Šéf VW se otevřeně vyjádřil ke vstupu Applu mezi automobilové výrobce

/ Foto: Volkswagen

V letošním roce je asi možné cokoli. Vlastně už se tedy nedivíme ani tomu, že se šéf jedné z největších automobilek světa vyjadřuje ke stále spekulativními informacím o vstupu Applu mezi výrobce aut, k němuž se odmítl vyjádřit i sám Apple.

Konec letošního roku je jakýkoliv, jen ne normální. Po asi devíti měsících, během nichž byl hlavním hybatelem koronavirus, tu máme Vánoce a oslavy příchodu nového roku, které budou ve většině zemí opět svázány restrikcemi. Toto dění logicky dopadá i na automobilky, kterou mohou jen počítat další ztráty. A je to jen jeden z mnoha problémů - blíží se Brexit bez obchodní dohody s EU, který ale pořád nemusí dopadnout právě takto. A do toho všeho je tu nová mutace nejskloňovanějšího viru historie, která znovu zavírá hranice. I to přináší komplikace, ostatně Toyota by o tom mohla vyprávět.

Aby překvapení nebylo málo, přichází do toho informace, že Apple se nevzdal snahy o zrod vlastního vozu, byť Project Titan zamířil k ledu. Nyní se mluví o autonomním elektrickém voze, který by měl být odhalen někdy v letech 2024 či 2025. Jde stále o neoficiální zkazky ze zákulisí a byť pochází z věrohodného zdroje, Apple je odmítl komentovat. A tak je třeba brát je jako spekulativní.

O to zvláštnější je další navazující dění. K podobným spekulacím se nikdo ze seriózních manažerů jakkoli dotčených firem obvykle nevyjadřuje, šéf koncernu VW Group Herbert Diess ale zřejmě nechce tento bláznivý rok kazit, a tak otevřeně komentoval to, co sám Apple nikoli. Na síti LinkedIn vystoupil s tím, že projekt Applu je třeba brát vážně a že firma může v automobilové branži sehrát významnou roli.

„Těšíme se na nové konkurenty, kteří urychlí transformaci našeho průmyslu a přinesou nové technologie. Mají můj respekt. V tomto případě navíc půjde o skutečného vyzyvatele, jehož rozměry jsou v této branži bezprecedentní,“ uvedl Diess. De facto tím přitom naznačil, že Apple bude zcela novým druhem soupeře, na rozdíl od takové Toyoty, koncernu General Motors či aliance Renault-Nissan.

Diess navíc již ani nepočítá s tím, že by v příštích letech mohla stanout na pomyslném trůnu jakákoliv tradiční automobilka, tedy kromě té jím vedené. „Říkal jsem to již dříve. Nejhodnotnější firmou světa bude ta, jež nabídne mobilní řešení. A může to být Tesla, Apple nebo Volkswagen.“ To ovšem pro VW Group znamená podstatný přerod, kvůli kterému se ostatně Diess již teď potýká s odporem uvnitř jím řízené firmy.

Svůj post zatím obhájil, což znamená, že jeho vizi prezentovanou též na LinkedIn musíme brát vážně. „Volkswagen se potřebuje změnit. Ze sdružení hodnotných značek musí vzejít digitální společnost, která bude po celém světě spolehlivě provozovat miliony mobilních zařízení,“ říká Diess. Přeberte si to, jak chcete, v tuto chvíli to ale vypadá, že VW začíná svádět boj s firmou, která s ním možná ani nemíní soupeřit.

Foto: Volkswagen

Zdroj: Herbert Diess@LinkendIn

