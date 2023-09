Šéf VW se Číňanů nebojí. Sází na umělé zdražování aut ze strany EU, kvalitu a dědictví značky před 9 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Volkswagen

Zdá se vám to poněkud slabé? To nejste sami, šéf VW ale místo snahy konkurovat Číňanům něčím lepším věří tomu, že firmu před konkurencí ochrání regulace EU, historický odkaz Volkswagenu a kvalita, která se z jeho aut stále více vytrácí.

Během letních prázdnin kolegové z německého Auto Bildu otestovali čínský elektromobil BYD Dolphin. Chyb na něm nenašli mnoho, závěrem tak vůz ohodnotili jako lepší průměr. Může se tak zdát, že to není nic přesvědčivého, jenže čínský „delfín“ i tak bez problémů překonal Volkswagen ID.3. Pokud přitom něco takového prohlásí média, jenž jsou největšímu domácímu výrobci z principu nakloněná, znamená to, že lidový vůz není zrovna na koni.

Koncernový šéf Oliver Blume ale nic takového nevidí. Anebo to nechce vidět? Na IAA v Mnichově prohlásil, že je sice pravdou, že „Číňané se v posledních pár dekádách naučili, jak stavět auta“, ani to jim však podle něj k úspěchu nepomůže. „My máme know-how, my máme jistou úroveň kvality. A máme také dědictví značky. Nic z toho nově příchozí výrobci nemají. Naši pozici tedy rozhodně nevidíme jako špatnou,“ uvedl Blume.

Jedním z hlavních důvodů, proč se čínských aut nebojí, je ale něco docela jiného. Jde o regulace EU kladoucí před výrobce spoustu požadavků, které i ceny čínských vozů na starém kontinentu posílají do stratosféry. Blume sice ví, že Číňané umí auta vyrábět o desítky procent levněji, ve výsledku ale své vozy prodávají „dvakrát dráž než v Číně“. To je ovšem poněkud ošidné, neboť zejména v případě elektrického pohonu regulace EU zase tak moc jiná řešení nepožadují. A v případě bezpečnosti Číňané svá nová auta tak jako tak vyvíjejí s ohledem na globální prodeje, mnohá z nich snadno dosahují pět hvězd v testech Euro NCAP. Adaptace je tedy třeba stále méně a nedá se čekat, že by se trend otočil.

Blumemu tak vlastně přijde vše v pořádku a jediný prostor ke zlepšení, který vidí, je dál osekávat náklady. I když třeba současný Golf nebo modely ID působí zejména uvnitř opravdu lacině. „Budeme muset tvrdě pracovat, abychom dosáhli snížení nákladů,“ říká. K něčemu takovému má prý dojít velmi rychle, což je možné, ale opravdu to učiní auta VW atraktivnějšími? Zvláště pokud říká, že předností Němců je kvalita, která už teď pokulhává?

Víceméně jsme se tedy dozvěděli jen to, co už dávno víme - že evropští výrobci jsou stále méně konkurenceschopní, odmítají si to ale přiznat. A do budoucna bude leda hůř, neboť umělé zdražování spalovacích modelů za přetrvávajících vysokých cen elektrických typů víc aut nikomu neprodá. A zlevňovat se výrobcům opravdu nechce, jak potvrzuje Luca de Meo, šéf Renaultu. Ten říká, že se Francouzi nehodlají nechat zatáhnout do cenové války odstartované jak Teslou, tak právě oněmi čínskými výrobci. „V krátkodobém horizontu je to velmi důležité,“ uvádí.

Ani de Meo se Číňanů nebojí, byt jejich nový útok přirovnává k tomu, který kdysi podnikly japonské a korejské automobilky. „Pokud nyní sečtete všechny mimoevropské značky v Evropě, připadá na ně 25procentní, ne 95procentní podíl,“ upřesňuje. Z toho důvodu by šéf Renaultu rozhodně nebyl pro zavedení oněch vstupních daní. „Není totiž důvod, proč by mělo být zabráněno lidem vyrábějícím dobrý produkt, aby jej prodávali Evropanům,“ dodává korektně aspoň na tomto poli.

De Meo se ovšem trochu opíjí rohlíkem. Jednak si nejsme jisti, zda bychom byli nadšeni ze ztráty čtvrtiny trhu, především ale šéf Renaultu opomíjí, že Japonci a Korejci dorazili v době, kdy trh nebyl tak zdeformován politiky. To, co má nyní automobilky jako Renault chránit, je ve skutečnosti činí zranitelnějšími, neboť Číňané umí nabízet elektromobily levněji. A EU nic jiného trhu primárně nevnucuje. Svého času byly vedle Toyot či Hyundai vozy Renaultu nebo VW nadále dostupné a v mnohém opravdu lepší. Ale ukažte nám, co je opravdu přesvědčivého na Volkswagenech ID nebo Renaultech E-Tech za milion a víc? Jak naznačil už zmíněný srovnávací test, moc toho není.

Proto i de Meo vyzývá k redukci nákladů, tím se ale dostává do stejného bludného kruhu jako Blume. Alespoň tedy připouští, že hodlá s pomocí organizace ACEA apelovat na Evropskou komisi, aby sundala z očí zelené brýle a netlačila na elektromobily tak moc, nejsme si ale jisti, jestli tohle už není dávno prohraný boj. Ať tak či onak jej ale šéfové velkých evropských automobilek stejným způsobem nevnímají, „vítězit” budou i na palubě napůl potopeného Titanicu.

Čínský Dolphin sice není bezchybný, i tak je ale podle německých médií lepší volbou, než jakou je Volkswagen ID.3. Opravdu mu Němci dokážou konkurovat lepší historií? Foto: BYD

Zdroje: Focus, Autocar, Auto Week

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.