Šéf VW a Škody v Rusku informoval dealery o tom, co bude. Octavia stop, Karoq stop, Kodiaq stop

Dění v automobilovém Rusku je turbulentní a už chvíli se spekuluje o tom, co bude s tamními aktivitami koncernu VW. Kusé informace vytváří nepřesný dojem, je třeba si projít celý dopis Michaela Arndta dealerům.

Patrně nemá smysl opakovat, že reakce západních zemí v podobě sankcí uvalených na Rusko zastavily aktivity většiny zahraničních firem v zemi. Týká se to i Škody a jejího mateřského Volkswagenu, pro které jde o velmi významné odbytiště, pro škodovku dokonce o to druhé největší vůbec. Není tedy divu, že se VW Group nechce svých ruských aktivit vzdát a ústy svého šéfa radí Ukrajincům, ať se s Rusy „nějak domluví”.

To se ale snáz řekne než udělá a je docela dobře možné, že konflikt obou zemí se potáhne ještě dlouho. Pokud tedy VW chce v Rusku dále působit, musí najít cesty, jak to zvládnout za existujících ekonomických omezení, což... se ale také snadno jen řekne. Po téměř třech měsících od pozastavení výroby nových aut německého koncernu v zemi tak produkce stále neběží a spekuluje se o tom, co bude dál.

V posledních hodinách médii kolují nepřesné zvěsti o aktuálních záměrech VW, které vyznívají poněkud katastroficky. Autoři obvykle citují kusá či nepřesná vyjádření z údajné zprávy šéfa Volkswagen Group Rus Michaela Arndta dealerům, kolegům z Dromu se ale podařilo získat dopis celý a zase tak katastroficky nevyznívá.

Pokud ovládáte azbuku, můžete si jej na zdrojovém odkazu přečíst celý, v kostce ale shrneme to nejdůležitější. Arndt na úvod konstatuje, nastalá situace přináší omezení pro spoustu obchodních procesů, firma se ale snaží najít řešení a ke svým obchodním partnerům zůstává zcela otevřená ať jde jak o reflexi popis současného stavu, tak o budoucí očekávání.

V souladu s tím Arndt uvádí, že továrnu v Nižném Novgorodu, ve které VW vyráběl auta ve spolupráci s domácím GAZem, může od roku 2018 (tedy od zavedení sankcí západu po ruské anexi Krymu) používat pouze na základě povolení uděleného Američany. To skončilo k 25. květnu letošního roku, a tak je tamní výroba dále nereálná, i kdyby náhodou byla možná (což od počátku března stejně není).

Šéf Volkswagen Group Rus k tomu říká, že o dalších řešeních se jedná, v tuto chvíli je ale nepravděpodobné, že by výroba modelů produkovaných v Nižném Novgorodu mohla probíhat kdekoli jinde. Problém je to hlavně pro škodovku, neboť vedle VW Taos se tam vyrábí především Škody Octavia, Karoq a Kodiaq. Odtud také náš nadpis parafrázující někdejší vtipy o zastavení dodávkách ruského plynu oznamovaných telegramem z Kremlu po gratulaci vítězství českých hokejistů nad Rusy. Jak blízko naplnění podobných scénářů dnes jsme...

Jakkoli toto je pro VW velká komplikace, Arndt dodává, že firma má vlastní továrnu v Kaluze, které se omezení netýkají a byť výroba neběží a nedokáže předjímat, kdy by se to mohlo změnit, pořád počítá s tím, že se to stane. Firma také dále zásobuje dealery náhradními díly a zajišťuje všechny záruční opravy, třebaže ne vždy bleskurychle. Na to má ale krom sankcí podle Arndta vliv také nedostatek dílů všeho druhu, který se netýká jen Ruska

Závěrem šéf ruské divize VW Group děkuje dealerům za podporu a konstruktivní spolupráci během „tak složitého období pro celou společnost”. To nezní poraženecky a podle zdrojů kolegů z Dromu není obnova výroby v Kaluze ničím až tak nereálným. Firmě prý chybí dodavatelé pro jen asi 30 dílů potřebných pro montáž Škody Rapid a VW Polo, což jsou v Rusku naprosto klíčové modely. Další vývoj ale pochopitelně ukáže jen čas.

S továrnou VW a Škody v Kaluze se dál počítá, aspoň zatím. Firmě prý chybí jen asi 30 druhů dílů, aby znovu rozjela výrobu klíčové Škody Rapid. Foto: Evgenia Novozhenina, Reuters



Naopak fabrika GAZu v Nižném Novgorodu je ze hry, výroba Octavie, Karoqu a Kodiaqu v Rusku je zřejmě mrtvou záležitostí, alespoň na nějaký čas. Foto: Škoda Auto

