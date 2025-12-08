Šéf VW se zavřením továrny na elektromobily nabídl nepotřebným zaměstnancům 700 tisíc za přechod do jiné fabriky, lidé ho vybučeli
Petr MilerMěla to být pýcha celého koncernu VW a jakýsi symbol jeho nadřazenosti, teď se v ní poprvé nic nevyrábí a většina zaměstnanců pochopitelně není k užitku. Automobilka se k nim zachovala relativně vstřícně, spokojeni s tím ale zjevně nejsou.
Home > Rubriky a sekce > Představení > Článek
Šéf VW se zavřením továrny na elektromobily nabídl nepotřebným zaměstnancům 700 tisíc za přechod do jiné fabriky, lidé ho vybučeli
včera | Petr Miler
Měla to být pýcha celého koncernu VW a jakýsi symbol jeho nadřazenosti, teď se v ní poprvé nic nevyrábí a většina zaměstnanců pochopitelně není k užitku. Automobilka se k nim zachovala relativně vstřícně, spokojeni s tím ale zjevně nejsou.
Stylová, místy až opulentní továrna Volkswagenu v Drážďanech nikdy nebyla předurčena k tomu, aby se stala symbolem efektivity. Na to je moc „nóbl”, něco takového k maximálně efektivním výrobním prostorám nejde. Měla se stát symbolem nadřazenosti koncernu VW v době, kdy jej řídil Ferdinand Piëch, který si usmyslel, že v „průhledné továrně” (ale vážně, Němci jí neřeknou jinak než Gläserne Manufaktur) nechá „před zraky všech” vyrábět až přetechnizovaný Phaeton coby symbol nové úrovně značky.
Jak to dopadlo s Phaetonem, víme. A s Gläserne Manufaktur to dopadá podobně. Němci jako by nevěděli, co si s tímto místem počít - je moc zajímavé na to, aby jej strhli, efektivně v něm něco vyrábět je ale zřejmě nemožné. Tak z této fabriky udělali továrnu na elektromobily, kde nejprve vznikal e-Golf a následně ID.3. Teď už v ní nevzniká nic.
Ani elektrická auta se symbolem pýchy VW nestala, firmu stáhla dokonce do ztráty a ta si teď opravdu nemůže dovolit šaškovat se „skleněnou výrobou” auta, které by pro ni zřejmě bylo ztrátové, i kdyby jej na louce za fabrikou stloukali dobrovolníci. Z místa se tak stane nový „inovační kampus”, ať už to znamená cokoli. Vše vzniká ve spolupráci s Technickou univerzitou v Drážďanech a saský šéf VW Thomas Edig říká, že by se z místa mohl stát „Stanford východu”.
Naději je třeba neztrácet, ale zatím se z drážďanské továrny stal spíš symbol zmaru celého automobilového západu. Rozhodnutí vedení způsobilo, že se v Gläserne Manufaktur nic nevyrábí poprvé od jejího otevření. A protože kampus zaměstná jen část dosavadního personálu a současní zaměstnanci mají podle Handelsblattu kolektivní smlouvou zaručenou jistotu zaměstnání do roku 2030, VW je nemůže jen tak pustit k vodě.
Firma tedy nabídla lidem, kterým by jinak hrozilo propuštění, štědrou pobídku k přestěhování se za prací do Wolfsburgu. Pokud přijmou novou pozici v sídle VW, dostanou k nejhůř zachovaným platovým podmínkám dodatečný bonus ve výši 30 000 Eur, tedy asi 727 tisíc Kč. To není špatné za pouhý přesun za dobrou prací jinam, jakkoli chápeme, že to je velký zásah do života (z Drážďan do Wolfsburgu je to asi 310 km jízdy, to není na denní dojíždění). Zaměstnanci to tak ale nevidí, a tak se návrh předestřený na schůzce se zaměstnanci šéfem značky VW Thomasem Schäferem a šéfkou podnikové rady Danielou Cavallo podle účastníků setkal jen s bučením davu.
Je tedy otázkou, co si VW s těmito lidmi počne, fabrika ale v poslední době tak jako tak běžela na výpary a zaměstnávala jen asi 250 lidí. Část z nich navíc poslouží fungování onoho kampusu, Volkswagen má dnes jistě tíživější problémy k řešení.
Domov modelů ID, říkali. Z Gläserne Manufaktur je teď spíš symbol zmaru, poprvé v historii se v ní nic nevyrábí a firma neví, co si se zaměstnanci této továrny počne. Foto: Volkswagen
Zdroj: Handelsblatt
Bleskovky
- Řidič si zkoušel hrát na Jamese Bonda trikem se značkou, místo potlesku sklidil pokutu, trestné body a nominaci v anketě Fušer roku
včera
- Číňané hodili na své nové auto vzrostlý strom a zkusili s ním dál jezdit. Podívejte se, jak dopadli
7.12.2025
- Unikl celý katalog laků pro nové BMW řady 3, je to pozoruhodná směsice klasických hitů i moderních výstřelků
5.12.2025
Nejčtenější články
- Města v panice vypnula všechny dopravní kamery poté, co se u soudu provalilo, čeho jsou schopné
11.11.2025
- Líbánky skončily. Řidiči elektromobilů mají brzy začít platit za každý ujetý km poté, co se ukázalo, že ideologie silnice neopraví
11.11.2025
- Pokud máte Hondu s tímto typem kol, raději byste s ní měli okamžitě přestat jezdit
11.11.2025
- Další nová Kia je další designový bizár navazující na jednu z největších ohavností posledních let
11.11.2025
- Dokáže se nejlepší sportovní sedan dneška vyrovnat osmiválcovým „hrdinům minulosti”? Slavný novinář má smutnou odpověď
11.11.2025
Živá témata na fóru
- IT poradna 12.08. 23:20 - abgx1
- SUV / Terénní vůz se sv. výškou 200mm+ k prodeji 12.08. 23:08 - petr_riha
- Lampárna (stěžovatelna) 12.08. 19:53 - M.Z.
- Policejní kontroly a měření 12.08. 19:00 - řidičBOB
- Politický koutek 12.08. 12:18 - Brus
- BMW Divize 12.07. 14:30 - pavproch
- Onboard videa 12.07. 13:57 - brnenska.odchytova
- Audi klub - pro ty, co chteji Auto 12.06. 20:41 - mattonecz