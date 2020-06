Pod šéfem VW se houpe židle, musel se omluvit dozorčí radě, ta vše zveřejnila před 4 hodinami | Petr Prokopec

Ve Wolfsburgu to evidentně vře. Diess prý nepřišel o post šéfa Volkswagenu náhodou, nemělo za tím stát jeho plné vytížení vedením koncernu ale jeho útok na člena dozorčí rady společnosti.

Pod nyní již bývalým šéfem Volkswagenu coby značky se zjevně houpe židle. Herbert Diess sice nadále zůstává hlavou celého koncernu VW, ovšem v čele automobilky z Wolfsburgu jej nahradil Ralf Brandstätter. Na jeho bedrech přitom nyní leží opravu nemalý úkol, neboť vyřešit musí opravdu razantní škrty. Stejně tak jej ovšem čeká softwarový oříšek, který se nedaří rozlousknout zejména u elektrického hatchbacku ID.3. Ten je přitom pro Volkswagen stěžejním, pročež se pomalu dá očekávat, že výsledek rozhodne o další Brandstätterově kariéře.

My se ovšem nyní zaměříme hlavně na Diesse, který se aktuálně musel omluvit dozorčí radě. Ta následně vydala krátké prohlášení, kterým jeho omluvu přijímá. Už to svědčí o jisté nepohodě uvnitř firmy a snaze šéfa pokárat před zraky všech - do té chvíle interní záležitost se rázem stala veřejnou. Rada zároveň uvedla, že všichni členové rady jsou s tímto řešením spokojeni a budou Diesse nadále podporovat v jeho práci. Mohlo by se tedy zdát, že ve Wolfsburgu je vše v pořádku a ono střídání stráží má skutečně vést jen k řešení mnoha problémů, jimž VW aktuálně čelí. Nicméně tak jednoduché to nebude.

Automobilka nekomentovala, zač se Diess musel omlouvat, zdroje agentury Reuters ale uvádí, měl šéf VW měl obvinit člena rady, že vynesl tajné informace, které následně sdělili zástupcům tisku. Aby toho navíc nebylo málo, měl Diess toto obvinění vmést vedení do tváře během interní videokonference, které se účastnilo širší vedení firmy. To byl dle rady útok na dozorčí radu coby nejvyšší orán společnosti, kvůli čemuž bylo na toto pondělí, tedy na 8. června, svoláno mimořádné zasedání. Na něm pak nejspíše bylo rozhodnuto, že Diessovo obvinění bylo křivé a musí se za něj omluvit.

Reuters se odvolává na dva zdroje blízké celé záležitosti, problém ale nemusí být jen jeden. Německá média dodávají, že konflikt byl rozdmýchán už spor o ony škrty s odbory, které mají v dozorčí radě celého koncernu velký vliv a pochopitelně si nepřejí rozsáhlé propouštění, které dříve Diess označil za „zřejmě nevyhnutelné”.

Ať tak či onak, neobvyklé už to, že VW pere špinavé prádlo na veřejnosti, tyto záležitosti se obvykle řeší v tichosti. Je sice možné, že Němci tak činí jen proto, aby dodali na váze svým tvrzením o naprosté transparentnosti, která měla přijít po kauze Dieselgate, ovšem zrovna toto je případ, po kterém veřejnosti skutečně nic není. Blízko pravdě tak mohou být ti, podle nichž je zveřejnění celé záležitosti hlavně jakýmsi posledním varováním pro Diesse, kterého dozorčí rada může jako jediná bez okolků odvolat.

Herbert Diess byl až dosud zářivou hvězdou Volkswagenu. Nyní se ale pod ním evidentně poněkud začíná kývat židle

Zdroj: Reuters

Petr Prokopec