova smyslu, pak raději použijeme jiný název a přijdeme s něčím kompletně odlišným,“ dodal Schäfer.

Scirocco se přitom dle spekulací vrátit mělo, a to jako elektrický sporťák, jehož vzhled by byl inspirován originálem ze 70. let minulého století. Jenže takové plány VW spřádal v době, kdy předpokládal, že na bateriový pohon přesedlá pomalu přes noc a všichni z toho budou na větvi. Na nic z toho ale nedošlo, místo toho jsou na tom Němci tak, že by šéf koncernu raději nechal firmu z bankrotovat.

Němci tak budou investovat pouze do „skutečně páteřních“ vozů, jako je třeba Touareg, Golf nebo do rodiny ID. Zrovna tu by ale za úspěšnou nepovažovali ani největší optimisté,všechny elektrické Volkswageny ID teď prodejně překonává starý dobrý Golf. A model ID.Buzz, jakkoli je některými chválen pro svou hravost, je ukázkou toho, jak VW po jím nyní odmítané strategii už sáhl. A jak se sám spálil.

Jméno Buzz sice přímo neodpovídá ničemu z historie VW, ale to je proto, že oficiálně si původní Typ 2 (alias T1, to je paradox, že) získal řadu neformálních jmen, nejčastěji Bus. Buzz je tedy přepisem téhož, na slávě široce dostupného a univerzálně použitelného auta ovšem staví předražený a obtížně použitelný nesmysl. Jaké překvapení, že se neprodává - v Evropě si stěží nachází 10 tisíc kupců za rok a v Americe je odmítán tak, že automobilka už musela přistoupit ke slevám, které aktuálně činí více než 15 tisíc dolarů, tedy přes 361 tisíc korun, jak informuje Motor1.

Schäfer tedy zas jednou „dělá chytrého”, ale stejnou chybu už udělal, když jméno legendy spojené s generaci květinových dětí, která měla vždy hluboko do kapsy, nalepil na stylový „nesmysl” za miliony. Není tak vlastně překvapivé, nyní odmítá dělat to, co Ford provedl s nemastným, neslaným a drahým Capri - už to jednou udělal sám.

ID.Buzz sice působí lákavě, ovšem jen po stránce designové. Mimo jiné i proto, že Němci se snažili napodobit originální Bus alias Bulli, Microbus, Camper apod. Jenže po stránce technické nemá moderna s touto ikonou společné naprosto nic, elektrický pohon navíc vedl k její nemalé drahotě. Na úspěch tedy nedošlo, místo se auto musí prodávat za cenu obrovských slev. A přesto nefrčí. Foto: Volkswagen

